印共毛派游擊隊嘗試跳出莫迪封鎖線

到2022年1月下旬，印共毛派游擊隊在恰蒂斯加爾、馬哈拉施特拉等地仍在和印度軍警維持對峙。雙方互有傷亡。

莫迪（Narendra Modi）當局固然調集了成千上萬的兵力，佈置了二十多路的囚籠圍剿，但他們無法踏入游擊隊經營了十餘年的丹達卡冉亞（Dandakaranya，即恰蒂斯加爾邦南方七個位於山林中的縣區）地區。貿然派兵深入，遭遇的就是2021年4月的慘敗：分路進軍的兩千軍警被四百名游擊隊一舉擊潰。

但游擊隊也同樣遭遇着身陷重圍，無處轉移的困境。譬如在2021年11月中旬，游擊隊向馬哈拉施特拉邦方向的根據地就遭遇重挫，印共毛派馬哈拉施特拉邦特委書記特爾圖姆德（Milind Teltumbde）以下27人陣亡。與此同時，印度軍警還在2021年末的搜捕中逮捕了印共毛負責賈坎德、孟加拉及東北方向的中央政治局委員博斯（Prashant Bose）。

當新德里方面以為以此就可以困死游擊隊時，游擊隊在賈坎德邦臨近印度、孟加拉邦邊境地區的行動證明了自己可能還具備一定戰鬥力。也就在印度軍警在2021年11月中下旬逮捕博斯夫婦後，賈坎德邦地區的游擊隊活動已在2021年1月後逐漸恢復，並呈現了有目的、有組織的對抗。

就目前局面來說，新德里當局暫時尚未出動陸軍部隊以應對毛派游擊隊的局面。但這也和印度各地存在相當的自治程度，不希望新德里介入其內政有關。（美聯社）

考慮到賈坎德邦地區的游擊隊和地方印共毛派黨組織一直遭遇破壞，僅被軍警公開逮捕的人員即損失近萬人，短期內難以實現補員。游擊隊從2021年7月後開始的轉移計劃就成了一種具備相對合理性的答案：根據印度軍警在2021年7月中旬宣佈起獲的「游擊隊內部文件」，游擊隊化整為零從山林向北方的賈坎德邦和臨近尼泊爾邊境的比哈爾邦東北部分別建立根據地的計劃似乎已經開始實施。

有分析認為，游擊隊沿恰蒂斯加爾邦向北轉移至賈坎德邦的行動具備天然的優勢。首先，印度政府目前對於該地區的森林和山地甚至處於未測繪狀態，其政權管制力度遠不如游擊隊的地下政府；其次，恰蒂斯加爾邦東部的奧里薩邦也有游擊隊根據地，就在2021年7月中旬，當地游擊隊還擊退了當地特警的「圍剿」。這使得游擊隊的行動處於進可攻、退可守的局面。而今，他們在賈坎德邦的行動似乎更為突出。

賈坎德邦《每日先鋒報》（daily pioneer）指出，印度軍警在2022年1月下旬就在賈坎德邦臨近西孟加拉邦的古米亞（Gomia）森林地區發現一處密營，並確認至少25至30名游擊隊員，當地軍警即緊急調動約100人前去「圍剿」，雙方在1月26日發生激戰：游擊隊率先發現警察並開火，後者倉促接戰並在「繳獲」游擊隊衣物、書籍等「物資」後撤退。

除此之外，游擊隊還在賈坎德邦著名的煤、鋼業城市吉里迪（Giridih）大鬧了一番。從1月21日開始，一批尚未被印度軍警知曉指揮官的毛派游擊隊先後破壞了改城通往新德里方向的鐵路，炸毀了該城南方連接6個村社的橋樑，破壞了兩處電信塔。以此作為當地軍警抓捕博斯夫婦的「懲罰」。這種高調出擊的局面就和當地游擊隊在2021年末當局圍困施壓而「歸順政府」的困境形成了鮮明的反差。

當然，印共毛派游擊隊的主力可能仍然被圍困在丹達卡冉亞一線，與此同時，莫迪當局開始在根據地周邊採取「鼓勵參加軍警」的基層保甲政策，實施給學童散發反游擊隊漫畫書的宣傳政策，同時給山區部落居民不定期提供相當於游擊隊地下政府層次的醫療保障服務。這種對峙的局面意味着游擊隊不能始終被壓制在腹地承壓，如有機會，仍要尋求打到外線去，為自己的革命事業尋求一條生路。