世界多國正逐步從疫情中開放｜安邦智庫

如果說2021年全世界對抗疫「躺平」還有點遮掩的話，那麼2022年新年伊始，一些國家開始陸續明確態度，決心取消各項防疫措施，以「硬闖」的方式捱過新冠疫情。

其中，尤以西方國家最為典型，這裏面就包括英國、丹麥、瑞典和澳洲。丹麥自2月1日起，就已經取消了一切疫情限制措施，且新冠疫情不再被歸類為社會危重疾病。2月9日，瑞典衛生部部長衛生部長哈倫格倫（Lena Hallengren）正式宣佈瑞典國內的新冠疫情大流行已經「結束」。從2月10日開始，酒吧和餐館被允許在晚上23時以後再次營業，並且對客人數量沒有限制。在Omicron（奧密克戎）變異株出現後實行的室內場地人數限制和疫苗護照，都已被取消，大多數新冠病毒檢測規則也被廢除。瑞典是第一個宣佈疫情大流行已經結束的國家。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前表示，將在2月21日宣佈「與新冠病毒共存」計劃，同時英國計劃提前一個月結束對新冠疫情的限制。作為英國與病毒共存計劃的一部分，英國政府甚至打算最早在2022年4月中旬（復活節時期）停止每日更新新冠相關數據，尤其是死亡數據。根據官方說法，這一轉變是基於科學，現實在於Omicron雖傳播力較強，但病死率遠低於Delta變異株，接近流感。數據顯示，英國新冠病死率已從2020年冬天的3%，降至2021年12月底的0.15%。相比之下，英國季節性流感的病死率約為0.1%。同時，近期英國住院患者和重症患者人數也逐漸回落，單日新增確診病例從高峰時的20多萬逐漸下降至幾萬例。

眾多醫學專家普遍認為，西方國家之所以在「硬闖」這波疫情，一個重要原因來自疫苗。目前在英國12歲以上人群中，接近84%已接種至少兩劑疫苗。在英格蘭符合條件的接種者中，超過80%已接種加強針。正是出於對疫苗的自信，結合對病毒殺傷力不高的判斷，一些西方國家正在逐步放鬆放疫要求並打開國門，甚至包括一些曾執行嚴格防疫的國家。比如澳洲，其曾因防疫幾乎完全關閉邊境，但《每日電訊報》2月9日報道稱，澳洲在封國近兩年後，其邊境將於2月21日向完全接種的遊客重開，將採取與病毒共存的新政策，大幅放寬疫情限制，並以類似流感的方式應對疫情。由於防控難度加大、病毒毒性減弱，無疑將助長全球範圍內「與病毒共存」的潮流。有越來越多的國家，將會逐步在短期內掙脱疫情的束縛——放開旅行、放開消費以及其他經濟活動，尤其是發達國家，可能在全民免疫和醫療條件的支撐下，進一步向常態化發展。

不過，中國不在此列。由於防疫政策的巨大差異，中國迄今仍採取「動態清零」的嚴格政策。一方面，這是出於諸多現實因素考慮，比如人口基數大風險群體眾多、醫療設施尚不健全乃至國產疫苗防護力相對較低等；另一方面，這還涉及到如何看待新冠病毒的觀念問題，以及對於人的生死看法不同所致。

從最新形勢來看，如果其他國家不斷放開，中國仍採取嚴格政策，最終將會在中國與世界之間豎起一道「防疫高牆」。對中國而言，與歐美等一些地區在疫情防控政策上的「水位差」，也將會達到一個新高度。正如安邦智庫（ANBOUND）的研究人員過去所說，嚴格的疫情防控措施，在疫情嚴重時可以採用。不過，當疫情放緩時，就需要根據形勢變化來調整防疫政策。否則，由於與外部的人員交流和經濟來往嚴重受限，如果長期堅持嚴格防疫，中國可能成為事實上的「防疫孤島」。這種狀況對於國民經濟和社會發展來說存在巨大的危害。我們認為，國內有必要根據疫情變化，適時調整防疫政策，與此相關的一些決策觀念也需要轉變：

第一，承認病毒無法消滅，接受人類與新冠病毒長期共存的客觀現實。新冠疫情最終將不可避免地成為局部流行的疾病，不會徹底消失。從歷史上看，這樣的結局並不意外。科學家們猜測，時至今日的普通感冒病毒，可能也是來自過去的某場疫情大流行。在一個「與新冠共存」的世界裏，我們就像應對流感病毒一樣，每年會接種增強針，但依舊有感染病毒的可能。

第二，承認「絕對清零」無法做到。病毒清零今後無需成為防疫的唯一優先目標，今後的防控目標是防止疫情爆發成為公共衛生事件，這是「公共政策意義上的防疫」，以不造成社會公眾的損失為目的；而不是「醫學上的防疫」，即以完全殺死病毒為目的。

第三，中國需要考慮階段性地調整疫情防控標準，降低「防疫高牆」，為今後的全世界開放、重回正常狀態做好準備。安邦之前就曾提出過防疫政策調整分步走的策略：可以在冬奧會與全國「兩會」後，放鬆一個防控等級；在今天秋天二十大之後，再放鬆一個等級。在此過程中，一方面加強新冠治療藥物的研究，另一方面密切觀察疫情的發展變化。

第四，中國即使逐步放開，也不會如同一些國家完全「躺平」。中國在疫苗接種、公共場合戴口罩、生產生活的恢復等方面，仍需提出一定的要求，但需要調整那種「封鎖」、「中斷」、「嚴禁」、「封城」、「全員檢測」式的防控措施，以抓緊恢復國內正常的生產與生活秩序。

最終分析結論：

面對其他國家逐步從疫情防控中放開，陸續決定「與病毒共存」，中國以外的世界正開始走向常態化。對於這些外部環境的變化，中國需要保持關注，並適時調整防控措施，兼顧科學防控與經濟運行和居民生活逐漸恢復正常。

本文轉載自安邦智庫2月10日「每日經濟」分析專欄。

