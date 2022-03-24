烏克蘭｜制裁之下　俄羅斯經濟能支撐多久？

俄羅斯對烏克蘭的入侵帶來了關於俄羅斯經濟迫切並關乎生死存亡的問題。在軍事行動期間，俄羅斯經濟要如何生存和運作？它將如何經受住西方國家的制裁以及投資者和消費者的普遍困惑？

近日俄國網站「Riddle」刊登了俄羅斯著名經濟學家伊諾澤姆採夫（Vladislav Inozemtsev）的分析文章，伊諾澤姆採夫的觀點是俄羅斯財政部還沒有理由感到恐慌，對俄羅斯來說，戰爭的經濟後果仍然比外交政策的後果要小得多。



股市恐慌和匯市跳水不是影響實體經濟的因素

在2014年克里米亞入俄之前，俄羅斯就已經開始形成一個更加獨立於外部因素的經濟體系。這一時期的經濟變得更加原始；進口額下降的同時，也將主要進口方向轉向中國；需求彈性大大降低。

外部資金在很大程度上被內部資金所取代；股票市場仍然是一種投機工具，但無法實現長期保值（在2月24日股票價格達到最低水平時，投資者的總損失達到5,000億美元，佔GDP的30%，但這並沒有對實體經濟部門產生任何嚴重的負面影響）。

匯率對通貨膨脹水平的影響已明顯下降。俄羅斯銀行現在對市場擁有所有必要的支持工具（從允許金融機構不在資產負債表上反映證券重估的損失到干預外匯市場和向銀行提供盧布和貨幣流動性的能力）。

這種轉變的結果在2020至2021年新冠危機及由此產生的石油市場低迷期間已經體現出來。在幾乎沒有政府支持經濟的情況下，俄羅斯的GDP增長了2.0%，與美國相當（2.2%），遠遠超過了歐元區的數字（-1.7%），而後者動用了GDP的20%以支持經濟。因此，必須在這種情況下考慮俄羅斯出兵的後果：近期股票價格的瘋狂跳水和外匯市場的恐慌並不是影響實體經濟部門的重要因素。

戰爭短期內不會改變宏觀經濟基本面

從宏觀經濟來看，俄羅斯經濟看起來令人滿意：去年企業和銀行部門的利潤達到了創紀錄的水平；對外貿易順差衡在一年中增長了近90%，國際收支增長了3.3倍；預算赤字減少了0.2萬億盧布。

國家債務不超過國內生產總值的20%，超過四分之三的債務由儲備資金支付。儘管消費需求仍然存在問題，但它能夠被大量的政府投資所部分抵消。普京的冒險行動對股票和貨幣市場產生了嚴重的負面影響，但對實體部門幾乎沒有影響，在局勢正常化之後，增長必然會恢復。

因此，儘管烏克蘭的戰事意味着重新洗牌，但它不太可能在短期內從根本上改變整體情況。

衝突的成本

從中期來看，西方國家的經濟制裁將影響俄羅斯最大的幾家銀行，他們的客户現在很難或不可能用外幣進行結算。這是一個嚴重的打擊——俄羅斯金融機構每天進行近500億美元的外幣交易，其中相當一部分現在將不得不放棄。

客户將不能在他們的銀行卡上使用美元結算；因此，跨境電商和服務支付（例如，機票）將受到打擊。然而，這很可能只會導致進口商從大型國有銀行流向中型私營銀行——而這些公司可以繼續使用貸款，通過未列入制裁名單的銀行進行國際結算。能源部門的大型國有公司也遭到了制裁，禁止其向國外借款。然而，不應再次高估制裁所產生的威脅，因為貶值的債務證券可以由借款人自己用在國內籌集的資金贖回。

對國內債務操作的禁令已經導致了新的聯邦債務債券發行的推遲（在這個市場上，外國投資者的份額在2月初大約是23%，其峰值約為34-35%）。以目前的預算收入，財政部並不需要新的借款。最有可能的是，對多種電子產品以及航空設備和汽車的進口禁令將很快生效，一些公司將拒絕與俄羅斯合作。現在在俄羅斯經營的幾十家西方企業也將被關閉。

國際航空旅行正受到嚴重打擊：已經有報道稱，俄航飛往英國的航班受到限制。這可能也會影響到其他領域，比如禁止交付新飛機。甚至會對俄羅斯航空公司關閉領空（不排除俄方也拒絕外國飛機通過俄羅斯的可能性）。

與此同時，俄羅斯與世界的主要「聯繫」——石油天然氣的供應——並沒有受到影響。最重要的是，至少目前該國仍與SWIFT系統相連，儘管這仍可能發生變化。對大多數在國外的俄羅斯公民沒有實施任何限制（除了禁止在英國的存款賬户上放置超過5萬英鎊或在歐盟國家的10萬歐元的金額）。

歐盟將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT。（Sberbank）

換句話說，今天的制裁問題與出兵之前大致相同。西方政府試圖打擊俄羅斯那些與政府接近的大型企業，但不會禁止自己的公司與俄羅斯進行交易。他們一般會避免採取可能導致外國企業在俄完全停止運作的措施（不要忘記，在2021年底，俄羅斯與後蘇聯空間和中國以外的國家的貿易額為5,560億美元，西方在俄羅斯的投資超過5,000億美元）。而所有這些就意味着在不久的將來或許會找到進行交易和結算的妥協方式。

一句話，在可預見的範圍內，俄羅斯股市將出現停頓（政治風險如此之大，嚴肅的投資者不太可能繼續留在股市）。普京最熱衷的「去美元化」，可能會在西方的努力下進一步進行。俄羅斯對高科技產品的進口也會受限。這一系列措施帶來的主要後果將是投資減少，信貸市場受限，房地產和其他投資商品的需求和價格下降——因此，每年的增長率將減少0.5-1.5%。

此外，根據危機最初階段的結果，盧布匯率與去年年底相比將下降15-20%，這將使通貨膨脹每年增加2-2.5%。出於擺脱盧布資產的願望，俄羅斯銀行的關鍵利率仍需要進一步提高。通貨膨脹、加息和企業家對未來的不確定性，所有這些因素將導致經濟增長率在今年年底前下降到零，實際收入將下降2-4%。這就是衝突的直接成本，但在未來，俄羅斯經濟與世界經濟的隔離將造成額外的困難。

影響結果的幾個因素

然而，這裏我們進入了不確定的領域，進一步的預測似乎是一項困難的事情。有幾個因素將是關鍵。

首先，這是戰爭的持續時間、規模、各方的損失和法律後果。隨着轟炸和佔領帶來的惡性事件越來越多，莫斯科不得不為此承擔責任的可能性也會越來越大（現在已經確定的是，烏克蘭已向國際法庭起訴，在其結果出來後，可能大規模凍結俄羅斯海外機構的賬户和資產）。

第二，俄羅斯對國際制裁的反制裁（到目前為止，他們只是反映了西方的一些制裁）。我們很清楚，真正能讓俄羅斯民眾有切膚之痛的是俄羅斯實行的食品領域的反制裁，而非西方國家的各種限制。

第三，重要的是要了解進一步的制裁措施能有多嚴重，以及其他國家會在多大程度上加入制裁（特別是中國將在多大程度上遵守美國的制裁）。

最後，我們不可能計算出未來幾年全球經濟復甦的總體軌跡，以及與此相關的金融和商品市場可能出現的新趨勢。

俄羅斯經濟將很好地度過與烏克蘭戰爭有關的考驗。不會出現債務違約，不需要凍結存款或強制轉換，不會回到按配額分配食品的時代。同時，所有的金融投資都將面臨更多風險，俄羅斯資產的價格將被大幅調整。

國內市場將與世界市場更加隔絕：一些西方品牌將消失，國際航空公司將離開，提供的電子產品範圍將減少，最重要的是，國外旅行的付款和網路上的交易將變得更加複雜。

高利率將嚴重降低房地產市場和汽車及其他耐用品的消費；2022-2024年的通貨膨脹率將大大超過10%，經濟將停止增長，實際收入將減少，即使保持在同一水平，也只是由於福利和一次性補貼在整個收入結構中的份額增加。

自2010年代初以來，俄羅斯在某種程度上已經不再是一個「追趕」的國家，而是進入了「落後」範疇。烏克蘭戰爭不僅會強化這種局面，而且會大大造成新的落後，特別是在全球政治適應新的金融現實、經歷技術革命和準備能源轉型的情況下。普京總統的外交政策恢復了19世紀的形象和做法，使俄羅斯經濟停留在20世紀，儘管世界幾乎已經在展望22世紀……

（本文最早刊登於微信公眾平台「歐亞新觀察」，原文標題《伊諾澤姆採夫：制裁之下，俄羅斯經濟能支撐多久》，小標題、摘要、導語、圖片等為編者添加。）

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