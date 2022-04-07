烏克蘭｜北京要站穩中間立場

俄烏衝突持續發酵，北京將發揮何種作用備受關注，要求中國表態的聲音從未停止，最新的事件是中歐領導人視頻會晤時，歐盟再次要求中國出手阻止俄羅斯。

在美西方的敍事中，俄羅斯入侵烏克蘭違反聯合國憲章精神，中國應該譴責俄羅斯或制裁俄羅斯。而事實是中國在諸多的聯合國決議中投下棄權票。中國同情烏克蘭但並沒有對涉及俄羅斯的事項進行過點評。 美歐不斷要求中國承擔大國責任，似乎中國既支持烏克蘭又支持俄羅斯是矛盾的，似乎中國對俄羅斯行動不予置評是不負責任。

這些是站在西方立場對中國進行的點評，是一種道德綁架。美歐同俄羅斯的問題歸根結底還需要他們自己解決，絕不是其他無法制衡美歐俄的一方面或者幾方可以調停的。現在的局勢升級是因為俄美的行事作風如出一轍，他們願意升級局勢進行冷戰式鬥爭，這是中國不願意看到的，但卻並不是中國可以阻止的。

布查事件，將會是美國敦促中國表態的新事件。（AP）

中國對烏克蘭危機有着自己的看法：烏克蘭危機的根源在於歐洲長期積累的地區安全矛盾，治本之策是照顧有關各方的合理安全關切。推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。這樣的看法並不一定會得到美歐與俄羅斯的認同。無論是美歐還是俄羅斯都只看到自身利益的得失，並未有長遠構築和平的打算。中國這樣的大國偏向任何一方都會引發另一方的不滿，都會引發局勢的失衡。中國能夠中立就已經是非常難能可貴了。中國不參與、不使事態複雜化，本身就是貢獻。

從地緣政治層面看，美俄陷入鬥爭，中美博弈放鬆，歐洲的穩定受到損害，中國從中獲取了利益。但實際上衝突對全球化帶來傷害進而對中國造成的衝擊更大。中國表態不願意看到衝突並不是惺惺作態，而是真實的國家利益實情。看不到中國崛起對全球化的需要，就很容易陷入權鬥的理解路徑。

在美歐和俄羅斯之間二選一並非國際社會的普遍共識。和中國一樣對烏克蘭問題中俄羅斯行為保持沉默的國家並不少，在非洲、中東、東南亞，這樣的國家比比皆是。中國一定要站穩中間地帶的立場，團結更多不願意捲入鬥爭的國家，為國際社會探索新的發展道路才是上策。

北京之所以備受責難無外乎中國本身就是次級目標，打擊俄羅斯之餘讓北京承受輿論污名化是美國的題中之義。指責中國不作為，指責中國隔岸觀火，將會是美歐無法說服中國後的常態；俄羅斯為了壯聲威考慮，也會渲染中國的幫助。而無論局勢向何處去，北京要做的都應該是一方面為促進和平量力而行、盡力而為，另一方面堅定立場，不捲入泥潭，不被流言所迫。