全球能源「大重置」開始深化｜安邦智庫

俄烏危機升級為戰爭之後，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員曾經給出判斷：全球能源產業正在進行一場「大重置」。所謂大重置，是指在俄烏地緣政治危機刺激之下，引發全球能源生產、交易、運輸、消費、投資及金融市場等多個領域出現重大調整，這種系統調整改變了過去全球能源領域既定的發展格局和趨勢，將帶來全球能源產業和能源市場的系統重構。

俄烏戰爭推動全球能源產業大重置，基本邏輯並不複雜。俄羅斯是全球重要的能源生產國和出口國，歐洲對俄羅斯能源（尤其是天然氣）存在依賴。俄羅斯每天出口大約400萬至500萬桶原油，以及200萬至300萬桶成品油。2021年俄羅斯原油產量約為5.2億噸，居美國、沙特之後；天然氣產量為7,610億立方米，居世界第二，佔世界天然氣總產量的18%左右。2021年，俄羅斯出口石油約2.3億噸，僅次於沙特阿拉伯；天然氣出口約2,000億立方米，居世界第一。歐洲是俄羅斯能源出口的主要目的地，俄羅斯出口到歐洲的石油和天然氣在俄羅斯總出口的佔比分別達50%和78%。

在此次危機中，歐美與俄羅斯翻臉後想擺脫對俄能源依賴，卻發現短期內難以擺脫。對俄羅斯來說，能源輸出是一件「武器」，只要你擺脫不了，我就能拿捏你。歐洲要擺脫俄羅斯能源是一件複雜的事。長期以來，俄羅斯能源已經成為歐洲經濟體系的重要組成部分。但在地緣政治推動下，歐洲國家不能接受被俄羅斯的能源武器所鉗制，這是另一種「講政治」。從中長期看，歐洲必然要努力擺脫對俄羅斯的能源依賴。從現在開始的「擺脫」過程，意味着歐洲各國將從經濟體系中切割出俄羅斯的能源。這將是一個艱難而漫長的過程，伴隨着能源產業的系統重置。

能源重置過程已經展開。日前，德國總統施泰因邁爾日前公開認錯，他表示，在2014年之後，德國應該更多聽取東歐夥伴國的警告，及時叫停「北溪2號」能源管道，對德國來說，力主「北溪2號」是一個戰略失誤，因為這件事，德國在東歐失去了很多聲譽。德國總統的認錯表態，除了對前總理默克爾的政治遺產進行清算，更重要的是，顯示出德國擺脫俄羅斯能源的決心。

在獲取能源資源方面，能源重置會突出表現在兩個方面：一是歐洲國家尋求新的石油和天然氣來源。目前，歐洲國家已經紛紛在全世界尋找俄羅斯以外的油氣來源地，中東地區、加拿大、美國、澳大利亞等都是可能的替代來源。這意味着，全球能源市場將出現一輪供需大調整。歐洲國家能否在短期內完成供需調整並且滿足需要，肯定會有不小的難度。

二是能源消費構成的變化。即減少對油氣等化石能源的需求，轉向其他能源形式。目前顯示出的一個明顯跡象是，多個國家轉向可再生新能源的步伐，未因為俄烏戰爭的衝擊而停止，反而有了加速跡象。不少國家開始從地緣政治的高度重新看待能源轉型的重要性。

在轉換能源消費構成的過程中，各國重新重視核能並加強核能發展，是值得重視的另一大現象。近期，德國、比利時都宣佈延長退出核能的時間底線，還有一些國家明確提出了擴大核能發展的計劃。英國最近表示，為了提高英國能源獨立性，應對愈發高昂的能源價格，英國推出了以核電為核心的最新能源戰略，計劃以每年批准一個的速率，在現有核設施內新建至多8個核反應堆，直到2030年。此前，英國政府批准核能的速度是每10年一個。實際上，英國的能源自給率不低，從俄羅斯進口的天然氣、石油分別佔英國需求的5%和8%。為了加速擺脫俄羅斯能源，英國選擇了加大核能發展。英國新的能源戰略計劃在2030年之前調整能源結構，屆時95%的電力來自低碳能源。

在能源大重置的過程中選擇強化核能，對人類社會來說，很難稱得上是進步還是退步。從技術上來看，核能利用當然是一種進步；但從環境保護以及核安全來看，核能利用實際上是被逐漸放棄的能源。不管是切爾諾貝爾核電站事故，還是福島核電站事故，都給人類核能發展歷史留下了極為慘痛的教訓。可以認為，人類是基於較高的生態環境保護理念和道德標準，才選擇了減少或放棄核能。但現在在俄烏戰爭的衝擊之下，許多國家重新選擇了擴大發展核能，以極為現實的態度來緩解能源供應問題。這也意味着，人們放棄了過去所堅持的理念。在某種程度上，這是人類社會的一種倒退。

最終分析結論：

地緣政治衝擊正在推動全球能源大重置逐步深化，這是一個涉及全球能源生產、運輸、消費、交易、環境、政治等因素的系統調整。中國是全球最大的能源消費國之一，而且對國際油氣資源的依賴度都較高，將會受到全球能源大重置的顯著影響。從能源安全考慮，中國需要深入研究全球能源格局的調整，提前做好戰略研究及政策準備，以更好地適應這個動盪世界中的能源大洗牌。

本文轉載自安邦智庫4月7日「每日經濟」分析專欄。

