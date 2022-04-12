中國軍機降落歐洲　塞爾維亞或將部署中國製防空導彈？

美國The Drive網站報道稱，4月9日有6架中國空軍運-20運輸機降落在塞爾維亞首都貝爾格萊德的尼古拉·特斯拉機場（Aerodrom Nikola Tesla Beograd）。美聯社稱，運-20是為塞爾維亞軍方運送FK-3防空導彈，該型號導彈為中國製造紅旗-22（HQ-22）中遠程防空導彈的外貿版本。

塞爾維亞國防部沒有回應此消息，但最近剛剛連任塞爾維亞總統的武契奇（Aleksandar Vucic）4月9日卻表示，他將在12或13日展現塞爾維亞軍隊的 「最新驕傲」，似乎間接承認了中國和塞爾維亞2019年就商定的軍售項目。

中國《環球時報》也證實說，中國官方還沒有宣佈這次運輸行動，但該報獲悉運-20確實進行了這樣一次飛行。西方媒體評論稱，中國穿過至少兩個北約成員國土耳其和保加利亞的領空運送武器，顯示了中國日益增長的全球影響力。《環球時報》引述相關學者評論稱，中國研發的大型運輸機進行了史無前例的最大規模海外行動，展示了中國的戰略運輸能力。

近年來，中國先前也曾動用運-20在歐洲執行過幾次任務。如在2020年6月，中國人民解放軍用一架運-20運送了105名解放軍儀仗隊成員，參加在莫斯科進行的俄羅斯反法西斯戰爭勝利日閲兵式。而此次任務是運-20本年度首次赴境外執行任務，也是截至目前運-20赴境外執行任務航程最遠的一次，往返航程近2萬公里。

如果軍售消息準確，塞爾維亞將成為歐洲第一個部署中國防空導彈系統的國家。紅旗-22經常被拿來和美國的愛國者（MIM-104 Patriot）和俄羅斯的S-300導彈系統進行比較，紅旗-22射程比S-300要短，但在價格上有競爭優勢，這可能也是塞爾維亞最終選擇紅旗-22的原因。

早在2020年，美國官員就警告塞爾維亞不要購買中國的防空導彈系統，稱如果塞爾維亞真的想加入歐盟和其他西方聯盟，就必須使其軍事裝備符合西方標準。此外，2020年塞爾維亞還曾接收了中國產的翼龍-1作戰無人機，該機能夠用炸彈和導彈打擊目標，並可用於偵察任務。

在西方眼中，塞爾維亞總統武契奇的態度耐人尋味，其既想要加入歐盟但同時又親中親俄。塞爾維亞對聯合國譴責俄羅斯攻擊烏克蘭的決議投了贊成票，但又拒絕加入對俄羅斯的國際制裁，也沒有直接批評俄羅斯軍隊在烏克蘭的所作所為。而中國和塞爾維亞關係密切，中國為塞爾維亞提供了疫苗支持，使得塞爾維亞的接種速度快於歐盟。此外，中國還在塞爾維亞投資鐵路和鋼鐵廠等。

西方國家擔心，在俄烏戰爭之際，中國派軍機飛越北約國家將先進的防空系統賣給俄羅斯的盟友塞爾維亞，可能會威脅到該地區脆弱的和平。俄羅斯和中國對塞爾維亞的軍售可能會鼓勵這個巴爾幹國家走向另一場戰爭，特別是針對其在2008年宣佈獨立的前科索沃省。塞爾維亞、俄羅斯和中國不承認科索沃的國家地位，而美國和大多數西方國家卻承認科索沃為獨立國家。科索沃自宣佈脱離塞爾維亞獨立後，目前獲得了97個聯合國會員國的承認。

無論西方的立場為何，中國先進運輸機降落在塞爾維亞機場，表明中國遠程運輸能力和國際影響力的提升。同時也說明，作為世界第五大武器出口國，儘管中國這些年在國際軍火市場上所佔份額有所下降，但歐洲軍火市場的開拓有利於彌補中國之前銷售目的國主要集中在亞洲和非洲的缺失。