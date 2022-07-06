地緣政治背景下的全球能源供需格局│安邦智庫

烏克蘭戰爭作為本世紀以來最大的地緣政治衝突，不僅改變了當今世界的政治與外交關係，還在深刻地改變全球能源供需格局。



簡單來看，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，戰爭對全球能源市場格局的主要影響體現在如下方面：



一是地緣政治因素加劇了全球出現能源危機的可能性。世界的注意力從向新能源轉型回歸到如何保證傳統化石能源的穩定性和安全性，對傳統能源供給中斷的擔心再度成為政治家們的重要任務。由於對俄羅斯能源存在較高的依賴，歐洲國家受到的衝擊格外明顯。自從俄羅斯在6月宣佈削減60%的「北溪1號」管道天然氣輸氣量以來，歐洲天然氣基準期貨價格累計已上漲超過50%。德國多次發出預警，並在7月2日宣佈考慮修改《能源安全法》，為俄羅斯天然氣的全面斷供做準備。

在意大利，當前儲氣量僅為55%，顯著低於90%的安全線。意大利環境與生態轉型部長欽戈拉尼（Roberto Cingolani）稱，該國計畫購買煤炭以在必要時讓煤電廠滿負荷運作，從而應對可能的能源危機。荷蘭政府則在6月20日宣佈取消對燃煤發電的限制，允許煤電廠滿負荷運行，希望以此節省天然氣用量，為今年冬季做準備。英國則在6月29日預警稱，如果能源短缺情況進一步加劇，將考慮切斷對歐洲大陸的天然氣輸送。

二是全球能源供需格局被地緣政治因素主導，全球化背景下形成的能源供需格局正在發生巨大的結構調整。過去，在全球化背景下，各國基於市場原則、合作原則，都在尋找儘量便宜的、可獲得的能源供應。如俄羅斯的石油、天然氣和煤炭大量供應歐洲國家，並且大量採用最便宜的管道供應模式；而中東國家主要通過海運將石油賣到全世界，亞洲是其重要的目標市場。

但在烏克蘭戰爭爆發後，全球能源市場的供需格局變了，在地緣政治考量下，新的「能源供需集團」可以分為兩大類：第一類，可稱之為「西方能源供需集團」，其構成者包括「歐洲+中東+美國+其他西方國家」。烏克蘭戰爭後，歐洲國家加大擺脫對俄羅斯能源的依賴，希望最終實現能源與俄羅斯「脫鉤」，在能源供應上「去俄羅斯化」。為彌補供應，歐洲國家加強從中東、美國來購買石油、天然氣。這種趨勢下，將逐漸形成以西方國家為主、以中東和美國為主要能源供應國的能源供需集團。

值得強調的是，美國在新的能源供應格局的作用將增強。作為全球最大的液化天然氣出口國之一，美國在「西方能源供需集團」內的地位進一步提升。今年3月，美國與歐盟簽署了「天然氣馬歇爾計畫」，承諾將在今年內向歐盟增加150億立方米的液化天然氣出口。美國能源部資料顯示，僅在今年4月，法國、西班牙、英國、荷蘭和波蘭就接收了美國液化天然氣總出口量的54.1%。隨着俄羅斯進一步削減對歐洲天然氣供給，美國向歐洲供應的液化天然氣總量在7月1日甚至首次超過了俄羅斯管道輸送的天然氣。

以沙特阿拉伯為代表的中東國家也在將能源供應的重心轉向歐洲。6月中旬，媒體報導稱沙特阿美通知了至少5家位於北亞的煉油廠（據稱其中4家在中國），宣佈該公司7月的原油供應量將低於合同規定數量。但在歐洲地區，沙特卻在提升價格的同時承諾將按合同滿足各國原油需求。一些分析指出，在歐洲各國油價飆升的背景下，沙特阿拉伯等國自然會將出口重心向歐洲傾斜。在獲得更高價格的同時，這也有助於中東國家加強與歐洲國家之間的關係。

第二類，可稱之為「東方能源供需集團」，構成者包括「俄羅斯+中國+伊朗+部分發展中國家」。被歐洲國家能源脫鉤的俄羅斯，在未來很長時間內（有可能長達20-30年），俄羅斯的主要能源出口市場將會轉向亞洲。其中，中國是其主要能源（包括石油、天然氣）的出口市場。中東國家雖然仍是中國最重要的石油來源地區之一，但在地緣政治壓力下，中東對歐洲的石油出口會增加，而對中國的出口會減少，對中國的相對重要性有可能會降低。此外，伊朗由於是美國和歐洲的「敵對國」，也會加強對中國的能源供應。

安邦智庫研究團隊的追蹤顯示，在俄羅斯方面，今年5月，中國從俄羅斯進口的原油數量達到842萬噸，同比增長55%，創下歷史紀錄。其日均進口量198萬桶比四月份的159萬桶增加了近25%。同期，來自沙特阿拉伯的原油進口量為782萬噸，同比增幅僅為9%。俄羅斯因此超越沙特，成為中國最大原油供應國。在伊朗方面，在美國制裁下，中國同樣成為伊朗重要的能源出口市場。

據路透社報導，為了與俄羅斯爭奪中國市場份額，伊朗正計畫進一步降低本就相對便宜的原油價格。交易商稱，伊朗石油目前的價格比布倫特期貨每桶低近10美元，基本與計畫8月抵達中國的俄羅斯烏拉爾原油價格持平。相比之下，俄烏衝突爆發前這一折扣僅為4至5美元。市場分析也認為，在優惠刺激下，中國和伊朗間的石油貿易關係還會進一步深化。

我們要指出的是，新的能源格局帶有很強的地緣政治色彩，是被地緣政治扭曲的能源供需格局。由於捨近求遠，新的能源供應格局對歐洲國家來說很不經濟，能源價格會變得昂貴。如果全球地緣政治格局長期維持，這種扭曲的能源供需格局將會維持。這意味着，全球能源市場將面臨較長期的能源風險溢價。

對於中國來說，這種格局有利有弊。如果烏克蘭戰爭後，俄羅斯不被擊垮，在佔領一部分烏克蘭領土後，與烏克蘭和西方形成「相持」，那麼將能夠保持對中國有穩定的能源出口，中國將獲得俄羅斯這個長期穩定的能源來源，而且可能會得到較優惠的價格。但如果不是「相持」局面，而是俄羅斯「被擊敗」或者俄羅斯「擊敗烏克蘭」，那麼俄羅斯對中國的能源供應可能都不會穩定。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

俄烏衝突以及其所帶來的制裁與反制裁，正在深刻地重塑全球能源市場格局，此前高度市場化的能源市場開始瓦解，而一個受到地緣政治顯著影響的兩大「能源供需集團」的對壘格局將逐步清晰。中國作為能源進口和消費大國，將不可避免地受到很大的影響。為此，中國需要在充分適應地緣政治形勢變化的基礎上，走出一條獨立、平衡的能源安全道路。

本文轉載自安邦智庫7月4日「每日經濟」分析專欄。

