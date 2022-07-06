被李顯龍低估的全球發展倡議

前不久出訪盧旺達時，新加坡總理李顯龍接受當地媒體採訪說冷戰時期，東南亞和其他地區都出現大國較勁的情況，眼下亞洲國家也會成為大國爭相拓展聯繫的對象。美國倡導的「印太經濟框架」（IPEF）和中國發起的全球發展倡議，都是在本區域相互競爭的提案。只要這些倡議不相互排斥，新加坡兩邊都參與。

看似李顯龍在談新加坡在中美競爭過程中的中立選擇。實際上他暗含了對全球發展倡議的認識，那就是和印太經濟框架競爭。



這樣的認識是片面的。印太經濟框架服務於美國的印太戰略，是拜登（Joe Biden）政府在印太地區提出的經濟方面的構想，和當年奧巴馬（Barack Obama）政府提出亞太再平衡戰略後給出TPP（《跨太平洋經濟合作協定》）構想的思路是一致的。

中國提出全球發展倡議和美國的印太經濟框架無論是目的還是適用範圍都沒有可比性。

中國國家主席習近平2021年9月在聯合國大會提出全球發展倡議。6月22日至24日，中國國家主席習近平在金磚國家工商論壇開幕式演講、全球發展高層對話會等金磚系列峰會場合都再次闡釋了全球發展倡議。

尤其是全球發展高層對話會上，習近平還宣佈了中方落實全球發展倡議的重要舉措，包括創設「全球發展和南南合作基金」、加大對中國—聯合國和平與發展基金的投入、成立全球發展促進中心、發布《全球發展報告》、建立全球發展知識網絡等。中國外長王毅說，舉辦全球發展高層對話會，標誌着全球發展倡議開始落地生根。

金磚國家：圖為2022年6月22日，中國國家主席習近平以視像形式，在金磚國家工商論壇上發表講話。（AP）

發起於聯合國，說明中國這一倡議是全球性的合作計劃。在主要由全球各大洲發展中國家和新興國家參與的全球發展高層對話會宣佈下一步重要舉措，暗示該倡議是傾向於發展中國家和新興國家合作的計劃。

金磚系列峰會結束不到一周，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月29日至7月4日出訪巴基斯坦、阿聯酋、津巴布韋、莫桑比克等亞非四國，所到之處皆重點推介了全球發展倡議，表態願共同推動倡議落地。可見，中國的目光並沒有停留在印太。

中國提出全球發展倡議的初衷並不是為了應對印太經濟框架。孜孜謀求發展的中國希望重塑聚焦發展的國際環境，重塑和平發展的國際大勢。只要發展的大勢不動搖不停滯，中國崛起就有保障，就可以在激烈的競爭中立於不敗之地。

在美國的不斷打壓圍堵之下，北京的倡議很難說沒有應對美國之意。而即便有應對美國之意，也不是專門針對印太經濟框架。中國要對抗和擺脱的是美國製造的冷戰對抗氛圍。中國希望用發展來團結更多的發展中國家和新興國家，增強應對美國打壓的能力。