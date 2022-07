台海問題可能正在變成一個「灰犀牛」？

「黑天鵝」,指的是發生概率非常小,難以提前預測,但一旦發生,就有極大負面影響的潛在事件。

「灰犀牛」,指的是發生概率比較大,可以提前預測,一旦發生負面影響也極大的潛在事件。「灰犀牛」有一個重要特點是:你可以看到它正在以某種速度向你衝來,但它的速度又不那麼快,在被撞之前,你有一定的時間可以做好準備。

台海安全問題,到底是一個「黑天鵝」事件,還是一個「灰犀牛」事件呢?



(本文轉載自微信公眾號tuzhuxi,作者為兔主席)

目前看來,其實已經變成一個「灰犀牛」事件了。

導致這個狀況的就是美國。

拜登:圖為2022年7月28日,美國總統拜登在白宮出席會議。(AP)

在台海問題上,中國是在明面上的。我們打的是明牌。一切都在桌面上。中國有核心,有一體化的決策與一體化的行動,有民意的整體支持。說白了,我們說的是一個聲音,做的是一件事。

美國不同,美國沒有核心,政治是分權、去中心化的、離散的,碎片化的,有白宮,有國會、有黨派,有聯邦政府,有州和地方政府(本質上都是平行的結構),還有各種利益團體和社會組織,能夠引導策動選民反過來影響政治,抑或響應選民的民粹訴求來實現自己的政治目的。而且美國的問題很嚴重,現在不僅僅是分散、去中心化,而是對立、撕裂、內爆。總而言之,美國沒有一個人能說了算,自然也就沒有一個聲音,大家在做不同的事。

但針對中國,針對台海問題,不能說美國政客沒有共識。恰恰相反,「反華」可能是美國政客唯一能夠達成的共識。筆者開玩笑說,華盛頓的政客要去團建、修復關係,找到一點點共識,那麼只有一件事可以做,就是「暴打熊貓」。

反華在華盛頓是政治正確的。政黨政客之間很多的通融、協作,需要反華作為支撐和出口。

在台海問題上也是。美國是挑動台海問題的最主要方面。在大方向上,這就是政客的共識。

拜登和習近平:圖為2022年7月27日,由美聯社發布的設計圖片,左圖是美國總統拜登2021年11月6日的照片,右圖是中國國家主席習近平2019年11月13日的照片。(AP)

表面上,美國說要維護台海的「現狀」(status quo)。實際上做的是兩條:

第一條,極力希望維護中國大陸與台灣不統一、分立、分治的現實狀況。他們認為,這個才是「現狀」,是要一直維持下去的。所以,中國大陸所提的統一台灣之事,他們認為就是對台灣的威脅,是在改變「現狀」。這些都是擺在檯面上說的,不是對字裏行間的猜測和分析。

第二條,美國實際在做的,又是極力挑撥「現狀」的被改變,一方面是鼓動台灣往前邁進一步,也就是朝著分立、分治的方向上邁進,並不斷鞏固這個「現狀」的成果;另一方面,則是挑撥和刺激中國政府,逼迫中國政府採取某種行動。這樣就達到了美國所說的中國政府在「改變現狀」問題,使得美國可以掌握主動,對中國採取進一步的行動。這個不是陰謀,都是陽謀。

美國的政客們,從白宮到國會參眾兩院的政客,都在結合自己的利益考量,以不同的方式朝這個方向努力。

傳統上看,白宮是比較保守的,因為它已經在台上了,統領各個部門,能看到各種問題的歷史經緯和復雜性,一般不想搞出特別重大的危機,願意延續之前的一些做法。中國政府和美國對接的界面,就是白宮。我們和白宮溝通,總體而言還是覺得更加容易相互理解,更加舒服一些。當然,Trump是個例外,我們一會兒再說Trump。

國會方面,眾議院的議員轄區更小(對具體的選區負責),一般會更加關注本地議題、本地事務,缺乏全國的視野和野望。但反過來,他們更加「接地氣」之下,也更加民粹導向,希望響應基層民眾的聲音。這就使得他們更加偏激。如果在美國基層民眾和社會裡,反華成一種主流,那麼可想而知眾議員們會如何行動。Pelosi就是眾議院議長(民主黨)。

美國前總統特朗普:2022年7月26日,美國優先政策研究所(America First Policy Institute)舉行優先議程峰會,特朗普出席發表演說。(AP)

參議院的轄區更大(對州負責),一般會更加超越地方,關注全國性事務、國際性的事務。這些人很多都有當總統的野心。奧巴馬、拜登、希拉里這些,都是參議員。當反華成為美國外交政治的主旋律,也可以想而知參議員們的取態。

這麼一來,看來看去,如果說白宮且可以談一談的話,國會裏似乎就沒什麼「好人」了。

從各種角度看,我們肯定需要把白宮作為美國政治(還不僅僅是狹義美國政府)的代表,以白宮為抓手,影響美國政治。

但是現在的白宮能夠影響美國政治麼?首先美國是一個50:50分裂的國家,有一半人就不支持民主黨。另外,Biden作為民主黨的總統,現在的民意支持率不到40%,公眾對他是非常不滿意的。

Biden的業績表現一般,而且盡顯老態龍鍾,讓人擔心其不僅無法政治自理,甚至可能無法自理。到2024年大選,他就是82歲了。我不覺得美國人做好準備,把這樣一個老人再次推上總統的位置。再看他的副總統,Kamala Harris,更是不討人喜歡。民主黨幕僚認為,Kamala Harris是個「定時炸彈」,因為她不討喜,沒有被選舉成為總統的可能性,因此也無法以任何形式接Biden的班;一旦Biden出了問題,Biden-Harris這個平台就會崩潰。

Trump還沒有點破要競選2024年總統。但這早就是公開的秘密了。他就差挑選一個時機來正式公佈這個事情。

Trump復歸。民主黨拿誰去應對?這才是民主黨現在最大的問題:Biden在2024年的連任問題。這個問題,是民主黨面臨的「灰犀牛」問題。

怎麼解決這個問題呢?是不是應該讓Biden宣布放棄競選呢?誰可以逼他放棄競選呢?誰來接任呢?我覺得可能沒人確切知道這樣一個「退出」、「換馬」的機制和通路能夠如何實現。

所以,民主黨總統是泥菩薩過河,自身難保了。美國國會的中期選舉在今年11月進行,現在都認為共和黨會表現得很好,民主黨岌岌可危。這次選舉,會重新決定眾議院的全部435個席位,是個真正的大換血。作為眾議院議長,Pelosi肯定得出來做點什麼,得攢政治人品,幫助一下民主黨的政客們。

顯然,他們認為外交是可以加分的,方位對準的是亞洲/台灣,議題則是反華。

這是民主黨的「自救」行動。

Biden能夠管住這些政客麼?如果Biden能夠幫助這些議員選舉,那他對他們會有一定的影響力。如果他是一尊泥菩薩,不僅不能幫助他們選舉,還會妨礙他們選舉,那顯然就沒有影響了。

這就是美國的局面。

現在的問題,其實已經不是Pelosi亞洲之行/訪問台灣的問題了,而是2024年的格局。

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)2022年7月21日在位於華盛頓的國會大樓會見記者。(AP)

未來幾個大事。

——即將召開的二十大。這一定是個勝利的大會,並會謀劃未來五年乃至更長時期黨和國家職業的目標任務和大政方針。大家可以預想,美國政客一定會不遺餘力地把我們黨代會所宣示的內容,支持他們的反華政治。

——2022年美國中期選舉。這個中期選舉涉及眾議院全部435個席位(以及參議院100席位裏的35個席位),是一個「大洗牌」。過去數個月的民意調查及政治評論認為,共和黨會在選舉裡面佔優。如果民主黨丟掉了眾議院,基本上Biden在本屆任期結束前也不可能推動大事,並且共和黨的阻撓會使得他更加難以實現政績。他已經提前成為「跛腳鴨」。並且,這次選舉反映美國民意,可以被看作2024年美國總統大選的某種「預演」。

——2024年1月的台灣地區領導人選舉。可以設想,民進黨將激活整個選舉機制,調動全部的選舉資源去運作爭取勝利。他們將充分利用台海問題的緊張及國際地緣政治的變化去鼓動政治支持。過程中,美國政客將遙相呼應。

——2024年11月的美國總統大選。這時也只剩一個問題了,就是Trump有沒有可能複歸。大家可以思考一下,以Biden現在這樣的頹勢,連任還有沒有機會?Trump的上任是不是一個大於50%概率的事件?我個人認為是的。我們可以拭目以待,讓歷史揭開自己的新篇章。

拜登:圖為2022年7月27日,美國總統拜登在白宮玫瑰園發表講話。(AP)

如果Trump上台,我認為他將竭盡全部力量,推動反華政策。反華將是他的任內的最大主題。他將被銘記為一位反華總統。

基於這樣的考慮下,眼前台海問題的緊張昇級,就會被納入到他們的視野內。

我們反應越激烈,Trump及其它美國政客就越能看到“挑撥”台灣問題的“價值”。說穿了,遇到這樣的人,我們越生氣,他們就越來勁,越希望挑破我們的底線。

俄烏問題,就是這樣的邏輯發展演變而來的。

俄烏問題的演變,對於歐美來說並不是好事,但選舉政治家都是各自為政,考慮自己的短期利益的,沒有人真的會從國家大政和長期歷史維度去考慮問題。所以,美國和北約不斷挑撥導致俄烏衝突發展至此,是有內在邏輯和必然性的。

這時,從大歷史角度看,已經不是一個簡單的「對」或「錯」的問題了——比如說,我們對,美國錯,諸如此類的價值判斷。分析「對」和「錯」已經沒有意義了——並且我們的價值判斷可能是他們發自內心不認可的。但這並沒有關係,也不重要。因為我們的判斷對我們來說才是真實和重要的。這就和俄羅斯烏克蘭問題一樣。在這個時候,做判斷也就“沒有意義”了。更重要的是從大歷史角度看事情發展、演變的邏輯。

當這一個邏輯被確立下來,並且可能導致衝突的時候,也就成為了一個「灰犀牛」。

俄烏衝突,就是一個發生在歐洲的「灰犀牛」。

在美國政客的主導下,同樣的錯誤,還會繼續不斷的發生。不要對他們報以任何幻想。

回到Trump當選總統後的場景,他的“反華百日”:

——大力推動台灣加入聯合國及其他國際組織與體系;

——大量增加對台販賣軍事武器;

——鼓動台灣參加某些東亞的軍事合作夥伴甚至同盟關係(日本肯定立即配合)

——派遣重要閣員(例如國務卿)正式造訪台灣

——與台灣當地領導人見面(初次可以選在第三國見面)

——與台灣建立某種更加正式的外交聯繫/關係

——邀請台灣地區領導人或政府官員訪美,高級別接待;

——親自拜訪台灣;

——拉上日本等周邊國家,在台灣周邊實施大型軍事演習;

——推動國會立法或簽署行政令,正式廢除、廢棄、拒絕承認之前中美公報的部分內容;

——全面升級對中國的金融戰、科技戰、制裁等,並逼迫台灣納入反中體系和框架之中

因為Pelosi訪華導致的台海局勢問題緊張昇級,會使得Trump進一步看到其中的政治價值,變本加厲的採取行動。

圖為美國前總統特朗普2022年7月26日在華盛頓一個公開活動談及舉重。(AP)

過程中,Trump肯定會虛張聲勢。正如俄羅斯問題,他對職業高爾夫球手John Daly所說的,為什麼Putin不會在Trump任內對烏克蘭採取行動?Trump認為,因為這是Trump告訴Putin:「如果你敢這麼幹,我就用核彈炸莫斯科」 (We're gonna hit Moscow,)。Trump說:「他是有點相信我的,大概信個5%,10%,但這就夠了。」(And he sort of believed me, like five percent, 10 percent.That's all you need)

他會這麼對待俄羅斯,也會這麼對待中國。並且還有一個重要區別,Trump及其所代表的美國民粹右翼(以及歐洲的極右翼)根本就不想和俄羅斯發生衝突。恰恰相反,他們是很喜歡俄羅斯的,希望和俄羅斯修好,「共商大事」,並把注意集中轉向中國。

內心深處,Trump認為台灣距離美國太遠,美國不會為其犧牲一兵一卒。他曾告訴一個共和黨參議員:台灣離中國近在咫尺。而我們呢,在8,000英里以外。如果他們採取軍事行動的話,我們特麼什麼也幹不了。(“Taiwan is like two feet from China,” Trump told one Republican senator. “We are 8,000 miles away. If they invade, there isn't a f***ing thingwe can do about it.”)

但是:這一不妨礙Trump虛張聲勢威脅我們,而且如果美國國內真的有任何的正面響應,他一定會加以利用,改變他的策略(這一條是我們要注意的);二不妨礙他極力推動對台灣提供軍事及其它援助,阻撓我們的事業。

所以,美國是台海局勢的最大威脅,實際上是希望牽著我們的鼻子走,並把台海問題變成了一個「灰犀牛」事件。

在國際事務上遇到這樣不計代價、不顧後果的瘋子,我們應該如何應對呢?

可能還是得回到我們把握台海局勢基本原則:「要牢牢把握兩岸關係發展主導權和主動權」。這就看,何為把握主導權和主動權了。應該說,非常考驗我們的智慧和定力。