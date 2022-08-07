台海軍演 | 解放軍戰艦抵近作戰台軍幾無動作 東部領海盡在掌控

解放軍對台台灣「封島軍演」第二天，解放軍發布了一張在軍迷看來絕對震撼人心的現場照片，解放軍052南京艦歷史性駛入台灣海域，抵近台灣本島進行軍事偵測與演練。

根據大陸軍方發布的照片，鏡頭近處是解放軍艦船052南京艦，一位身穿海軍迷彩的解放軍戰士正手持望遠鏡，站在甲板上觀察台灣本島和不遠處的台灣軍艦。

鏡頭遠處則是台灣中央山脈，從距離看，解放軍軍艦肯定已經進入台灣12海里之內，甚至更近（有機構根據衛星圖片分析認為只有6海里左右），近到連台島山腳的白色建築物都能看到。

解放軍自8月4日12時展開一連三天的「圍台」軍演。（香港01製圖）

兩岸軍事專家都認為，這個距離等於已經擦去了台灣的海上作戰縱深，用「切香腸」比喻的話等於已經剝去了台灣這根香腸的腸衣，若爆發衝突，解放軍不要說用導彈，艦炮就可以直接對岸上目標實施攻擊。若是武裝直升機從艦船起飛，起飛後即可對灘頭目標實施打擊。

在解放軍軍艦和中央山脈之間，是台灣海軍的濟陽級935號蘭陽艦，從照片看目視距離應該在1000米之內。蘭陽艦就是原美軍的諾克斯級護衛艦，該艦艦齡51年，1995年賣給台灣。從照片看，艦體已經鏽跡斑斑。

諾克斯級護衛艦1971年在美國服役的時候，大陸文革還沒有結束，台灣還處在蔣介石的管治下，如今，大陸經過改革開放四十年的高速發展，海軍艦船都不知道更新多少代了，海軍力量早已今非昔比，台灣還在使用三十年前從美國淘來的二手老古董。真讓人有物是人非之嘆！

蔡英文在送走佩洛西后，得到解放軍這樣一份「禮物」是在預料之中的。其實早在佩洛西訪台之前，一般分析都傾向於認為，如果佩洛西在台灣降落，中美未必會發生直接衝突，這都不是一個優選。畢竟兩岸統一才是台灣問題主要矛盾，統獨才是兩岸主要矛盾。所以一定會抓住蔡英文政府不放，讓他們嘗到教訓，知道後果。從解放軍這幾天的演習情況看，大概就是在往這個方向發展。抵近演練一旦常態化進行，以後解放軍時不時把軍艦開到離台灣這樣的距離，台軍無寧日矣，蔡英文無寧日矣！

蔡英文海上逃生路線被切斷

其實這張照片還有一個令蔡英文更焦慮的地方，就是它出現的海域。

從照片上的中央山脈和海腳建築看，有軍事專家分析這個地方應該是在台灣東部太平洋海域，靠近花蓮與蘇奧附近的外海，正好卡在了台灣和距離台灣最近的與那國島之間。

從照片看解放軍抵近作戰明顯，台灣軍隊幾乎動作。（資料圖片）

而從花蓮或蘇奧出發，經由這片海域前往與那國島的這條線路，正是戰爭爆發後台灣政府與軍方高級將領逃生的生命線。

蘇奧是一個海軍軍港，花蓮是一個空軍基地。因為面向太平洋且與日本最近，又多大山，按照從兩蔣時代就開始的規劃，這兩個地方一直是台灣戰時保存戰力進行最後反擊的地方，也是其政府與軍方要員往日美撤離逃生的地方，尤其是花蓮，據說台軍的花蓮基地就建在挖空的大山裏。

這一設想是基於兩岸若爆發衝突，解放軍會從西部台灣海峽方向登陸的考慮。那個時候解放軍海空軍力量還很落後，無法繞過台灣本島，從台灣東部方向對台灣發起攻擊或登陸作戰，一般導彈因為曲率，也無法對藏在花蓮山洞裏的飛機進行有效打擊，也很難對從蘇奧出港的台軍艦船進行攔截打擊。

但是現在，巡航導彈的出現使得所謂的「曲率」問題已經不復存在，更重要的是，解放軍海空軍已經具備了從台灣東部對台灣本島發起攻擊或登陸作戰的能力，花蓮與蘇奧的地理優勢已經不存在了，台灣周邊就沒有任何作戰死角了。

這次解放軍演練採取的的「鎖島戰術」就反映了這一點，從六塊演練區域分佈看，兩岸若真開戰，說大一些，就算蔡英文想從東部花蓮或蘇奧往日本與那國島方向逃跑，恐怕已經跑不掉了，這條路線已經被解放軍切斷了。

國軍幾無動作 暴露軍事條件落後

事實上，在解放軍環島軍演前夕，台軍方高層在接受中央社訪問蹭指出，一旦解放軍演習進入台灣領海，則完全沒有退讓空間，並形容這是很嚴肅的狀況，他們軍人如果連這個都保護不了，也就失去軍人價值。台灣「國防部」也多次回應指秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」。但從實際情況看，台灣軍方幾乎無聲。

台灣「國防部」號稱啟動「愛國者三型」反導導彈防禦系統，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈適切應處。 對於解放軍頻繁活動，研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊，以「備戰不求戰」做防衛應對。

陸軍金門防衛指揮部自8月4日至31日之間選定11天進行火炮射擊演習；陸軍馬祖防衛指揮部與陸軍東引地區指揮部自8月5日、6日於東引執行「忠義演習」，進行夜間實彈射擊訓練；陸軍澎湖防衛指揮部混合炮兵營、機械化步兵營、坦克營與裝甲騎兵營自8月24日、25日於五德地區進行「鎮疆演習」，模擬島嶼防衛作戰。但執行情況，就連台灣媒體都幾乎不見報道，完全被解放軍火力所「吸引」。

另外，8月5日，據悉陸軍在東引島進行夜間射擊操練並發射曳光彈，疑似因此導致火燒山事故，雖而後宣稱無關但仍宣佈暫停演習。

如此，其實雙方軍事實力一目瞭然。台灣軍方完全被動而無招架之力。

如此看，解放軍抵近作戰姿態明顯，關鍵是台軍方面根本沒有任何動作，更暴露出其軍事條件的落後，遇到戰事看來只能是「甕中之鱉」，如何做到台軍將領所說的「一旦解放軍演習進入台灣領海，則完全沒有退讓空間」？。答案不言而喻。為接待佩洛西興奮了一下，得到這樣一個結果，對台灣來說值嗎？