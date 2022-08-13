台海局勢與日本國家利益的關係｜專家有話說

當下台海局勢，更是日本非常關注的變化。對台海局勢的關注，還與日本的精英，特別是國家精英設定的國家利益相關。



撰文：白智立 北京大學政治管理學院副教授



國家精英認知的台海局勢變動條件下的日本國家利益大體有三類。一是表現不甚顯著的「生命線」思考定式，即南海、台海等應該是日本全力保全的海上生命線；二是戰後國家精英堅守的美日共同體思維，維繫美日軍事同盟成了日本最大的國家利益；三是現實的安全和領土考量，即台海局勢可能波及日本的安全，以及正如南海爭端後日本積極提出反對「改變現狀」等那樣，當前局勢的固化或常態化令其聯想到釣島恢復原狀遙遙無期。

這三項國家精英認知的國家利益彼此聯繫，互為因果，相互纏繞，還被看作是推進修憲進程和增強軍力的緣起。不過，歷史上曾有過的生命線即國家利益思維，在戰後近80年的政治發展進程中，日本社會對此保持高度警覺，還很難形成社會意識潮流。而關於美日同盟即國家利益，筆者想起上世紀90年代一位日本老媒體人提到的「日本不能再次捲入美國的戰爭」，在和平主義甚至成為公眾「信仰」的當下，日本社會確實存在對美國即戰爭的擔憂。

而台海局勢可能促使日本的國家利益與社會意識合流的，應該是圍繞「現實的安全和領土考量」。當國家精英的國家利益成為國內的公共利益，基本公共政策環境的變化很可能帶來外交政策等的公共政策調整。由於前述日本國家精英設定的三項國家利益具有較高的相互性，這樣一來，可能成為國內公共利益的「現實的安全和領土考量」，是否影響到其他國家利益轉化為公共利益，則是我們今後應該觀察的問題。

本文原載於「海外看世界」微信公眾號，屬31位學者以「從佩洛西、石破茂先後訪台看美日和西方陣營的台灣牌」作評論的系列之一，原題為「台海局勢與日本的國家利益」。

