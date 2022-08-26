北京最好別作拉攏日本離間美日的夢
中國國防部新聞發言人譚克非8月25日在例行新聞發布會上說，近期日方附和美方涉台消極言行，渲染所謂「中國軍事威脅」，是極不負責任的。中方敦促日方深刻反省自身侵略歷史，停止對中方的造謠抹黑，多做有利於增進與鄰國互信、有利於維護地區和平穩定的事情。
值得注意的是8月25日當天中國海警局的4艘船駛入釣魚島領海巡航。分析認為譚克非的發言是對日本的直接警告，海警巡航亦暗示了中方清晰的威懾立場。
日本是一個無論如何也讓中國人愛不起來的國家。政要參拜靖國神社直挑中國人的歷史感情；議員訪問台灣，以台灣有事為由部署千枚針對中國的巡航導彈，是為干涉中國的內政；加入美日印澳四方安全對話（Quad），力挺印太經濟框架，是對美國制華措施的力挺。日本不僅是美國的追隨者，更是積極出謀劃策者和急先鋒。
原本人們寄希望於特朗普（Donald Trump）時期美日打起貿易戰日本能夠認清美日關係的本質，但是拜登（Joe Biden）上台後日本的所作所為都說明，日本的對華友好誠意微不足道。
一些人認為對日態度留有餘地，可以離間美日同盟。事實上，日本在日美關係當中屬於從屬地位，中美矛盾越激烈，美國對日本施加的壓力就越大。日本被美國緊緊抓住的事實不會輕易改變，因此不必對中日關係抱有幻想和期待。
特朗普政府時期，中日關係一度改善，看似中日關係進入了新時代有所緩和，本質上是美日關係出了問題，並不是中日關係的內生性改善。
中國早在2010年就超過日本成為了世界第二大經濟體，按照道理說中日結構性矛盾的激烈爆發期已經過了。但是無法忽視的事實是日本是世界第三大經濟體，美國是世界第一大經濟體，美日聯合可以爆發巨大的能量，日本對中國並非輸得心服口服。
中日之間的怨結起源於甲午戰爭，發酵於日本侵華戰爭，延伸於2010年以後的釣魚島爭端。中日關係雖然在1972年正常化了，但是兩國之間的民族情感糾紛和領土糾紛並沒有完結。
中國沒有獲得完全的勝利，日本沒有被徹底進行戰敗清算，是這一問題的根源。這些所有的暗流無法被完全掩蓋。中日之間必有一場劫難，這將是所有民族情感和過往怨恨的集中爆發。對日本進行二次清算，是中國人期盼已久的未來一旦復興必然會採取的勝利者行為。
以往日本寄希望於憑藉強大的經濟實力謀求國家正常化，謀求成為聯合國安理會常任理事國。現如今日本經濟的地位日漸衰減造成日本的機遇期大大收窄。主動符合美國謀求美國的私下默許是日本的唯一選擇。這也決定了改善中日關係並不在日本的日程之上。
現階段，日本積極推動軍事鬆綁以及修憲，歸根結底是日本的國內政治議程和美國是否默許決定的。如何從根本上扎牢二戰後的國際秩序，並不僅僅是中國反對和抗議這麼簡單。如何制止日本？對日本的二次清算該如何提上日程？歸根結底美國對日本的袒護，這一層不去除，就談不上對日本的約束。與其指着日本的鼻子罵，不如想想如何應對美國。