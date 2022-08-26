北京最好別作拉攏日本離間美日的夢

中國國防部新聞發言人譚克非8月25日在例行新聞發布會上說，近期日方附和美方涉台消極言行，渲染所謂「中國軍事威脅」，是極不負責任的。中方敦促日方深刻反省自身侵略歷史，停止對中方的造謠抹黑，多做有利於增進與鄰國互信、有利於維護地區和平穩定的事情。

值得注意的是8月25日當天中國海警局的4艘船駛入釣魚島領海巡航。分析認為譚克非的發言是對日本的直接警告，海警巡航亦暗示了中方清晰的威懾立場。

日本是一個無論如何也讓中國人愛不起來的國家。政要參拜靖國神社直挑中國人的歷史感情；議員訪問台灣，以台灣有事為由部署千枚針對中國的巡航導彈，是為干涉中國的內政；加入美日印澳四方安全對話（Quad），力挺印太經濟框架，是對美國制華措施的力挺。日本不僅是美國的追隨者，更是積極出謀劃策者和急先鋒。

原本人們寄希望於特朗普（Donald Trump）時期美日打起貿易戰日本能夠認清美日關係的本質，但是拜登（Joe Biden）上台後日本的所作所為都說明，日本的對華友好誠意微不足道。

特朗普當政時期日本的對華態度相對積極，圖為2019年12月，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見日本時任首相安倍晉三。（新華社）

一些人認為對日態度留有餘地，可以離間美日同盟。事實上，日本在日美關係當中屬於從屬地位，中美矛盾越激烈，美國對日本施加的壓力就越大。日本被美國緊緊抓住的事實不會輕易改變，因此不必對中日關係抱有幻想和期待。

特朗普政府時期，中日關係一度改善，看似中日關係進入了新時代有所緩和，本質上是美日關係出了問題，並不是中日關係的內生性改善。

中國早在2010年就超過日本成為了世界第二大經濟體，按照道理說中日結構性矛盾的激烈爆發期已經過了。但是無法忽視的事實是日本是世界第三大經濟體，美國是世界第一大經濟體，美日聯合可以爆發巨大的能量，日本對中國並非輸得心服口服。

中日之間的怨結起源於甲午戰爭，發酵於日本侵華戰爭，延伸於2010年以後的釣魚島爭端。中日關係雖然在1972年正常化了，但是兩國之間的民族情感糾紛和領土糾紛並沒有完結。

日本新任經濟產業大臣西村康稔成為首位參拜靖國神社的岸田文雄內閣成員。圖為西村康稔2022年8月10日在岸田文雄內閣換閣當天，抵達位於東京的首相官邸。（AP）

中國沒有獲得完全的勝利，日本沒有被徹底進行戰敗清算，是這一問題的根源。這些所有的暗流無法被完全掩蓋。中日之間必有一場劫難，這將是所有民族情感和過往怨恨的集中爆發。對日本進行二次清算，是中國人期盼已久的未來一旦復興必然會採取的勝利者行為。

以往日本寄希望於憑藉強大的經濟實力謀求國家正常化，謀求成為聯合國安理會常任理事國。現如今日本經濟的地位日漸衰減造成日本的機遇期大大收窄。主動符合美國謀求美國的私下默許是日本的唯一選擇。這也決定了改善中日關係並不在日本的日程之上。

現階段，日本積極推動軍事鬆綁以及修憲，歸根結底是日本的國內政治議程和美國是否默許決定的。如何從根本上扎牢二戰後的國際秩序，並不僅僅是中國反對和抗議這麼簡單。如何制止日本？對日本的二次清算該如何提上日程？歸根結底美國對日本的袒護，這一層不去除，就談不上對日本的約束。與其指着日本的鼻子罵，不如想想如何應對美國。