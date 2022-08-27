俄烏戰局僵持　會否有「B計劃」　未來走向三大猜想

烏克蘭獨立日恰逢俄烏戰爭六個月之際。戰爭，仍看不到盡頭。《華盛頓郵報》發表評論文章稱，「俄烏衝突過去半年，世界站在刀刃上」，「我們仍然覺得這只是一個序幕」。炮擊扎波羅熱核電站及其引發的核事故擔憂、克里米亞發生的數起爆炸、無人機襲擊俄黑海艦隊總部，還有俄羅斯社會活動家杜金（Alexander Dugin）女兒被炸死等，這些都讓俄烏原本緊張的局勢進一步加劇。

杜金娜（Darja Dugina）之死是否會成為俄烏衝突新的「爆發點」？接下來，除正面戰場外，俄烏特工是否會掀起暗殺行動，開闢另一個戰場？俄黑海艦隊連日也頻頻遇襲，克里米亞會不會成為俄烏衝突新戰線？

8月23日，俄羅斯女記者杜金娜的告別儀式在俄羅斯莫斯科舉行。莫斯科州2022年8月21日發生汽車爆炸案，杜金娜在事件中死亡，她的父親是被稱為「普京智囊」的俄羅斯社會學家杜金。（AP）

烏克蘭宣誓「反攻」後動作頻頻

7月初時，烏克蘭國防部長阿列克西·列茲尼科夫在英國《泰晤士報》上宣稱，他的軍隊準備奪回經濟意義重大的南部地區，並將為此派兵100萬人。這一兵力是否現實，值得懷疑。而一個月來，烏克蘭確實做了一些動作。

首先，俄、烏互相指責對方炮擊了扎波羅熱核電站周圍地區，並認定這是「核恐怖主義」，其後果將比切爾諾貝利核事故更嚴重。烏克蘭顯然有意將重點放在炮擊扎波羅熱核電站事件的「國際化」之上，從而儘可能地給俄羅斯施加更多的國際輿論壓力。烏克蘭試圖說服美國和歐盟承認俄羅斯是一個（核）恐怖主義國家，並迫使其交出核電站，即使不在烏克蘭控制之下，至少也要在西方控制之下。

其次，對克里米亞「出手」。8月以來，克里米亞軍事倉庫、薩基機場爆炸，發生數起無人機襲擊事件，俄黑海艦隊總部再度遭無人機襲擊等。8月23日烏克蘭繼續舉行第二屆「克里米亞平台」在線國際峰會，峰會主題是「將克里米亞歸還烏克蘭控制」。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）等60多個國家和國際組織的高級代表出席此次峰會。澤連斯基在峰會前夕表示，「你可以在克里米亞的空氣中感受到……烏克蘭要回來了」。烏官方表示，烏克蘭從未放棄克里米亞，現在打算不僅通過政治和外交手段，而且通過軍事手段尋求克里米亞的回歸。

克里米亞地區近來遭到的攻擊可以分為兩類：一類是烏克蘭軍隊用無人機實施的頻繁攻擊，這類攻擊相對來說所造成的危害是有限的。另一類是潛伏在克里米亞半島的大量烏克蘭特工，這些烏克蘭特工甚至也可能得到了美國及北約在克里米亞半島潛伏特工的支持。

烏克蘭試圖頻繁製造包括赫爾松、扎波羅熱、克里米亞半島等在內的內部混亂，而爆炸襲擊恰恰能夠達到這種效果。

再有就是杜金娜之死，是否是「反攻」的一步棋，難下判斷。到底是誰策劃的這場暗殺，目前尚未有定論，俄烏各執一詞。一如近日頻頻遭襲的扎波羅熱核電站，雙方互相甩鍋。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）說，烏方與杜金娜在爆炸中身亡一事「毫無關係」。他將這起事件歸咎於俄羅斯「不同政治派別」之間的內部權力鬥爭，並暗示該事件是對杜金娜及其父杜金等對烏行動支持者的「因果報應」。當地時間23日，烏克蘭總統澤連斯基再度強調，烏克蘭對杜金娜之死不負有責任。杜金娜遇害到底是誰的責任，目前看來訊息非常混雜。

在這張取自俄羅斯調查委員會2022年8月21日發布的影片截圖中，調查人員在莫斯科郊外一個汽車爆炸現場工作。俄羅斯調查委員會莫斯科分部表示，爆炸是由杜金娜座駕被裝置的炸彈引起的。（AP）

為何急於「百萬大軍」反攻？

主要有四方面原因：

第一，烏克蘭反攻的「積極性」也來自於近期美國的再度「補血」。8月19日，美國國防部宣佈了一項對烏克蘭7.75億美元的新軍事援助計劃，包括4個「海馬斯」高機動火箭炮系統、16門榴彈炮、3.6萬發子彈、15架無人偵察機和40輛防地雷反伏擊車等。媒體稱，這是美國首次向烏克蘭提供「掃描鷹」無人機以及防地雷裝備。烏克蘭獨立日當日，華盛頓再向烏克蘭提供30億美元的援助，但此前預期是45億美元。已經有越來越多的西方輿論指出，儘管烏克蘭得到了軍事援助，但並沒有取得多大成果。對於烏克蘭來說，為了維持來自西方的援助，必須要有一些「成績」。

第二，根據媒體的計算，俄羅斯與聯軍現在控制「頓涅茨克人民共和國」領土的60.25%，一個月前的數字是59.7%，這意味着它們在這個方向並沒有大的突破，但繼續向西穩步推進。不過，俄羅斯與聯軍拿下頓涅茨克地區的關鍵據點佩斯基居民點，被認為是烏方的一個重大失敗。在過去的幾周裏，烏克蘭對赫爾松攻勢的主要力量也已經被打掉。

迄今為止，烏軍在任何一條戰線上都沒有取得進攻性的成果。所有跡象表明，未來兩個月可能是決定性的。8月17日，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）公開表示，烏克蘭軍隊在前線的情況很困難，烏軍陣地每天被擊中700-800次，俄軍每天消耗4萬至6萬發炮彈，烏克蘭處於困境中。烏克蘭士氣大受影響。

第三，西方出現越來越多不利於烏克蘭反攻士氣的負面輿論。英國軍事情報負責人公開表示，不相信烏克蘭關於「向赫爾松發起大規模和成功攻勢」的聲明，認為至少在今年年底之前，期望烏克蘭在南部方向取得決定性進展是不現實的。8月18日，英國《每日電訊報》刊文指出，如果烏克蘭軍隊未來三個月在頓巴斯和赫爾松地區的反攻嘗試沒有成功，將導致西方盟友削弱對烏克蘭的支持。該報預測，11月在印度尼西亞舉行的G20峰會上，普京可能提議在烏克蘭休戰，條件是保留俄羅斯對頓巴斯、克里米亞和烏克蘭幾個已經被俄羅斯軍隊控制的地區。在嚴重的經濟困難背景下，西方領導人將準備同意莫斯科的建議，並鼓勵烏克蘭做出讓步。

烏克蘭局勢：圖為2022年7月15日，烏克蘭中部城市文尼察有一名烏軍在俄軍轟炸過的地方獻花。（AP）

第四，俄羅斯收緊對烏東地區的政治安排。近期媒體報道，俄方正在為烏東、烏南四個地區（盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱）的所謂「公投入俄」做準備，這些州的行政機構也已經簽署了投票準備工作的相關文件，並在人口密集區懸掛廣告牌進行「公投」動員。有媒體指出「公投」時間是9月11日，也即俄地方領導人選舉的統一投票日，但也有媒體認為可能被推遲到冬季，屆時俄羅斯與聯軍將完全控制上述區域，尤其是「頓涅茨克共和國」。

與此同時，俄羅斯也在強化對這些地區的行政管控，不僅總統辦公廳第一副主任基裏延科親自負責監管這些區域的政治進程，俄方還從聯邦中央和地方政府抽調具有豐富管理經驗的官員補充到這些地區的行政機構，並擔任高級職務。俄方的舉動顯然進一步激化烏東局勢，這也導致烏克蘭近期不得不做出激烈的回擊。

年內發展走向三大猜測

俄烏衝突的下一步走向如何？什麼時候能夠結束衝突？有人說俄烏衝突將在今年年底結束，也有人說至少拖上一年，還有一部分聲音認為是「敘利亞模式」。

現在有越來越多的判斷認為，雙方戰事的突破點很可能是今年的秋末冬初。就俄烏雙方而言，期望在冬季來臨之前改變當前的戰場現狀，似乎有更多的支持聲音。「大約在冬季」，這是第一個猜測。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克提出，對烏克蘭來說，在冬季之前完成戰爭的主動階段至關重要。也有媒體指出，俄羅斯也在加強東部戰線的部署，目標是在冬季之前確保對頓巴斯的控制。

有跡象顯示，俄、烏都在做新一輪的動員準備。澤連斯基已經向最高拉達提交了從8月23日起將戒嚴令和總動員再延長90天的法案。據悉，烏克蘭西部的一些城市正在編制18至60歲男性的居住名單，並將此交給地方軍事委員會，以執行動員計劃。俄羅斯則正在以獨特的動員方式進行準備，各聯邦主體正在組建營級志願力量，預計將有5-6萬人。這似乎成為雙方正在為升級衝突做準備的新動向。

值得注意的是，烏克蘭的內部危機越來越惡化。烏克蘭最高議會前副議長伊利亞·基瓦近日接受採訪時說，「西方國家已經選擇了烏克蘭現任總統澤連斯基的繼任者——那就是烏克蘭武裝部隊扎盧茲尼總司令」。基瓦在他的社交媒體上稱，「西方正在找人來替代澤連斯基」。這是第二個猜測。事實上，此前，烏克蘭總統辦公室主任顧問奧列克西·阿雷斯托維奇也被稱為澤連斯基的可能繼任者。

烏克蘭總統澤連斯基向傳媒發表講話。已有輿論傳出「西方正在找人來替代澤連斯基」。（AP）

在烏克蘭精英層面，丟掉佩斯基居民點導致澤連斯基與扎盧日尼之間的關係越來越緊張，後者反對反攻赫爾松，因為這會損害烏軍在頓涅茨克的防禦。當然，澤連斯基也面臨來自國內外的巨大壓力，尤其是國內指責其需要為伊斯坦堡和平協議的失敗負責的聲音越來越多。

此外，烏克蘭的經濟金融危機也越來越嚴重，澤連斯基壓力極大。美西方評估金融部門的情況認為烏克蘭的經濟狀況正以越來越快的速度惡化。世界銀行發布的最新一期《歐洲和中亞地區經濟簡報》稱，烏克蘭經濟今年將收縮45.1%。烏克蘭第一副總理兼經濟部長尤利婭·斯維裏登科（Yuliya Svyridenko）表示，經濟部預計到年底烏克蘭國內生產總值將下滑35%-40%。此前，烏克蘭國家銀行曾發布報告稱，預計2022年烏克蘭通貨膨脹率將達到31%，國內生產總值將下降三分之一。如此戰爭再僵持數月，烏克蘭社會層面的忍耐或瀕臨極限。

烏克蘭決定從9月初開始在國內啟動大規模私有化，將出售420家企業。7月26日，烏克蘭國營能源公司Naftohaz宣佈對其歐洲債券持有人的付款到期出現技術性違約，顯然這會導致烏克蘭經濟和金融系統的連鎖反應，也側面證明了烏克蘭國家財政狀況的惡化。此外，美國主要的信用評級機構也證實了這一點，認為烏克蘭推遲支付國家債務的協議為違約。這些顯然也會影響到美西方接下來對烏克蘭的貸款，這對烏克蘭來說是雪上加霜。

俄烏和平談判的前景，目前各方都相對悲觀，談論俄烏達成和平協議當然為時尚早。最近達成的一項允許烏克蘭再次通過黑海出口其穀物的協議是這場戰爭今年唯一的一個外交突破。

剛剛訪問烏克蘭的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）毫不掩飾對俄烏關係未來的悲觀態度，認為烏克蘭的和平還有很長的路要走，甚至談論俄烏總統會晤都為時過早。俄羅斯國際事務理事會總幹事科爾圖諾夫則明確指出，任何關於停火的決定，很大程度上取決於西方的立場。

聯合國秘書長古特雷斯（中）8月19日視察烏克蘭港口城市敖德薩。（AP）

如果要保持獨立，烏克蘭將在很長一段時間內需要依賴外部世界的幫助。西方國家當然希望烏克蘭的「勝利」，但看起來越來越不現實。那麼，西方給予的支持也不可能無止境，加之原本幾個主要西方國家都面臨高通脹和經濟衰退的預期，基於此，西方也不得不考慮「B計劃」。這意味着不僅在莫斯科和基輔之間，而且在俄羅斯和西方之間至少將達成一個臨時的妥協。這是第三大猜測。

但不論如何，距離和平還有很長一段路要走。