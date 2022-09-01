辛偉誠失敗在即：難做印裔首相第一人　只輸在膚色？

英國保守黨黨魁選舉的黨員投票在9月2日截止，5日將公布結果，勝選者將成為下任英國首相。在這場連確實黨員人數也沒有公開官方資料的「小圈子」選舉中，據分析比英國選民更白、更老、更多男性的基層保守黨黨員，自最後兩位候選人名單出爐後，就一直大比例傾向支持外交大臣卓慧思（Liz Truss），其印裔對手、前財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）在投票開始後力追一個月，也未能扭轉敗局。



在遙遠的香港隔岸觀火，受充滿種族論述的美國媒體耳濡目染的讀者，大概會直覺認為這是種族問題，乃英國人尚未能接受非白人擔當首相一職之故，而即便這不是整體英國人之固執，也至少只比例上更比英國人反對外來移民的保守黨黨員的問題。

奇怪的是，對於卓慧思與辛偉誠的「黨內鬥」，種族歧視的問題幾乎絕跡於主流輿論之中。兩人政策之別、競選期間的立場轉向、辯論表現、個人性格討論、辛偉誠的離地富人身份、卓慧思由自民黨變保守黨／留歐派再變脫歐派英雌的故事……甚至是對於英國、英國人、保守黨政治文化的後設討論，都無一或缺。老實而言，兩位候選人都甚為平庸、無趣（這個話題已吸引到一些政論點評），靠執筆糊口的人苦無議題，為何卻避開種族問題而不談？

避談，與不值一談，當然是兩回事。種族歧視果真是辛偉誠此刻敗選在即的原因嗎？

首先，我們不能否認英國存在種族問題，例如在英格蘭和威爾斯，黑人被警察截停搜查的機率比白人高七倍之多；更不用說哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）對王室的高調指控。同時，雖然沒有人會在民意調查中承認自己是「種族主義者」，但一些間接的調查似乎顯示出保守黨黨員比一般英國選民對少數族裔或「外來者」更為介意——有38%保守黨黨員認為英國對少數族裔的公平機會政策做得過頭，在一般選民中，此比例只得26%；兩者的反對移民意見則在45%對19%之比。

雖然如此，但如果我們回頭看看民調機構Opinium在本年1月進行的黨魁人選民調，其實辛偉誠當時在保守黨黨員的支持度不只完勝卓慧思（64%對36%），更大敗保守黨溫保派的前外相侯俊偉（Jeremy Hunt，79%對21%），有44%受訪黨員認為辛偉誠應當進入最終決選，而卓慧思的同一比例則在33%。

3) And if he gets onto the ballot paper, Sunak is clear favourite to win a leadership contest. After removing don't knows and would not votes...



Sunak beats Truss 64% to 36%

Sunak beats Hunt 79% to 21%



Truss would beat Hunt by 71% to 29% pic.twitter.com/hlwVDDlRaD — Opinium (@OpiniumResearch) January 17, 2022

由此可見，保守黨黨員當時並沒有因為辛偉誠的印裔背景而對他什麼可見的歧視。

反觀今天，同樣由Opinium在8月中進行的黨魁民調，則剛好相反，顯示出卓慧思以61%支持大勝辛偉誠。

這半年之間的轉變，很明顯不是辛偉誠的族群背景，也不是保守黨黨員突然發現辛偉誠不是白人。

辛偉誠敗選在即，至少有五大原因。

一、「派錢英雄」不再：他2015年進入國會後短短數年之內竟能問鼎黨魁、首相大位，其基礎只在他2020年當上財相之後剛好遇上了疫情下的派錢救市風潮，數以百億計的各種救濟使其民望高企。如今，通脹回歸，派錢空間不再，辛偉誠當然就失去了光環。

🚨NEW CONSERVATIVE MEMBERS POLL🚨



Liz Truss holds a 22 points lead.



Liz Truss 61%

Rishi Sunak 39%



We surveyed 570 members between Monday and Friday this week. pic.twitter.com/T6wTCPM63V — Opinium (@OpiniumResearch) August 13, 2022

二、變成了「天下烏鴉一樣黑」的例子：本年3月抗通脹政策惹來普遍劣評之後，辛偉誠醜聞在數日之內接連爆出：其妻子避稅高達2,000萬英鎊、他自己上任一年多依然持有美國綠卡、因違規派對與約翰遜一同被罰款……本來其「政壇小清新」的形象就一掃而空。

三、太過有錢：在民生開支重壓之下，人民當然有仇富之心，辛偉誠與妻子淨資產超過7億英鎊，他被指滿身名牌、到加油站不懂付款的情景，也大大增加了他的「離地」之感。

四、「弒君」之罪：雖然英國民眾大多認為約翰遜應該下台，但保守黨黨員卻一向較支持約翰遜，如今更有民調顯示過半黨員認為該黨議員踢約翰遜下台或許有錯。辛偉誠卻是以請辭觸發內閣跳船潮而導致約翰遜下台的始作桶者。民調顯示，對約翰遜「背後插刀」是黨員不滿辛偉誠的首要原因。相較之下，卓慧思卻是伴隨約翰遜「到最後」的忠誠人物。

卓慧思：圖為2022年8月23日，英國外交大臣卓慧思在伯明翰向保守黨成員發表講話。（AP）

五、立場不定：在芸芸有意角逐保守黨黨魁的人物中，辛偉誠唯一主張通脹高企不減稅，將自己打造成唯一敢於對人民「講真話」的候選人；但無奈黨員支持減稅，從一開始以「減稅」應萬變的卓慧思已有優勢，辛偉誠則吸引到有識之士的支持。然而，辛偉誠為爭選票，卻反口推出減稅政策，更打起意識形態牌，聲言要將英國的反恐戰略擴展到「詆毀英國」的層面、攻擊左翼進步派的新性別分類，變成了一個立場不定的民粹主義者，失去了其原有的基本盤。

上述這五宗「罪」，已足解釋辛偉誠何以看勢未能追趕卓慧思。種族問題，大概只屬次要。

事實上，從辛偉誠溫徹斯特公學（Winchester College）名校出身、牛津「政治哲學經濟」一級榮譽學士、史丹福碩士、金融才俊轉戰政界的背景來看，除了淺薄的膚色之外，辛偉誠絕對是英國典型精英階層的一員，比很多膚色較淺的英國人更符合保守黨政壇精英的模範，大概是保守黨草根黨員問心都不太敢歧視的人物。

在保守黨傳統的角度來看，由於溫徹斯特公學只在兩百多年前出過一位首相，（約翰遜、卡梅倫等人就讀的）伊頓公學（Eton College）卻出過20位，這個「小缺憾」也許才是保守黨政界唯一能「歧視」辛偉誠之處，但能夠如此歧視辛偉誠的人卻屈指可數。