當習近平與普京開始討論台灣問題

中國國家主席習近平9月15日將同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在上合峰會期間會晤。儘管此次會晤是上合峰會期間領導人的既定行程。但在目前的國際氛圍下，此次會晤不只具有象徵性意義。



據新加坡《聯合早報》報道，一名克里姆林宮官員星期二（9月13日）在吹風會上透露，普京將在星期四（15日）與習近平的會面中討論烏克蘭和台灣問題，並稱這場會晤在當前地緣政治局勢下具有「特殊意義」。

克里姆林宮幕僚烏沙科夫說，兩國領導人將討論雙邊議程和主要的區域和國際議題。他補充說：「自然地，他們將對雙邊戰略夥伴關係中前所未有的高度信任給予積極評價。」

烏沙科夫稱，莫斯科重視中國對「烏克蘭危機」的立場，稱北京對沖突採取了「平衡的做法」。他說，中國「清楚地理解迫使俄羅斯發起特別軍事行動的原因。當然，這個問題將在即將舉行的會議上得到徹底討論。」

儘管中方尚未證實習近平和普京將會晤，更沒有預告習近平和普京將討論台灣問題，但是烏沙科夫的言論意味深長。

8月3日，美國眾議院議長佩洛西到台灣總統府跟蔡英文會晤。（AP）

為什麼烏沙科夫將習普會晤稱之為具有特殊意義？特殊在哪裏？

為什麼習普將在會晤中就烏克蘭問題進行徹底詳細討論？俄烏衝突爆發半年多來中俄沒有進行徹底詳細的討論嗎？此次徹底詳細的討論會對戰局產生何種影響？

為什麼烏沙科夫會說習普將討論台灣問題？中俄開始討論台灣問題意味着什麼？台灣問題到了臨界點了嗎？佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，中國對局勢的研判發生了變化嗎？

克里姆林宮幕僚在預告中直接談及烏克蘭和台灣，這兩個問題有關聯嗎？俄方公開提及習普將討論台灣問題的背後用意是什麼？俄羅斯打算支持北京嗎？還是北京打算想俄羅斯求援？中俄在台灣問題上將如何合作？僅限於討論嗎？在烏克蘭問題和台灣問題上互相支持是中俄之間的交易嗎？

習近平和普京之間並不缺乏見面的機會，年初北京冬奧會期間普京訪華同習近平進行了會晤。此番習近平兩年多來首次出國訪問，恰逢台海局勢緊張和俄羅斯在烏克蘭戰場攻擊不順，習近平和普京會否當面敲定一些具有突破意義的合作事項值得關注。