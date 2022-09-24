拜登的「戰略清晰」恐致台海危局｜專家有話說

近來，拜登在接受美國媒體訪問時表示，如果中國大陸入侵台灣，美國軍隊將會保衛台灣。這是拜登上台後第四次做出類似表態，相較於此前他所稱「以軍事方式保台」，這次的變化在於明確同意派出美國軍人。這恐怕不能再被認為是「口誤」。雖然白宮和美國國務院方面繼續強調美國的「一個中國」政策未有變化，但是美國對台灣問題的處理正在朝着「戰略清晰」方向加速邁進已是不爭事實。



撰文：趙明昊 復旦大學美國研究中心研究員、中國論壇專家



長期以來，美國政府對有關台灣的「主權」問題不持立場，《與台灣關係法》雖強調要為台灣提供防衛性武器，但從未做出派兵協防台灣的承諾，這被認為是一種「戰略模糊」。「戰略模糊」是美國為尋求與大陸實現關係正常化而達成的「權宜之計」，它的實質內涵是既反「武統」，也反「台獨」，既避免美國被無端捲入台海地區的戰事，又保持美國干預台海事務的一定空間。

然而，隨着中美關係以及全球安全情勢的巨變，維持「戰略模糊」也受到越來越大的壓力。一方面，美國對華鷹派將中國大陸視為「頭號對手」，力圖通過「新冷戰」全力阻滯甚至打斷中國大陸的崛起進程。他們實施「以台制華」策略，試圖借操弄台灣問題，對中國大陸進行「成本強加」，同時也對中國共產黨執政地位的正當性發起挑戰。應看到，在美國不斷深化對華戰略競爭的背景下，台灣問題呈現「全球化」態勢，台灣被人為地塑造成為所謂「自由世界」與中國大陸對抗的最前沿。

另一方面，今年爆發的烏克蘭戰事令全球和亞太地區安全形勢陡然緊張，一些人將俄烏衝突與台灣問題刻意混淆，強力渲染中國大陸與俄羅斯之間所謂「準結盟」關係。美國、日本、澳洲等國部分人士希藉助「捆綁中俄」的策略，竭力鋪陳「大陸2027年前攻台」的論調，進而不斷抬升地區國家對「中國威脅」的認知。無疑，台灣問題已經成為牽動亞太安全格局走向的核心因素，美日同盟、美澳同盟、美菲同盟等都在因潛在的台海衝突而得以強化，就連美國和韓國之間的首腦聯合聲明也多次提及台海情勢。時任英國外長、現任英國首相卓慧思（Liz Truss）更是呼籲以所謂「全球北約」保護台灣。

不久前，美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）的高調訪台，使中美圍繞台灣問題的博弈進入更為激烈、危險的新階段。美國行政部門和立法部門在台灣問題上存在的微妙相互制衡似已被打破，美國國會加大搶奪涉台政策制定的「方向盤」，而這恐會使台灣問題加快從中美關係的「熱點」變為「爆點」。正如美國智庫德意志馬歇爾基金會高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）等人所言，佩洛西的做法侵蝕了美國政府的政治信譽，進一步削弱了中方對美國審慎處置台灣問題的信心，美國的「戰略模糊」已經淪為「戰略混亂」。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

近期在美國參議院外委會過關的《台灣政策法案》更是具有火上澆油的效果。該法案大有全盤重塑美國涉台政策之勢，以至於拜登總統派出國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）對國會議員進行勸說，對相關刺激性條款加以修改，試圖避免中國大陸做出激烈反應。然而，最新版本的《台灣政策法案》並未在實質內容上有所鬆動，甚至將所謂「台灣安全援助倡議」的撥款額從最初的45億美元提升至65億美元。

值得警惕的是，隨着美國加大「武力護台」的力度，以及中國大陸在佩洛西訪台後採取的反制動作，中美在台海地區的軍事博弈正進入一種「新常態」，台灣問題的「再軍事化」引人擔憂。為對中國大陸示強，美軍艦機或加大過航台灣海峽頻次，甚至美國還考慮與日澳舉行聯合軍演。在中美缺乏「護欄」和有效的危機管理機制的情況下，誤判導致中美兩軍直接衝撞的風險不容低估。

不幸的是，未來一個時期俄烏衝突恐將繼續升級，這場人類悲劇再次彰顯了戰爭禍亂之殘酷。包括美國國會議員在內的很多人擔心，美國在台灣問題上的「戰略清晰」或會加大中國大陸的「武統」決心。維護台海和平的關鍵仍是台當局必須放棄利用中美「新冷戰」推進「謀獨」議程的盤算，否則台灣成「全球最危險之地」或一語成讖。在全球進入動盪變革期的當下，台灣應有避免成為中美「熱戰」引信的警覺與智慧。