美國願向中國提供疫苗，是一種明知故問的政治攻擊

放鬆疫情管控後，Omicron在中國攻城略地的速度驚人。與此同時，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在內的美國政要近來多次宣稱美國做好了向中國提供冠病疫苗的準備，但北京方面迄今尚未對美國提出請求。

美國宣稱的向中國提供的疫苗是輝瑞（Pfizer）疫苗和莫德納（Moderna）疫苗，屬於mRNA疫苗。世界衛生組織6月份曾表示，中國本土生產的國藥（Sinopharm）疫苗，在接種兩劑後對預防有症狀感染和住院的有效率為79%；科興疫苗有效率為50.4%；而美國製造的莫德納和輝瑞疫苗的有效率大約為95%。

輝瑞可謂此次疫情中的大贏家，2022年跨國藥企排名NO.1非輝瑞莫屬。（Getty）

曾任拜登首席醫學顧問的福奇（Anthony Fauci）11月27日在接受美國全國廣播公司（NBC）的《與媒體見面》(Meet the Press) 節目採訪時也曾表示，中國生產的疫苗，「恕我直言，與現有的許多疫苗中的任何一種相比，顯然並不是特別有效」。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月訪華時與中國達成了向中國提供輝瑞疫苗以供在華德國人接種的共識。德國之所以急於給在華德國人提供疫苗，也是認為輝瑞疫苗更加有效。

在中國疫情快速蔓延的當下，美國不斷提出向中國提供疫苗。背後有一個潛台詞，即中國疫苗效果不好，中國要應對疫情不能沒有美國疫苗，中國可能出於同美國競爭的政治需要拒絕美國疫苗。

多米尼加總統公開接種中國科興疫苗。（中國央視視頻截圖）

美國大肆渲染提供疫苗，是站在道德高地給中國的温柔一刀，從一個側面暗批中國政府沒有采取更為有效的防疫措施，為了面子不引進先進疫苗。

政治方面的考量是肯定有的。疫情三年來大國之間的競爭是顯而易見的。中美等各大經濟體都在積極輸出疫苗來彰顯大國的地位。

儘管世界衛生組織將中美等不少國家的疫苗列入可緊急投入使用的疫苗。但是和中國尚未批准美國輝瑞、莫德納疫苗一樣，美國和歐盟藥監機構也並未批准中國產的國藥和科興疫苗。

中國工程院院士鍾南山接種的也是中國國產科興疫苗。（中國央視視頻截圖）

在美國疾控中心發布的赴美旅客新冠疫苗接種要求中，認可獲美藥監局批准或世界衛生組織緊急授權使用的疫苗包括中國國藥和科興。不過這和批准中國疫苗是兩碼事。

歐洲藥品管理局2021年5月啟動對中國科興新冠疫苗的滾動審批，當時聲稱最早2021年年底批准，現如今並沒有結果。2021年9月法國宣佈所有接種中國新冠疫苗的人員，只需補種一劑輝瑞疫苗或莫德納疫苗，即可在法國獲得歐盟承認的健康通行證，其實是有條件承認中國疫苗。

美國非常清楚為什麼中國不接受美國疫苗，為什麼不批准美國疫苗。現在美國提出向中國提供疫苗，實際上是明知故問式的政治攻擊。美國的精明之處在於輕鬆將中國放在了有好的疫苗不給民眾用，置民眾安危於不顧的不負責任政府位置上。