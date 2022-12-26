美國疫苗是好疫苗，但不能拯救中國疫情

撰文：鄭真
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在中國疫情形勢日益嚴峻的當下，美國近來多次表態願意向中國提供疫苗，這背後的政治鬥爭敘事過於宏大，普通中國民眾最為關心的是美國疫苗到底能不能拯救中國疫情。

從大批內地遊客近來專程到澳門接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗看，不少人相信美國疫苗可以提供更好的保護。但這僅僅是個人選擇。中國有14億人，中國政府遲遲不批准美國疫苗，除了政治方面的考慮，還有着無法短時間內克服的現實難題。

成本問題

從成本來講，美國輝瑞疫苗和莫德納疫苗所要求的儲存條件非常苛刻。輝瑞疫苗在2攝氏度到8攝氏度只可以存儲5天，零下80度到零下60度可以存儲6個月。莫德納疫苗在2攝氏度到8攝氏度可以存儲30天，在零下80度到零下60度可以存儲6個月。

圖為目前歐美國家主要疫苗有效率對比。美國輝瑞和莫德納相繼宣佈其疫苗有效性達到90%以上。而中國科興疫苗有效率51%，國藥疫苗有效率79%。（WHO網站截圖）

中國的國土縱深、人口數量都決定了如果大規模使用美國疫苗，需要臨時構建龐大的施打疫苗的冷凍設施，這並不現實。中國目前產的康希諾疫苗、國藥疫苗、科興疫苗，存儲條件均為常態下的2攝氏度到8攝氏度，和已有的狂犬疫苗、甲肝疫苗的儲存條件一樣，使用這些疫苗本質上並不會大幅度增加成本。

中國自身也進行了mRNA疫苗的研發，今年9月已經在印尼緊急投入使用的中國產mRNA疫苗，可以在2-8攝氏度下儲存，可以在常規冷鏈條件下儲運，臨用前無需解凍。從性價比來看，中國與其花費更大成本使用美國疫苗，當然希望條件成熟時使用無需增加更多成本的中國產的mRNA疫苗。對於醫療衛生資源並不十分充裕的發展中大國，這是一個非常重要的現實問題。

疫苗可獲得性

美國疫苗已經被廣泛使用，被不少醫學界人士認為更加先進，保護率更高，似乎中國政府很不應該捨棄如此優越的好東西。事實上用與不用，並不簡單取決於好不好，更重要的是適合不適合。

如果有空間選擇更好的疫苗，沒有哪個國家會退而求其次選擇防護效果低的疫苗。過去三年，各國搶購疫苗的現象層出不求，不管何種疫苗能夠搶到手都相當不容易。中國疫苗之所以在廣大的非洲、東南亞和中東國家獲得使用，最根本的原因還是性價比。這是一種市場選擇行為。在能力所及的情況下優先選擇可以選擇的疫苗，這是基本的邏輯。質問中國為什麼不用美國疫苗，更像是何不食肉糜一樣的傻瓜問題。

莫德納（Moderna）疫苗。（吳逸驊攝）

在疫情蔓延形勢以日計算的當下，中國已經建立起了基本的疫苗保護屏障，能夠做的是沿着既有鋪墊好的渠道快速推進疫苗普及率，而不是另起爐灶為了打美國疫苗大費周章。

社會穩定是紅線

中國是一個正在走向現代化的大國，在其長期歷史時期一條非常重要的治理經驗是不患寡而患不均。如果被認為更為有效的美國疫苗走進中國市場，是否會引發爭相搶打的社會亂象，也是未知數。從這一點看，很難說不引進美國疫苗就是不負責任。治大國若烹小鮮，中國是否引入美國疫苗，要看時機是否成熟，後果是否可控。

中國產的mRNA疫苗2022年9月已經在印尼獲得緊急使用授權，技術上已經成熟，但是何時在中國國內投入使用，同樣需要經過更加嚴格的審批程序。因此，不是中國不批美國的mRNA疫苗，而是整個中國社會並沒有開始投入使用任何mRNA疫苗。

新加坡研究不同新冠疫苗，感染和重症比率，按輝瑞復必泰疫苗作參考值。接種科興重症風險高復必泰五倍。（新加坡研究報告截圖）

中國不會單純出於政治目的不批准美國疫苗。待中國mRNA疫苗可以大規模量產，市場平衡和社會穩定等各方面的情況都可以兼顧時，是否批准美國疫苗就不會是問題了。

美國願意提供疫苗，相信中國願意將此視為支援的善意，但也要考慮這種善意中國能不能消化，有沒有條件接住。中國人口是14.1億，美國人口是3.3億。假如中國要用美國疫苗，美國能供應14億人使用美國疫苗？如果不能提供足夠多的疫苗，那麼少量疫苗不過是引發社會不安的炸藥包而已。

不能僅從美國的善意沒有落地，就推斷中國有對抗美國的惡意，美國也有可能只是為了打輿論戰說說而已。

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