世衛促各國為輻射和核緊急情況準備　日本或是最大動因？｜杭子牙

世界衛生組織（WHO）1月27日在其官網更新了應對輻射和核緊急情況建議儲備的藥物清單，要求「各國政府對此類威脅迅速做出反應」。媒體注意到，這是自2007年以來，世衛組織首次發布此類內容。世衛組織發言人哈里斯（Margaret Harris）說，這份清單花了兩年多的時間準備。

根據世衛組織官網發布的「世衛組織更新用於應對輻射和核緊急情況的關鍵藥物清單」，這些藥物儲備建議，包括防止或減少輻射影響的藥物，或在接觸輻射後用於治療損傷的藥物。世衛組織官網發布的清單中稱，輻射和核緊急情況可能導致暴露在高劑量輻射下，這足以導致嚴重健康後果甚至死亡。因此，各國政府對此類威脅迅速作出反應是極其重要的。

世衛標誌。 （Getty）

因為這一建議發布正值俄烏戰爭進一步激化升級之際，美國、德國、波蘭等國開始向烏克蘭提供M1和「豹2」等先進主戰坦克，俄羅斯也幾次三番向西方發出嚴厲警告，俄外交部發言人及普京政府核心成員如梅德韋傑夫（Dmitri Medvedev）等也公開表示這可能招致「核大國非常規方式之外」的報復手段，有媒體立刻將二者聯繫起來，認為這是核戰可能爆發的跡象，世衛組織是在以公開建議的方式對各國政府發出預警。

但實際上，理智的分析可能很難支持這樣的結論。

核大戰幾乎不可能

因為西方的軍事援助，俄烏戰爭確實在繼續升級，俄羅斯在烏克蘭戰場屢戰屢敗，只能持續增兵緩解被動局面。但是，口頭威脅使用核武是一回事，真正會不會使用、敢不敢使用是另一回事。

自俄烏開打以來，因為這場戰爭不言自明的性質與國際軟硬實力對比，俄羅斯本來就飽受國際批評與制裁壓力，除了戰場表現不利，在國際政治、道德及輿論場也極其被動，目前為止，僅有白俄羅斯、朝鮮等極少數幾個國家表態支持俄羅斯。

即便像中國、伊朗這些與俄羅斯關係友好、與西方存在嚴重地緣與意識形態衝突的國家，也始終和戰爭保持適當距離。印度以及中亞幾個與俄羅斯關係原本密切的「斯坦國」，則因為戰爭而和俄羅斯之間產生了嫌隙。

俄羅斯總統普京12月30日與中國國家主席習近平舉行視像通話。（Reuters）

不管什麼原因，如果俄羅斯真在烏克蘭戰場使用核武器，那麼它將立刻在國際政治、道德與輿論上陷入更大被動。那些原本和戰爭保持距離，或雖反對戰爭但是卻對俄羅斯保持某種程度理解態度的國家，也將不得不立刻和俄羅斯劃清界限。這對莫斯科造成的被動將遠大於戰場上軍事層面帶來的被動。

俄羅斯雖然在戰略定力上存在明顯不足，斯拉夫人的衝動性格也世界聞名，但莫斯科決策層並不是瘋子，而是一群精於算計的政客，對使用核武可能招致的嚴重後果，普京不可能不清楚。

當然，有一種可能是存在的。就是隨着西方介入升級，戰場進一步惡化，在可能丟掉頓巴斯與克里米亞地區的壓力下，因為在國內政治上普京政府承受不了這一最壞後果，莫斯科會不會在這些已經被軍事佔領並通過公投劃入俄羅斯領土的區域有限程度使用戰術核武、或「髒彈」、或通過炸毀某些核電站等方式以阻止敵方進攻，這一可能不能完全排除。

這也是這場戰爭會不會從常規戰爭，升級進入某正程度的核戰爭的最大危險，不過從目前看，還遠不至於走到這一步。將戰線已收縮到頓巴斯河東地區並大量往前線增兵的俄羅斯，在烏克蘭進攻壓力下雖然會很辛苦，還不至於全部丟掉這些區域。

俄烏戰爭，一名烏克蘭士兵正在檢查被俄羅斯軍隊遺棄的俄羅斯多管導彈系統。(美聯社照片/ Efrem Lukatsky)

日本或是最重要動因

在多數人的視線被國際媒體牽引到俄烏戰場的時候，一個被人們忽略的主角可能正躲在一角捂嘴竊喜，它就是——日本。

事實上，啟動與兩年多前的日本福島核電站核廢水排放計劃，可能才是世衛組織敦促各國做好應對輻射和核緊急情況藥物準備的最主要動因。

因為就在世衛組織公布相關建議之前，根據日本共同社報道，日本政府最近剛在首相官邸召開閣僚會議，就福島核電站核污染水的處理進行交流，此次會議表示，在相關設備施工結束並且經過檢查後，日本將在今年春夏左右，開始執行核污染水排海計劃。

此外，根據此前日本《讀賣新聞》的報道，日本擬修建的核污染水隧道全長1公里左右，報道公布時已經完成了800米建設。排污前的各項工作都已經基本準備就緒。

台灣勞動黨等團體到日本交流協會台北分會上演行動劇抗議日本福島核廢水汙染。（吳逸驊／HK01）

福島核廢水排放事件的起因是2011年發生的大地震及海嘯影響，導致福島第一核電站1至3號機組堆芯熔毀。事故發生後，東京電力公司持續向1至3號機組安全殼內注水以冷卻堆芯並回收污水，截至2021年3月，已儲存了125萬噸核污水，且每天新增140噸。

因為廢水儲存產生的巨大財務壓力和「蒸發法」除污需要的高昂成本，日本政府就決定將這些核廢水排入大海。

福島核廢水雖然經過處理，但是其排放依然含有碳14、氙、鍶、銫、碘等放射性核素，其中廢水中所含的碳14在數千年內均存在安全隱患。 據權威機構研究，日本核廢水排放入海後，其放射性物質將在57天內擴散至太平洋的大半個區域，並在10年間蔓延至全球海域，嚴重危害海洋及海洋生物的生長環境。除此之外，日本可能把核廢水排放當作一項「持續性」工作，排放時間可能長達三十年。

因此，日本核廢水排放的消息以傳出，立刻遭到了包括日本國內漁民在內的周邊多數國家，如中、韓、朝、俄和東南亞國家的集體反對。但是日本政府卻決意排放。

因為在中美地緣爭奪中，美國正需要進一步拉攏日本對付中國。雖然美國太平洋海域漁業自身也可能是排放受害者，卻對日本的決定表示了支持。

日本以缺乏儲存空間為藉口，宣佈要於兩年後將大量福島核電站核廢水傾倒入太平洋。（AP）

得到美國支持的日本政府遂加快了排污入海程序。2021年4月9日，日本政府基本決定將福島第一核電站核污水排入大海。4月13日，日本政府召開有關內閣會議，正式決定：將福島第一核電站上百萬噸核污水經過濾並稀釋後排入大海，排放在2023年後開始。

2021年12月21日，東京電力公司將向日本原子能規制委員會提出福島第一核電站核污染水排海計劃申請。

2022年5月18日，日本原子能規制委員會認可了東京電力公司福島第一核電站核污染水的排海計劃。

2022年5月26日，據日本廣播協會（NHK）報道，日本東京電力公司（東電）決定，2022年6月上旬開始建設福島第一核電站核污染水排海相關設備。

接下來就是進入2023年1月下旬的最近幾天，日本政府在首相官邸召開閣僚會議，決定在今年春夏左右，開始執行核污染水排海計劃。

中國衛星企業拍攝福島核電站核廢水儲存區。（微博＠長光衛星）

因為美國和日本因為是世衛組織的其中兩大「金主」，對日本得到美國支持的核廢水排放行為，世衛組織可能也不敢明確反對，只能在兩年多前（即日本政府2021年4月9日做出決定排污入海的決定後）開始進行相關藥物清單準備，在幾天前日本做出執行核污染水排海計劃後，公開發布了這份藥物儲備建議。

當然，世衛組織大概永遠也不會公布公布決策原因，但這件事的背後邏輯，有很大可能就是這樣，所謂核大戰就要爆發，不過是受媒體牽引，人們喜歡看的噱頭罷了。