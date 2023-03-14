習傳訪俄後再與澤連斯基對談　不費一兵一卒告別美國霸權的契機？

兩會閉幕之後，路透社3月13日引述匿名消息人士報道，稱中國國家主席習近平最快可能會在下周訪問俄羅斯，與總統普京（Vladimir Putin）見面。當西方輿論猜測這會否代表中俄關係「上不封頂」會否提升到「武器輸俄」的程度之際，《華爾街日報》同日旋即又引述匿名消息人士報道，稱習近平計劃可能在訪俄之後與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，若然成事，這將是俄烏戰爭爆發後的首次，似乎有促進俄烏和談之意。

到底中國一直掛在口邊的「勸和促談」會否成為事實？

根據《華爾街日報》的報道，習近平的訪俄行程還有計劃同時訪問其他歐洲國家。如果報道準確，這真的有着中國提出俄烏和平方案的意味。

上周五（3月10日）北京促成沙特、伊朗重新恢復外交關係一事，已在國際政治輿論之中引起廣泛討論，有人歡迎中國外交的正面影響，亦有人擔心中國在中東影響力的急速增加。

如果俄烏戰爭能在中方調停之下以各方都能體面下台的方式結束，這將是國際權力架構的範式轉移，在全球不少人心中對美國「話事權」的肯認將會蕩然無存，美國霸權不能再靠權威而存在，只能靠實力維持，而作為美國全球實力重要一部分的歐洲盟友，也可能會因此不再站隊美國，甚至主動離棄美國以「民主vs專制」包裝的對華圍堵政策，或重新審視自身的對台態度。

2月22日王毅訪俄期間獲普京接見。（Reuters）

中國影響力不能否認

正如沙特、伊朗復交一般，中國對促和俄羅斯和烏克蘭都有關鍵的影響力。在沙伊復交一事，沙特一方早就想從也門戰爭的爛攤子退身，卻不得不運動武力制止受伊朗支持的胡塞武裝組織對沙特的安全威脅，長期影響其集中精力發展後石油時代新經濟的部署。由於和伊朗欠缺互信，2021年來沙伊雙方在伊拉克、阿曼多次談判也未有重要成果，伊朗去年在反頭巾示威爆發後更指責沙特干預。

中國在此起到了至少三個作用。一是運用其工業、科技實力支持沙特應付後石油時代的發展。二是利用伊朗對中國的外交、經濟依賴去推動伊朗與沙特交好。三是作為沙伊雙方履行承諾的保證，例如從沙特的角度來看，即使他們信不過伊朗，也能相信伊朗不會做出讓中方面目無光的破壞行為。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

在俄烏問題上亦是如此。如今戰爭未能停止，甚至有以年計時間持續之勢，主要原因就是雙方都希望在戰場上取得優勢，再以優勢地位進入談判階段。普京一直深信「拖字訣」最終將會拖垮歐美的援烏意志；包括此前一直主張溝通的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在內的歐美領袖，本年初開始也就擺出了「以戰促和」的氣勢，大舉將武器輸送烏克蘭，務求讓烏克蘭能在本年的反攻打出決定性戰果，再以戰場勝方的姿態回到談判桌以對烏方有利的條件終結戰爭。

但無論是普京的「拖字訣」，還是歐美的反攻冀望，都有兩大缺點。一是人命不斷損失，烏克蘭民眾苦難不絕。二是兩種策略也是風險極高、前景不明的豪賭。如果有更佳的出路，沒有人會選擇這兩種策略的任何一個。

沒有更佳出路的原因是俄烏雙方的目標嚴重抵觸，除了在戰場上一決勝負之外，並沒有可見的方法解決分歧。唯一能在戰場外左右雙方調整其目標的就只有中國。

中國對俄羅斯的影響力自不多言，如今俄羅斯之所以能在西方極限制裁之下立足不倒，其中一大原因就是中國的非武力支持，包括能源進口和關鍵材料、商品的對俄出口。對烏克蘭而言，中國也是唯一可讓其信任俄羅斯不會背約的保證方，可以此換取烏克蘭在部分議題上的妥協。

當然，即使如此，和平方案的細節依然是陷阱處處，需要小心處理。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）2023年2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，左）（中國外交部）

三種可能

對於習近平更主動介入俄烏衝突的可能，我們可以考慮三種發展。一是進一步親俄，二是維持現狀，三是提出具體和平方案尋求終戰。

如果習近平提出一個對俄有利的具體和平方案，例如簡單地要求各方就地停戰，給予俄方更多鞏固新增領土控制力的空間和時間，甚至走到「武器供俄」的地步，這將演變成歐美和整個西方世界與中國的完全決裂，俄烏戰爭也將成為新兩極對立世界的第一場戰爭。

如果習近平訪俄之際只重彈中方「勸和促談」的老調，大談原則，卻沒有具體倡議和動作，西方世界大概可以鬆一口氣，但俄烏矛盾依然不解，中國也未能在這個有可能改變全球局勢的事態中扮演更切合其國家實力的外交角色。

如果習近平果真提出雙方都有可能會接受的具體和平方案，再運用其影響力讓雙方都接受其方案而終結戰爭，這除了能以行動實證中國「勸和促談」口號之外，更能向世界證明中國崛起對世界帶來的正面改變——能幫助歐洲解決二戰以來未見戰爭的竟然是中國而非美國，歐美同盟勢將瓦解，歐洲將走上獨立道路，人們也不能不對中國模式另眼相看，重新審視美國口口聲聲要維持的國際秩序到底有沒有價值。

這第三種可能當然是知易行難，對國際局勢的潛在影響則是最為深遠的。在中美競爭關係的討論中，人們往往談論如果美國任由中方武統台灣，美國霸權將會終結，但俄烏戰爭的解決則有可能是中方不費一兵一卒為美國霸權劃上句號的契機。