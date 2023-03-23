俄烏戰爭｜澤連斯基想要留着的「中國牌」

3月22日，中國國家主席習近平結束其三日對俄國事訪問離開莫斯科之後，俄烏戰爭觀察者的目光又重新回到烏克蘭的戰場之上。同一天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）突訪被猛攻七個月的巴赫穆特（Bakhmut）前線附近的烏軍，提振軍人士氣，並營造出與從未親往戰爭前線的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的對比。

也是在同一天，俄羅斯向基輔以南一個城市發動無人機攻擊，造成七位平民死亡。有見普京在習近平訪華期間才剛談過要「致力於儘快重啟和談」、歡迎「政治外交途徑解決烏克蘭危機」，澤連斯基就在Twitter上批評，「每次有人嘗試在莫斯科聽出『和平』一詞，都有另一人下達這種可恥襲擊的命令」。

對於習近平沒有顧忌普京被國際刑事法院發出拘捕令而國事訪問俄羅斯，以至與普京互稱好朋友，澤連斯基則是出乎意料地隻字不提。

根據《人民日報》3月19日的報道，澤連斯基更是「通過致電致函等方式，熱烈祝賀習近平當選中華人民共和國主席」的國家領導人之一。

其中，澤連斯基表示，烏方高度重視烏中傳統友好關係。「我堅信，在您領導下，中國將為加強世界安全架構，鞏固以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的世界秩序作出重大貢獻。祝您在治國理政這一偉大事業上取得新的卓越成就。」乍看之下，如果隱去澤連斯基之名，說是來自普京的賀電也不為過。

習近平與普京：圖為2023年3月21日，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平在克里姆林宮一同祝酒。（Reuters）

相較於多次負面評價習近平訪俄的美國表態，澤連斯基方面一直尋求與習近平通話。對於中國沒有要求俄羅斯撤軍的12點對烏中國立場，澤連斯基也沒有美國總統拜登（Joe Biden）表明中國促和「不合道理」的否定，反而聲言「中國開始談烏克蘭並不是壞事」「中國提議的一些部分尊重國際法，我們認為我們可以跟中國一起為此努力」「我們希望能跟中國對談」。

澤連斯基對於中國的態度絕對是一個「例外」。

自開戰以來，中國一直將戰爭原因部份歸咎於北約東擴，也嚴正反對未得聯合國允許的任何單邊制裁。但澤連斯基卻是努力尋求加入北約、支持西方極限制裁俄羅斯的烏克蘭總統。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱中俄關係只是「方便聯姻」。（Reuters）

對於稍有親俄態度的歐洲國家，澤連斯基往往慣以嚴詞批評。對於時有阻隔歐盟對俄制裁的匈牙利，澤連斯基就曾點名其總理歐爾班（Viktor Orban），警告他要小心「決定跟什麼人同行」。對於一向支持歐俄發展緊密經貿關係的德國，澤連斯基直批納粹猶太大屠殺後80年每年重覆「不再發生」一語的政客之言「分毫不值」，指責德國只為「經濟、經濟、經濟」而不顧烏克蘭對於北溪二號是一種武器、是大戰準備的警告。

相較之下，對於中國，澤連斯基則是小心冀冀。在去年10月聯合國人權理事會啟動新疆人權問題辯論的投票中，烏克蘭更不顧西方努力尋求的支持，最終決定棄權，成為西方國家以兩票之差未能通過啟動辯論的其中一個缺失。在西方圈子中，自聯合國新疆人權報告發布後為此進一步作追究，是國際政治的頭等大事，甚至有人將投票形容為「歷史性的」。烏克蘭在此竟然不站隊對烏援助不絕的西方，就可見澤連斯基當局對維持烏中關係的重視。

雖然中國在不少歐美觀察者眼中基本上已站隊俄羅斯，但澤連斯基明顯是知道中國有助止戰的潛力，因此不願自絕後路。

習近平訪俄：習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮，與普京舉行正式會談。（Reuters）

目前，烏克蘭的目標非常簡單，就是透過西方源源不絕的軍援，特別是本年初承諾的裝甲車、坦克陸續送抵，於本年夏天左右對俄軍發動大反攻，務求創造出對烏克蘭有利的戰果（很可能是包圍克里米亞），再迫使俄羅斯以劣勢地位重回談判桌。如果要達成這個目標，普京必須接受一些妥協，包括不再堅持俄羅斯對公投入俄烏克蘭國州的主權等。在此，從澤連斯基的角度來看，習近平就有一個勸解普京的潛在角色。

而若烏克蘭反攻結果不如預期，西方援助或將退卻，此時唯一能有力主持俄烏和談的國家，在普京變成潛在「戰爭罪犯」之後，就只有中國。

公投入俄的烏克蘭四州，從當時至今，俄羅斯依然未有控制四州全境。（liveuamap）

烏克蘭內部的有識之士也清楚，能夠促成俄烏停戰，對中國也有實際地緣政治利益。烏克蘭漢學協會的主席Vita Golod日前就向政治新聞網站POLITICO表示，中國需要歐洲，中國可以像調解伊朗沙特衝突、變成真正的和平創造者一樣，在俄烏戰爭中建立起調解人的形象。

如果這場二戰以來未見的歐洲大陸戰爭能在中國介入之下妥善告終，跨大西洋聯盟關係將會從根本上被動搖，戰後即將加入歐盟的烏克蘭甚至會有提振中歐關係的重要角色——這對於正努力破解拜登當局籌建的「反華聯盟」的中國將有重大助益。

直至本文出街之時，《華爾街日報》最先報道的「習近平-澤連斯基通話」尚未成事，也未知會否成事。但無論習澤二人會否在短期內接通戰後第一次的電話對談，澤連斯基也將務實地盡力保留這張備而未用的「中國牌」。