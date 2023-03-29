針對中國紛擾不斷　越打擊越熱絡，何解？

近期在國際場合上發生的與中國有關的各方面事情還真不少。先從沸沸揚揚的TikTok國會安全審查說起，然後美國監管機構先後起訴波場（Tron）創始人孫宇晨（Justin Sun）和「幣圈一哥」幣安CEO趙長鵬。



當華人和中國企業在美國被強力打壓的同時，新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）將對中國進行正式訪問。如果不是巴西總統盧拉（Lula da Silva）突然生病，這幾天他應該正在北京進行國事訪問。其中，安華、桑切斯、盧拉，都是就任新職後首次訪華。此外，還有法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也已經宣佈，邀請歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），4月初一起訪問中國。

此外，國務委員兼外長秦剛、發改委主任鄭柵潔、商務部長王文濤近日來接待了大規模的外國企業巨頭訪華。包括蘋果公司CEO庫克、西門子總裁兼CEO博樂仁，還有太古集團、溢達集團、雀巢集團、寶馬集團、梅賽德斯-賓士集團、高通、開運集團、輝瑞、康寧、寶潔等跨國公司的負責人。這還是不完全統計，還有很多中國部級官員都在行動。

如此現象的反差，說明什麼呢？如何理解？

「幣圈一哥」幣安CEO趙長鵬、波場創始人孫宇晨，先後被美國監管機構起訴。(Reuters)

華人企業成為眼中釘

一場針對TikTok的國會安全審查，徹底暴露了美國政府的吃相有多難看。

針對所謂國家安全，如果戳破窗戶紙來說，事實上，自從人類使用通訊設備以來，電話、電報、傳真、電腦、手機，幾乎所有的通訊方式，在建網之初便留有了監聽的後門。甚至德國前總理默克爾都避免不了被美國長期監聽，就可想而知。以國家安全為由，來說TikTok竊聽，既言之有物，又是胡攪蠻纏。

再譬如其他資料隱私保護、兒童保護、資訊真實等等，以此指控TikTok。問題是，這些都屬於技術層面的問題，都可以擺在桌面上討論，也可以解決。特別是，TikTok的實踐和美國的行業市場實踐是吻合的，而且可能還是超越同行的優等生。那指控TikTok什麼呢？怎麼不把美國的網站全都下架整改呢？

一場針對TikTok的國會安全審查，徹底暴露了美國政府的吃相有多難看。(Reuters)

就在國會審查TikTok的同時，美國監管機構先後起訴孫宇晨和趙長鵬，措辭跟對TikTok類似，說你有問題，但又說不出來具體問題在哪。當然，必須要一說，孫宇晨和趙長鵬相較於TikTok要「野蠻」—— 未合規註冊，指示其員工和客戶有計畫的規避合規控制，從而實現公司利潤的最大化。

TikTok也好，幣安也罷，都並非巧合，這些掌握着巨大財富，又缺乏保護力量的機構，在這一波亂局的大洗牌中，必然要直面衝擊。隨着美國進入加息週期，增量蛋糕沒有了，資本主義天然的就進入到了慘烈的叢林搏殺。哪怕矽谷銀行和瑞信這樣的，能都被無情吞併，更不要說趙長鵬和孫宇晨，一個處置不當，就容易被瓜分乾淨。

必須認識到，相較於兩次世界大戰，如今隨着越來越多的國家完成了金融化，主要列強之間的博弈，也逐步變成了輿論戰與資本戰。輿論認為瑞信不行了，瑞銀一舉成為歐洲巨擘；輿論認為矽谷銀行不行了，第一公民銀行吃下矽谷銀行，市值近乎翻了一倍……未來，這種類似的情況還會更多。美國人都無法避免，中國人自然也無法倖免。無論是TikTok、還是趙長鵬，這些機構被調查，背後的思路跟瑞信、矽谷銀行類似。

當然，「潑髒水」，容易，也不容易。比如說，美國議員只能用幾個小時對TikTok潑髒水，卻不敢從機制角度去深扒竊聽問題，是因為這個全球最大的竊聽國，並不希望把這塊遮羞布給掀開。美國監管機構先後調查孫宇晨和趙長鵬，卻不敢指出他們就是在搞龐氏騙局，是因為美國金融市場太多龐氏騙局，根本玩得如出一轍。

當華人和中國企業在美國被強力打壓的同時，新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華等多國領袖將對中國進行正式訪問。(Reuters)

資本的最大公約數是安全

這說明什麼？資本六親不認，資本只認利益。

如此再看不論是德國、西班牙、法國、意大利這些歐洲大國，還是沙特、阿聯酋這些中東國家，無論他們跟美國的關係多麼鐵，在美國資本的「屍變夜」，他們還是會要想盡辦法從縫隙中求生存，尋求安全層面多一層的保護。

作為資本家，資本只認利益，而安全是他們的最大公約數。在2023這個危險的時刻，在中美之間腳踏兩隻船，搞好左右平衡，才是國際資本家們的生存之路。所以，越是經濟強大的主權國家，越是會主動向中國靠攏；越是全球的資本家，越是要來談合作，越是要在中國搞長期投資。

大批海外企業家於疫情後紛紛到訪中國，也是在發掘中國市場機遇。(Reuters)

一方面，世界越來越感受到中國大市場的魅力。說一千道一萬，利益，畢竟是第一位的。企業家的態度很明確。就如同德國總理朔爾茨去年率12大企業訪華一般，他們很確定德國不能沒有中國，不能和中國「脫鉤」。德國工商總會總幹事長萬斯雷本（Martin Wansleben）就直言，脫離中國將導致德國失去繁榮。再如此番李顯龍訪華前夕也說，對幾乎每個東南亞國家來說，中國都是最大的交易夥伴。新加坡也是如此。這是一個巨大的經濟機遇。新加坡非常重視與中國的貿易關係。

疫情過後，大批海外企業家紛紛到訪中國，也是在發掘中國市場機遇，也是在以行動對「脫鉤斷鏈」表達不滿。

現在歐美銀行業危機，矽谷銀行倒閉、瑞士信貸賣身、德意志銀行股價暴跌⋯⋯歐洲人也是焦頭爛額，也特別需要中國和其他國家的配合。而中國為了吸引這些被資本主義嚇壞的資本家，也必然要拉起統一戰線的大旗，在關鍵時刻向他們遞出橄欖枝。