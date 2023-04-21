2024年「兩老對決」：特朗普再鬥拜登難以避免

根據《華盛頓郵報》、《紐約時報》、政治新聞網站POLITICO等多個媒體4月20日的報道，美國總統拜登（Joe Biden）最快有可能在下周就會正式宣布在2024年角逐連任，以盡早啟動競選籌款的程序。拜登已召集了其巨額捐款人在下周五（28日）到華府出席活動。各報道稱拜登將會以視訊方式較低調宣布參選，相關影片已在製作過程中，形式有可能與2011年奧巴馬（Barack Obama）宣布角逐連任時相似。



拜登有志角逐連任一直不是什麼秘密，他去年已稱將會在本年初作出決定，第一夫人吉爾（Jill Biden）2月也表示過其正式宣布參選幾乎是最後還未決定的一步，拜登4月10日亦再次聲明他有意競逐連任。有分析認為，拜登有可能是想在4月25日其2019年宣布參選總統的周年紀念日正式作出宣布。

年齡不是問題？

對於拜登角逐連任，其年齡一直是個重大問題。現年80歲的拜登目前已每日刷新最年長美國總統的記錄，其才思敏捷的程度也明顯遠遠及不上他擔任奧巴馬副總統的時期，人們難免擔心拜登能否在總統位上支撐至86歲之年。不少民主黨自由派輿論也呼籲拜登應該急流勇退，以基建法案、晶片法案、史上最大氣候法案等為定義自己一生最終政治成就的政績，向美國首任總統華盛頓（George Washington）學習。

不過，去年中期選舉民主黨表現遠超預期之後，黨內對拜登的質疑聲音幾乎一掃而空。拜登2月的國情咨文演說「即場爆肚」回應共和黨人噓聲，也讓人有感拜登尚有幾分「老將王忠」的派頭。

拜登訪愛爾蘭：美國總統拜登4月12日前往愛爾蘭首都都柏林（Dublin）、其祖先居住的勞斯郡（Louth）和梅奧郡（Mayo）。圖為他在勞斯郡鄧多克與當地民眾互動。（Reuters）

反觀民主黨內其他潛在總統人選，諸如加州州長紐森（Gavin Newsom）、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）等人，若非無意就是無力與拜登爭奪民主黨候選人之位，而原本的「欽點」拜登繼承人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）兩年來的表現還及不上拜登，而她更不像拜登般能以「年紀老邁」作辯解理由。

同時，由於民主黨在1980年有過在任總統卡特（Jimmy Carter）角逐連任被同黨初選挑戰最後在大選中慘敗的教訓，只要拜登一心尋求連任，民主黨任何人想跑出來挑戰，也將會面臨極其巨大的黨內壓力。

因此，無論拜登是否如各大美媒報道般在下周宣布參選，2024年的民主黨總統候選人似乎已非拜登莫屬。

桑德蒂斯只是「曇花一現」

至於共和黨一方，從2020年選舉至今無人質疑的「頭馬」就是前總統特朗普（Donald Trump）。不過，在去年中期選舉之中，大多獲特朗普背書的共和黨候選人都落選收場，其中選後正式宣布參選的演說也沒有給人什麼驚喜，隨後好一段時間，特朗普的競選更給人一種「日落西山」的感覺，包括霍士新聞台（Fox News）等主流保守派媒體更明顯將目光放在年僅44歲、中選大勝而歸的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

然而，從中選五個月後的角度看來，至今仍未宣布參選總統的德桑蒂斯似乎難成大器，特朗普在共和黨初選的勝算卻變得愈來愈穩定。

4月14日，美國印第安納州印第安納波利斯，美國前總統特朗普出席美國全國步槍協會年度大會，在台上演講。特朗普指頻繁發生的槍擊案並不是槍械的問題，而是心理問題、社會問題、文化問題、心靈問題。（Reuters）

德桑蒂斯2018年當選佛州州長，全靠特朗普背書，其後其全國知名度的建立則出於其在美國文化戰爭中的媒體曝光度，例如其在佛州禁止學校討論敏感性向議題的所謂「不說基法」（don’t-say-gay bill），以至僱用飛機到德州把非法移民送到麻省自由派核心地區等政治表演。

不過，人們難以否認的是，德桑蒂斯是一個極其沉悶的演說者，與充滿娛樂性、戲劇性和親和力的特朗普相距太遠。早前德桑蒂斯遊走多州宣傳其新書的預熱拉票之旅就沒有得到太多好評，甚至突顯出他在政治公關上的缺點。根據Yahoo News/YouGov的追蹤民調，在共和黨初選的一對一民調上，特朗普踏入3月就重新超越德桑蒂斯，特朗普被起訴的消息傳出後，其差距更一度拉開至26個百分點之遙（如今已重新收窄至16個百分點）。德桑蒂斯的熱潮可能只是「曇花一現」。

對於重拾政治動力的特朗普，德桑蒂斯的回應策略似乎是標榜自己比特朗普道德高尚，沒有後者的政治負擔，而且能以保守派選民支持的實質政績去補充其戲劇性的不足。在特朗普傳出其將因豔星「揞口費」一件被刑罪起訴之後，德桑蒂斯在為特朗普辯護的同時，就特意說自己不能評價案情，因為「我不知道向一個色情影星支付揞口費牽涉什麼東西」。

人們難以否認的是，德桑蒂斯是一個極其沉悶的演說者，與充滿娛樂性、戲劇性和親和力的特朗普相距太遠。（Reuters）

在實際政績上面，德桑蒂斯也正在強力施壓佛州州議會通過一系列牽涉右翼文化戰爭層面的政策，例如將佛州的墮胎禁令由懷孕15周進一步收窄到6周、容許人們未經特別准許「隱蔽持槍」、取消死刑判決需陪審團一致建議的要求、禁止政府以環境/社會和企業管治（ESG）的考慮作投資、容許學校校董會選舉政黨化、禁止兒童參加變裝表演等等。

然而，過於重視文化戰爭卻愈來愈使德桑蒂斯看起來比特朗普更極端，有美國輿論已經開始將特朗普視為「共和黨溫和派」候選人，認為特朗普的言行雖然激進，但其政策主張卻更切合美國民眾的共識。

最近，特朗普自己也打起溫和派，拒絕支持全國性的15周墮胎禁令，以廣告方式攻擊德桑蒂斯以往對收窄福利醫療開支的支持態度，又批評德桑蒂斯因為迪士尼公司反對其「不說基法」而立法對佛州迪士尼樂園作懲罰的行動「毫無必要」。這一方面使特朗普在政策上能更加靠近中間選民，另一方面也使他看起來比德桑蒂斯更重視商界利益。

德桑蒂斯立法收回了佛州迪士尼樂園所在地區的自治權，但在其立法通過前迪士尼卻以巧妙的法律條款保留了其自治權力。德桑蒂斯正試圖進一步對迪士尼施壓，但此舉卻使商界對傳統親商的共和黨愈加疏遠。（Reuters）

德桑蒂斯逐漸失去政治動力的趨勢，在佛州共和黨國會眾議員的初選意向已明顯可見。近日，就在德桑蒂斯遠赴華盛頓拉攏國會政客支持之際，佛州的20位共和黨國會眾議員中已經有9位公開表明支持特朗普，另有兩位也盛傳即將宣布支持特朗普，但目前唯一肯為德桑蒂斯背書的就只有1位。佛州老家也守不住，更何況對德桑蒂斯熟悉度尚遠不及特朗普的全國各州？

在目前另外3位已經宣布參選共和黨總統初選的人物中，唯一有極輕微勝算的是印度裔的前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），不過有分析就認為黑利的參選其實不是真的要跟特朗普競爭，而是要像賀錦麗2020年與拜登的角逐一般，將自己打造成特朗普的副總統人選。

以往被視為熱門人選之一的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前也宣布自己不會角逐2024年總統選舉，似乎浪費了其2021年卸任後迅速減肥的努力。至於代表「前特朗普時代」保守派的前副總統彭斯（Mike Pence），也似乎難以在本質完全被特朗普改變的新共和黨中與特朗普進行一場有力的爭奪，至今也並未正式宣布參選。

隨着總統初選期迫近，遲遲未有「替代人選」的共和黨最終很可能不得不重回特朗普的懷抱。

雖然不少分析都認為，唯一有可能敗於拜登之手的共和黨候選人就是特朗普，但目前民調顯示特朗普稍勝拜登一籌，這對有此擔憂的共和黨人至少可算是一種安慰。

諷刺的是，美國大多數選民都不希望再一次看到拜登與特朗普「兩老對決」的重演，但多數選民的意願難改兩黨黨內政情走向，這一場「兩老對決」看起來已是愈來愈難避免的現實。