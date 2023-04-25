日本：台海衝突的最大變數

台海衝突要防美軍介入，但是很多人對日本軍事介入的風險卻關注不夠。其實相對於美國，日本介入台海衝突的意願更強，製造的阻力可能更大。

美國看台灣主要是從地緣角度考慮，用台灣來牽制中國，維持其在西太平洋的霸權，利益的成分居多。若台海發生衝突，能打得贏中國就派兵，真要判斷打不贏，可能就不會派兵參戰了。台灣把美國視為安全依賴，指望在台海衝突時美國會派兵救助，但從美國的角度，會為台灣這顆棋子付出多少，利益是唯一考慮。

但是日本就不同了，日本對台灣是有感情羈絆的。日本在台灣不僅有利益考慮，而且因為曾殖民過台灣50年之久，到二戰失敗後才被迫放棄這塊殖民地，不少日本人對台灣是有真感情的，時至今日，仍有人在心理上把台灣當成一塊失去的領土看，所以相對於美國，日本介入保衛台灣的意志更強。

再者，也恰恰因為美國具有放棄派兵參戰的可能，日本在衝突爆發時的角色反而會更吃重，美國也會更倚重日本在前線發揮軍援角色。在不直接宣佈參戰的情況下，日本的角色有點像俄烏戰爭中的波蘭，他們會以自身安危出發，受唇亡齒寒的心理驅使，利用地利之便，不遺餘力地為台灣提供一切支持，大大增加中國軍事解決台灣問題的難度。

那麼，在美國軍事介入的情況下，日本又能發揮什麼角色呢？

可以說如果屆時沒有日本的全力支持，美軍在台海作戰基本沒有取勝的可能。

美軍整體實力雖然遠強於中國，但是在台海這個地方，依託近海優勢，經過多年經營，解放軍已經建立了有效拒止能力，美國兵力投射能力會受到極大制約。也就是說，在日本不提供全力支持得情況下，無論美軍多麼強大，屆時它可以投入台海作戰的兵力都會非常有限，美軍大部隊只能在遠海提供火力支援，發揮不了太大作戰價值。

美軍在嘉手納和關島部署的空軍非常有限，而且只有少數機場可用，這些機場會成為解放軍重點攻擊目標，迅速失去戰鬥力。如果沒有空軍大規模支援，即使美國海軍出動3個或4個航母戰鬥群，在中國導彈、轟炸機、水面艦艇、潛艇的聯合打擊下，美軍也會完敗。這是不少兵棋推演都認同的結論。

但是，如果日本全力支持美國，開放全部機場供美軍作戰使用，再為美軍提供武器、燃料等後勤補給，甚至日本自身也和美軍一起參戰，恐怕情況就不一樣了。這樣一來，美國空軍就可以在日本部署超過上千架飛機，美軍艦艇也可以從日本軍港獲得補給出港參戰。

圖為美國導彈驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius DDG-69）。（美軍「米利厄斯」號Facebook專頁）

如此，再加上日本參戰派出的飛機艦船，日本本土部署的愛國者導彈等武器裝備，以及美軍從遠海航母與菲律賓幾個軍事基地派出的作戰力量，戰場情況可能就比較複雜了。

從這幾年日美的互動看，日本明顯是在往直接參戰（或全力為美軍提供支援）的方向準備。日本官方這幾年一直在鼓吹「台灣有事就是日本有事」的概念，岸田政府不僅大幅提升防務預算到原來的兩倍（從原來佔GDP的1%提升到2%），而且還以中國為假想敵從美國大量購置愛國者增程導彈，在靠近台灣的島嶼增加軍事部署，這些都是很危險的跡象。

對中國大陸來說，這就意味着台海軍事力量結構發生了重大變化，不僅美國的因素要考慮進去，日本的因素也必須放進去，作為一個比原來更關鍵的變量研判。