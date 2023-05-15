泰國民主派「政治海嘯」：巴育輸了，他信也輸了

泰國周日舉行國會選舉結束，點票幾近完成，兩大在野黨如預期大勝。不過，他信家族的為泰黨竟沒順利成為最大黨，掌權近10年的巴育慘敗；進步派、反君主制色彩的前進黨大勝亦令人意外...泰國政壇迎來變天，然而首相一職並未有定案。先提三大重點：



—前進黨成第一大黨，但不一定能拿下首相一職

—親軍方政黨於下議院選舉大敗，但於上議院存絕對優勢，有力左右大局

—兩個較不起眼政黨或成造王者

是次選舉最主要在於下議院的500個席位，在選前民調顯示，前首相他信家族的為泰黨領先，年輕人支持的前進黨位列第二，領先兩大前軍方人物巴育（現首相，Prayut Chan-o-cha）的團結建國黨（United Thai Nation）及現任副首相普拉威（Prawit Wongsuwan）領導的公民力量黨（Palang Pracharath）。

結果顯示42歲皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的前進黨戰績意出望外，下議院最終點票結果顯示，該黨取得151席；他信幼女貝東丹（Paethongtarn Shinawatra）帶領的為泰黨則奪得141席；泰自豪黨（Bhumjaithai）奪得71席；公民力量黨奪40席；巴育的團結建國黨只獲36席；親王室的泰國民主黨（Democrat Party）奪得25席；其餘多個政黨佔1至10席不等。

意外獲勝的前進黨，其主席皮塔表示已邀請為泰黨在內的5個政黨合組聯合政府，6黨合共擁有309個席位。皮塔宣布該黨勝算時，更已自封「下任首相」。而為泰黨表示已同意對方的籌組方案，沒有另組政府的打算。貝東丹表示，前進黨勝出成最大黨，他們會尊重選舉結果，支持前進黨帶領籌組聯合政府，並指泰國軍方任命的上議院亦應尊重人民的聲音。

他信幼女貝東丹（Paethongtarn Shinawatra）未能成功領導為泰黨勝出大選，只能以第二名完成。 （Reuters）

皮塔拜相存暗湧

儘管聯合政府似乎已塵埃落定，但首相人選仍未有最終定案。由於上議院250席議員全由軍方指派，而首相候選人須於上下議院取得逾半支持票（即在750票中取得376票），才能當選首相。因此，雖然前進黨目前籌組聯合政府看似十分順利，但皮塔是否能當選首相仍存暗湧。

就算聯合政府取得的309席的票數盡歸皮塔，仍欠67票才過當選門檻。至於親軍方政黨的首相候選人，相信穩袋上議院的250票，下議院需要126票才能當選，撇除*巴育與普拉威失和的因素，如果兩黨聯手合共只得76票，相當於還欠50票。巴育這次慘敗，恐怕亦很難獲得足夠支持連任。

＊巴育與普拉威皆為前軍方高層，本為長期盟友，但因分歧而拆夥，巴育去年離開公民力量黨，轉而代表團結建國黨出選。



泰國大選：圖為2023年5月14日泰國大選投票日，泰國現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）離開位於曼谷的競選總部。（Reuters）

兩個政黨成造王者？

不能忽視的是兩個不太起眼的政黨，其一是現時的第二大執泰自豪黨為親軍方政黨，這次也是以第三名完成。該黨領袖、現任副首相阿努廷（Anutin Charnvirakul）此前曾喊話指「泰自豪黨不畏再當老二」，要成為新的執政聯盟核心，不過該黨政治立場更靈活，選前不排除與其他黨聯合政府的阿努廷，亦未明言會與上屆的舊拍檔聯手。在選後，擁有70席的泰自豪黨暫未明表立場，而前進黨的皮塔亦沒排除邀請該黨加入聯合政府。

另一個可能左右大局的是泰國民主黨。這個成立於1946年、泰國歷史最悠久的政黨，具鮮明的親王室、支持君主立憲制立場。該黨在今次選舉失利後，黨魁朱林（Jurin Laksanawisit）已宣布引咎辭職。雖說民主黨這次慘敗，他們手上的25票在首相選舉中亦有決定性作用，基於前進黨打着反建制、挑戰君主制及軍方威權的旗號，料難以得到民主黨的支持。

在親軍方派而言，是否能來一個「扭轉乾坤」，而看泰自豪黨會否聯同巴育及普拉威兩黨，再拉攏民主黨支持，推舉一位建制候選人出選，集中票源。不過，民主派這次大獲全勝，軍方所控的上議院要勉強硬推建制派或親軍方候選人上台，恐怕惹來極大非議。而新任總理人選將於7月在上下兩院的聯席會議上選出，因為最終花落誰家仍待揭曉。

泰國大選：Thai people cast vote at a polling station on May 14, 2023 in Bangkok, Thailand.（Getty）

曼谷之春

朱拉隆功大學的政治學家蘇拉猜（Surachart Bamrungsuk）形容這次選舉是「曼谷之春」，他接受泰國國家電視新聞網訪問時表示，「大多數人透過投票推翻了軍事領導人。相當驚人的是，與泰國過去的起義相比，這次沒有任何暴力。軍方領導人充滿信心地跳下坦克，爬上競選卡車，卻被持不同意見的選民給碾壓了。」

事實上，自2014年軍事政變以來，巴育政府的認受性、修改選舉制度、強推的*冒犯君主法已受到社會極大反響，民間反對親軍方勢力的傾向不難理解。不過，前進黨這次壓過他信家族勝選也是令人意外的。前進黨其中一項具爭議的政綱是要推動修改冒犯君主法，這亦凸顯泰國民心思變，對軍方-王室聯盟把持朝政之厭惡。

*泰國法律嚴格禁止任何人詆毀、羞辱、威脅泰國國王、王后或其他法定繼承人和攝政者，違者最高可被判監15年。



進步派的泰國前進黨一舉成為泰國下議院最大黨，最終拿下議席比預期多了數十席，令人驚訝。（Reuters）

前進黨比預期收獲多數十席

而且，出爐結果顯示前進黨「額外」票源乃來自為泰黨。選前預測為泰黨能橫掃下議院，取得200至220席成為最大黨，但結果卻由前進黨後來居上（選前預測前進黨只能拿下60至100席）。這也是他信家族歷來最差的選舉戰績，可見他信家族的政治力量已減，即使派出年僅36歲的貝東丹出選，也未能拿下更多的年輕票源，無望出任首相。可見泰國人求變心切，對家族政治或已感到厭倦。

不過，即使前進黨與皮塔真的順利上台，但不難想像，由6個政黨組成的聯合政府在施政上恐怕也是非常困難。這次的變天，最大可能只是完成「把巴育趕下台」的一步。