美國債務上限仍懸念重重是本周焦點，日本經濟已現轉機

白宮和國會共和黨領袖，在進行一場「誰先眨眼」的比賽，屏息旁觀的金融市場快要缺氧而亡了。美國政府債務上限，是市場的絕對關注焦點，白宮官員和共和黨代表進行了密集磋商，雙方都曾表示審慎樂觀，但卻無法達成共識，而距離政府耗盡現金的預告紅線越來越近了。美國聯儲局（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell）喊話，關注區域銀行危機帶來的金融緊縮，改變利率政策無須等到通脹回到2%目標，市場對六月加息的預期稍有緩和。不過美國零售數據回暖，有交易員對六月再度加息的可能仍不放心。

作者陶冬，中國首席經濟學家論壇理事，瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師



美國總統拜登5月22日在白宮橢圓形辦公室與美國眾議院議長麥卡錫主持債務限制會談。（Reuters）

日本的增長數據好過預期，通脹壓力高過預期，帶動日元匯率升值。中國的四月經濟數據略顯疲態，人民幣兑美元匯率跌破7的關口。日本和德國股市紛創新高。

參加G7峰會後，美國總統拜登（Joe Biden）火速趕回華盛頓處理債務上限問題。白宮代表和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的代表進行了幾輪談判，但是未能取得實質性進展，亟待雙方頂級人物出馬，作最後的衝刺。

筆者認為，在財政部耗盡現金之前雙方可以達成一致，耗盡現金的時間點估計最早可能在六月第二個星期。目前雙方仍擺出不惜違約的姿態，以取得談判桌上最大化的利益。當然，不能完全排除共和黨堅持到現金耗竭之後，也就是美國媒體所說的X-date。如果這種情況出現，則對市場會有較大的衝擊。

其實美國財政部6月1日耗盡現金的說法，含有一定水分。萬一財政部接近耗盡現金，相信財長耶倫（Janet Yellen）也會收縮支付名單，優先對國債還本付息，確保不違約，不被下調信用評級，而對相對不重要的開支就能緩則緩。美國距離真正違約還有一段日子，無論民主黨還是共和黨，都不想讓債務違約，只是雙方都消費這個話題，為明年選舉拿到政治分。

四月份美國的工業生產數據十分強勁，按月上漲0.4%，而市場預測是0%。筆者相信此數字到五月份就會回落。四月份的通脹和就業數據強過預期，市場上有人討論六月份聯儲局繼續加息情景，個別地方聯儲局官員也表達了這種可能性，不過聯儲局幾位核心決策者仍堅持暫停加息，要觀察之前緊縮政策的效果。以目前的經濟形勢，想必FOMC暫停加息的機會較大，但是不要忘記這是「暫停」。聯儲局需要在通貨膨脹、經濟衰退和金融穩定三者之間作出權衡，直至其中一方出現重大的發展。

美元匯率最近突然反彈（下圖），令不少人措手不及。反彈的短期原因一是市場擔心六月份還會加息，一是對債務上限的擔憂，資金反而流入美元區避險。美元已經極度超賣，市場需要通過調整來達成整固，這是技術性反彈。

美元指數近日回升。（Investing.com）

日本經濟在今年第一季度增長了1.6%，擺脱了去年下半年連續兩個季度的負增長局面，日本步出了經濟衰退。後疫情時期的消費反彈和大量外國遊客湧入，是這輪經濟復甦的主要動力。日本銀行堅決貫徹極度寬鬆的貨幣政策，對企業投資的刺激有限，但對日元匯率的影響極大。日元對美元匯率回落到三十年前的水平，日本各地都可以看到大量海外遊客，對服務出口幫助很大。

日本長期沒有明顯的工資上漲了，不過近月通脹數據呈上升趨勢，最新的四月CPI達到4.1%，這是上世紀八十年代以來最高的水平，使得今年工資有5%左右的上漲，提振了消費信心，也給打算調整貨幣政策的央行提供了數據支持。

日本４月的核心CPI為4.1%，為上世紀80年來最高水平。（tradingeconmics）

儘管這是一個弱復甦，卻仍然是一個復甦。加上日元匯率中期看漲，國際資金和滯留在海外的本國資金紛紛流回日本，帶動日本股市上揚。日本股指TOPIX今年上漲了超過14%，是全球五大股市中表現最好的。這次日股上漲，基本上靠的是外資流入，資金看好頂級企業的科技實力和估值水平。

日本的經濟形勢有明顯改善，日本銀行六月份的政策會議就變得十分重要。筆者認為植田和男起碼需要對調整政策給出更清晰的指引，也需要在時間點上有進一步的交代。

本周焦點是圍繞債務上限的談判以及市場對六月聯儲局政策的預期。美國四月PCE通脹和核心PCE通脹，預計按月各為0.3%，顯示出通脹見頂下滑的趨勢，但是回落速度比較緩慢。英國四月CPI，預測是從上期的10.1%，一口氣下挫到8.2%。歐洲和德國的PMI也值得關注。今年歐洲出現衰退的風險看來低過美國。

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