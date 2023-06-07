俄烏戰爭｜炸水壩襲克宮　危險事件為何頻繁？

卡霍夫卡水電站大壩到底是誰炸燬的？俄烏雙方各執一詞。

俄羅斯指責烏方實施破壞行動是為了切斷克里米亞的水源。烏克蘭指責俄羅斯炸燬水源是為了增加被洪水覆蓋的面積，以使烏軍無法輕易行動。

目前已經陷入了只有立場沒有是非的局面，相信烏克蘭的永遠相信，指責俄羅斯的永遠指責。

相似的事態近來頻頻上演。

俄烏戰爭：在烏克蘭南部的赫爾松州俄控地區，新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的水壩6月6日被炸。（Reuters）

5月初，兩架無人機襲擊莫斯科克裏姆林宮，莫斯科指事件是烏克蘭試圖刺殺俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的行動。烏克蘭方面否認實施襲擊，聲稱事件是由俄羅斯自導自演。

5月30日莫斯科再次遭遇無人機襲擊，到底是誰幹的？烏克蘭首都基輔受到大規模無人機襲擊的確是俄羅斯幹的，但是莫斯科遭遇無人機襲擊誰是始作俑者？烏克蘭總統顧問否認烏克蘭直接參與此次襲擊，烏克蘭空軍發言人拒絕置評。

俄烏衝突一年多來，烏克蘭的春季攻勢幾乎快要拖成了夏季攻勢，俄烏之間的決戰仍然沒有到來。相反，無人機襲擊、炸毀大壩等單一重大事件逐步增多。這是為何？

是為了轉移視線，掩蓋烏克蘭遲遲無法開展反攻的頹勢？

是為了給烏軍貼上挑戰俄羅斯本土、犧牲本國民眾的危險標籤，加速美歐拋棄澤連斯基政府？

俄羅斯國防部5月30日指控烏克蘭8架無人機襲擊俄首都莫斯科，有住宅大樓損毀。（Reuters）

這些說法都不無道理。

事實上，戰事發生到今天，俄烏均不承認無力再戰，也都已疲憊不堪。不管是中國還是南非六國抑或是巴西土耳其，出面勸和促談的聲音越來越多，戰事已經到了難以為繼的時候。

而烏東四州已經入俄，俄羅斯完成了國內法律程序，要俄羅斯撤軍以及吐出烏東四州，沒那麼容易。烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）當局也不可能在放棄烏東四州的情況下就同意立刻停火。

如果反攻和進攻無法持續，那麼互相進行恐怖主義襲擊，不排除是未來雙方保持拒不妥協的戰時狀態的有效選擇。

俄烏戰爭：俄軍指烏克蘭無人艇2023年5月24日在黑海攻擊俄方軍艦，並發布影像，指是擊毀烏方無人艇的畫面（Reuters）

烏克蘭或許無法收復烏東四州，但展現可以攻擊莫斯科、可以攻擊克里姆林宮的能力足以自保。漫長的邊界相接，如果沒有真正的和平停戰，烏克蘭隨時有給俄羅斯製造麻煩的可能。

俄羅斯抵禦住了北約東擴的步伐，也付出了慘痛的代價，可以大規模襲擊基輔，可以吞下烏東四州，但終歸沒有能力再擴大佔領範圍。隔三差五的襲擊或許能塑造高壓威懾態勢，讓烏克蘭不敢輕舉妄動。

無論挑起重大事件的一方是誰，似乎都在說：「看，我還在打」。這或許將是和談能夠談成共識之前的常態。