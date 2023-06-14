辛偉誠訪美觀棒球賽欲加強聯繫　惟貿易協議已遭「三振出局」？

在2023年6月7日開始的華盛頓之行中，除了和美國總拜登（Joe Biden）、美國商界領袖和國會議員會面外，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）還觀看一場棒球比賽。他可能會被獲安排開球禮；而許多英國人希望他不會失禮。



作者為美國大學國際服務學院跨大西洋政策中心聯席主任高級教授講師Garret Martin

這對辛偉誠來說是一次高風險的訪問，這是他在去年10月成為首相後首次訪問華盛頓。這位英國領導人將熱衷於展示他與拜登的密切關係。他還想強調他更加穩定和務實的外交政策，與他的前任約翰遜（Boris Johnson）和卓慧思（Liz Truss）形成對比。

然而，儘管辛偉誠擔任首相不足一年，卻面臨着巨大的壓力。在距離英國舉行下一次大選還不到18個月，其領導的執政黨仍然在民意調查中遠遠落後。

沒有多少時間讓他磨練自己作為領導人的資歷，而華盛頓可能不是這樣做的理想地方。近年，倫敦和華盛頓之間的雙邊關係一直很棘手，有三個話題說明了辛偉誠面臨的挑戰，以及可能的機會：貿易、北愛爾蘭和安全問題。

拜登曾說前往愛爾蘭是為了「確保英國人不會搞砸在該地區的和平進程」，圖為4月他於貝爾法斯特與辛偉誠進行的早會。(Getty)

被遺忘的貿易協定

辛偉誠和拜登於6月8日在橢圓形辦公室舉行的會談中擁有一個緊湊的議程，但有一個話題被明顯地忽略。正如唐寧街發言人在出訪前確認那般：「"我們目前沒有尋求推動與美國的自由貿易協定」。

這與辛偉誠的保守黨宣言在2019年大選中所吹捧的內容形成鮮明對比——這是自2016年的公投通過觸發英國脫歐而打亂英國貿易設置以來舉行的第二次大選。

脫歐文件中承諾，在脫歐後的英國，80%的貿易將在三年內由自由貿易協定涵蓋。

在特朗普政府的領導下，與美國的貿易協定談判於2020年開始，但取得的進展有限。新冠疫情，以及美國農產品進入英國市場的問題，進一步擾亂了相關談判。尤其是，英國對美國不同的食品標準做法的擔憂，如氯氣清洗的雞肉或激素處理的牛肉，使討論變得複雜。

然而，美國對貿易態度的廣泛意識形態轉變證明是主要障礙。自上任以來，拜登政府一直對模仿過去的自由貿易協定表示懷疑。根據政府的說法，這些協議往往最終使美國工人陷入貧困，而使跨國公司致富。

對貿易政策的這種轉變並不限於政府成員。民主黨人和共和黨人，即使出於不同的原因，都對不受約束的全球化提出了更多批評。

北愛問題勢成美英兩國最棘手的一環，圖為2020年4月北愛爾蘭邊境紐裡市。(Getty)

在兩國之間的貿易協定沒有任何突破的情況下，英國一直在集中精力與美國個別州份達成協議。特別是，英國政府希望辛偉誠的訪問能夠為與加州和德克薩斯州建立更緊密的夥伴關係鋪平道路。

但這些充其量只能產生適度的影響，因為據預測，英國經濟在2023年將只增長0.4%。

北愛爾蘭的陰影

由於貿易不太可能進一步鞏固美英關係，辛偉誠還將不得不處理北愛爾蘭這個充滿分歧的問題。在美國，兩黨對1998年結束北愛爾蘭30年衝突的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）仍有強烈支援。這反映了民主黨和共和黨政府在説明調解和執行該協議方面所發揮的歷史作用。

在這種情況下，英國退出歐盟只會助長倫敦和華盛頓之間的緊張關係。英國脫歐談判持續了多年，因為要調和關於北愛爾蘭地位的相互衝突的壓力是非常困難的，北愛爾蘭是英國的一部分，但與仍然是歐盟成員國的愛爾蘭共和國接壤。

在漫長的英國脫歐進程中，美國各黨派政治家多次向英國政府表達他們的關切。他們強調需要避免採取可能在愛爾蘭島恢復硬邊界的措施。拜登就是發表這種觀點的人士之一，他在2020年警告說：「我們不能讓給北愛爾蘭帶來和平的《貝爾法斯特協議》成為英國脫歐的犧牲品。」

拜登上任以來，他對愛爾蘭根深蒂固的感情幾乎沒有減弱。他最近在4月為紀念貝爾法斯特協議25周年而進行的訪問，便富有個人的意義與象徵。

該次行程大部分時間皆被視為「回鄉之旅」，拜登曾在愛爾蘭尋根。相比之下，他在北愛爾蘭的時間很短，只與辛偉誠進行了簡短的會晤。如果這一資訊還不夠明確，那麼拜登後來在一次籌款活動中的講話幾乎沒有讓人懷疑這位總統的感受。他說，他去愛爾蘭是為了「確保英國人不會搞砸在該地區的和平進程」。

辛偉誠確實為最近的《溫莎框架》（Windsor Framework）贏得了一些讚譽，該框架解決了北愛爾蘭的一些緊張問題。但他還沒有解決親英國的民主聯盟黨長期抵制權力分享機構的問題。

儘管如此，辛偉誠將有他的工作要做，以說服拜登相信英國可以在進一步穩定北愛爾蘭方面發揮建設性的作用。

貿易協議和北愛問題可能會使辛偉誠充滿挫敗，反而將問題轉移到安全領域時會處於更有利的位置。(Getty)

最好努力於安全及對華問題

貿易和北愛爾蘭可能不會為辛偉誠帶來什麼喜悅。然而，當討論轉移到安全領域時，他將處於更有利的位置。

這位首相已在許多場合表明，在應對中國方面，他與美國的關係非常密切。在最近於日本舉行的G7峰會上，辛偉誠將北京定義為「我們這個時代對全球安全和繁榮的最大挑戰」。而2023年3月在聖地牙哥簽署的AUKUS核潛艇協議進一步證實了英國對印太地區的傾斜。

關於烏克蘭，英國經常站在向基輔提供支援和新武器的前列。今年5月，辛偉誠宣佈了一項計畫，與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）一起，建立一個「國際聯盟」，協助烏克蘭獲得F-16戰鬥機。

在成為首個同意提供作戰坦克以支持烏克蘭軍隊的國家之後，英國還帶頭成為第一個向烏克蘭提供遠端巡航導彈的西方國家。據報導，在說服華盛頓放棄反對向烏克蘭提供F-16戰鬥機方面，這種「帶頭」的態度起到了關鍵作用。

在全球安全領域的一致無疑將有助於辛偉誠試圖討好拜登。但更難的考驗將是華盛頓和倫敦之間的這種趨同是否能擴展到北約。

該聯盟將於7月在立陶宛舉行一次關鍵的峰會，屆時將討論支持烏克蘭的長期計畫。這將包括向基輔提供北約成員資格這一棘手的問題，而基輔尚未得到成員的一致支持。

即使不談貿易協定，就辛偉誠訪問的議程項目而言，也是滿載而歸。不過，他是否能打出全壘打還是個問題。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。