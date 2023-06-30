俄羅斯版西安事變　蔣介石張學良各有其人

張學良發動「西安事變」兵諫蔣介石的歷史在中國人盡皆知，在多個維度上，瓦格納集團（Wagner Group）首領普里戈任（Prigozhin）發動的一日兵變都與此有相似之處。

普里戈任發動兵變，一出手就控制了軍事重地羅斯托夫，卡住了從俄羅斯本土通往烏克蘭前線的一條主要生命線，如果他真想造反奪權，普京會非常麻煩！

且不說他長驅數百公里已經一路毫無阻攔開到莫斯科臨近地區（這本身就暴露了俄羅斯的一個大問題，戰爭狀態下其內部安全防衛居然如此不堪，也難怪連莫斯科克里姆林宮都頻遭敵方無人機襲擊），有可能把俄聯邦政權一鍋端，給普京政權帶來即時覆滅風險，僅僅他盤踞在羅斯托夫割地堅守，都會讓俄羅斯出現崩潰局面。

如果瓦格納卡住羅斯托夫這個戰略要地一到兩個月，俄羅斯前線二三十萬大軍不僅可能糧草斷絕，必須回師自救，烏方若趁機反攻，更可能造成俄軍在前線兵敗如山倒的局面。如此以來，開戰後俄軍佔領的所有烏方領土甚至包括克里米亞，都可能一夜盡失，這同樣會在根本上動搖普京政權。

俄羅斯瓦格納集團兵變，圖為2023年6月24日，瓦格納領袖普里戈任接受白羅斯總統盧卡申科調解後，他麾下僱傭兵在羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的俄南部戰區總部撤走。（Reuters）

所以，普里戈任若真想造反奪權趕普京下台，他絕不可能不做任何抵抗，才堅持一天，在盧卡申科介入斡旋下就同意放下武器，選擇到白俄羅斯避難。

普里戈任之所以這樣做，一是對自己實力有清醒認識，自知若普京政府全軍反擊瓦格納未必有取勝把握，不願與俄聯邦政府正面對抗；二是作為俄羅斯國內的強硬派，本身又是在烏克蘭前線血肉戰場中博殺出來的人，不願看到俄軍在前線兵敗如山倒可能失去所有戰爭成果的局面；三是他發動這場震驚全球的軍事行動，更多的是想引起俄羅斯高層特別是主上普京對自己訴求的關注，收回俄國防部收編瓦格納的決定，同時撤換懲處指揮作戰不力的國防部長紹伊古等人。

以上三點，發動西安事變的張漢卿若得聽聞一定心有戚戚焉！

張學良當年發動西安事變，也是一無與南京政府、與義兄蔣總統介石全面為敵之心、之力；二也不願因殺蔣為禍致使中國內亂，給日本以可乘之機，進一步加深中國遭受日寇侵略的災難；三，其目的是為兵諫蔣介石把軍事重點放到抗日而不是內戰，他之前曾多次向南京政府表達過類似主張，結果不僅沒有被蔣介石採納，反而被訓斥得灰頭土臉，無奈之下，他就趁老蔣視察搞了一場西安事變，意在使自己的主張被老蔣採納。所以，歷史評價西安事變，都認為它是一場兵諫而非典型意義的軍事政變。

也正因為如此，張學良自問無愧，加之與蔣介石關係非同一般，自信蔣介石不會加害於他，遂不顧部下將領苦勸，堅持親自護送蔣介石回南京。但，張學良兵諫畢竟屬於以下犯上，且嚴重傷害了他與老蔣的私人關係，自古以來，哪個政權的政治人物能接受這種冒犯行為？哪個執掌權柄的政治人物會被部下如此公然要挾，在翻過身來還不計前嫌？一個也沒有！所以，一到南京，蔣介石即下令扣留張學良並送到軍事法庭審判，並在日後一提到張學良就恨恨有聲，多次說過「漢卿誤我」等話。

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖。（Reuters）

不過相對於對另一位西安事變將領楊虎城的冷酷無情，對張學良，蔣介石終究還是網開一面，對其終身軟禁而沒有取其性命。

和張學良一樣，普里戈任的日後人生軌跡，在很大程度上也將取決於普京的態度。若普京想取普里戈任性命，即便他流亡到白俄，也斷無生還機會；若普京念昔日主僕之情，又念在其及時放下武器，尚未給主上、給俄羅斯政權帶來顛覆性危害，願意放他一馬，他的人身安全應該還是有保障的。但即便如此，因為其犯上作亂行為對普京臉面權威、對俄羅斯權力秩序，以及對主僕信任關係的極嚴重傷害，普里戈任的自由空間也會被嚴厲限制，他在白俄會形同被軟禁，而且還得接受一定程度的來自俄聯邦政府的污名化與司法審判。

而且這還有個前提，普里戈任必須從此臣服閉嘴，不再對普京政府（包括其核心成員）指三道四，就怕他一派斯拉夫武夫性格，管不住嘴，三杯伏特加下肚，又發一通牢騷，若如此，其命休矣！