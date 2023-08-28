日本決意排放核廢水　中日關係雪上加霜

核廢水排海給中日政治和經貿關係帶來新衝擊，合作基礎不斷受侵蝕，對抗或將成今後一個時期中日關係主旋律。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

日本核廢水排海讓中日雙方陷入新一輪口水戰，中國國內的反日情緒也空前高漲。日本公明黨黨魁山口那津男已被迫取消原定8月28日至30日的訪華行程，中日關係雪上加霜，並有進一步惡化的趨勢。

8月24日，日本政府啟動福島核廢水排海，中國外交部迅即表示「堅決反對和強烈譴責，並向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為」。中國海關總署宣佈全面禁止日本水產品進口。

日本政府8月27日公布的數據顯示，福島海域的放射性水平仍在安全範圍內。中國禁止進口日本水產後，日本官方向中方表達抗議，要求撤銷禁令。

8月26日，日本駐華大使館在社交平台上發布消息，認為中國禁止進口水產品的做法沒有科學依據，日本無法接受，希望中國消費者基於科學數據冷靜反應。同時，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，日方認為這是犯罪行為，要求中國政府依法作出嚴肅處理。 ​​​

福島核廢水：東京有民眾8月25日在首相官邸外集會，抗議岸田文雄政府批准排放福島核廢水。（REUTERS）

被視為日本友華派代表的公明黨黨魁山口那津男的訪華行程也被暫停。公明黨方面稱，中方稱當下不是適宜的訪華時機。

山口那津男近日向日本首相岸田文雄表示，他將在訪華期間向中方解釋日本核廢水排海一事，發展立足於全局的中日關係。但中方突然推遲了山口那津男訪華，顯示在國內輿情洶湧的情勢下，中方不願與日方政界人士交流，即使是友華派的山口那津男也去不了中國。

這幾天，日本核廢水排海在中國激起強烈反應，不少居民甚至搶購食鹽，再現了20年前沙士（SARS）疫情初期「搶鹽」的場景。不過，隨着官方強調海鹽只佔中國食鹽的10%，尤其是市場上食鹽供應充足，「搶鹽」鬧劇很快結束了。

福島縣相馬市的松川浦漁港，相馬巿是當年311地震及海嘯中最嚴重的受災城巿之一。（REUTERS）

據《長江日報》報道，日本啟動核廢水排海後，上海多家日本料理店卻大排長龍，平均等位時間都在一個小時左右，食客們的想法是「趁安全趕緊吃」。

據統計，中國大陸約有七萬多家日式餐廳，僅次於西式快餐，主要集中在一線城市和沿海城市。在中國對日本水產品實施全面禁令後，這些日式餐廳可能面臨困境。

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中國輿論場上更是沸沸揚揚。多數輿論與官方立場保持一致，認為日本強行向海洋排放福島核污染水，將污染海洋環境，支持官方禁止日本水產品進口，很多人開始擔心海產品的安全性。

但也有中國網民認為，民眾不能臆想海洋環境的破壞程度，要相信科學監測數據，如果數據沒有超標，就可以放心享用來自海洋的美味。過度反應將會傷害到中國龐大的海產品產業鏈。

還有網民相信日本政府的說法，認為核廢水經過處理，排海是安全的，有日本和國際原子能機構（IAEA）提供的科學檢測數據支持。美國等大多數國家都不反對日本核廢水排海，中國政府反對是小題大做，很多民眾反對則是出於愚昧和訊息不對稱，甚至是盲目反日的民粹主義表現。

網絡大V「西西弗評論」日前發表文章《日本往海洋排核污水，缺德！為日本排海辯護，缺大德！》 。文章稱，核污水排海在各界都沒有共識，是一件很有爭議的事件；日本國內對核廢水排海也有大量反對聲音。據《朝日新聞》8月份進行的一項調查顯示，只有 53% 的日本人人表示支持，而 41% 的人表示不支持。

文章指出，IAEA以及其他科學家對日本排放核污水的科學評估，基本都依賴日本政府和東京電力提供的訊息和數據的基礎上，缺乏第三方獨立取樣監測，而東電在日本信用已經破產。日本政府明明有一個更安全，更容易被周邊國家接受的固化深層填埋方案，卻拒絕採用。

本港荃灣愉景新城Fusion超巿，8月26日食鹽貨架只剩一包日本沖繩食鹽。（何瑞芬攝）

另一名網絡大V「tuzhuxi」（兔主席）發文說，在核廢水排海問題上支持日本的中國人，大概有兩種：1）「精神日本人」——主要是在審美和品味上喜歡日本文化的人。這些人大多並不了解政治，受到日本吸引，主要在文藝趣味方面；2）中國體制的批判者。他們有意識形態與價值觀驅動的，也有自身經濟利益驅動的。他們認為中國製度是落後的，而日本是先進的、文明的。他們對日本關注僅限於對日本物質文化的消費（赴日旅遊與投資，或者引入日本審美旨趣的產品服務），以及對中國政府與體制的批判。

不難看出，日本核廢水排海在中國引發了巨大關切和爭議，進一步加深了中國民眾對日本的惡感。同時，中國全面禁止日本水產品進口、暫停與日本政界人士交流等反制措施，也將激起日本公眾的反華情緒，中日之間的交流與對話將更加困難。

今年以來，日本配合美國限制對華23類半導體設備出口，美日韓在戴維營峰會中搭建三邊軍事同盟框架，中國海空軍也不斷在日本周邊活動，引發中日軍事關係緊張。中國也一直在高度警惕日本在最敏感的台灣問題上扮演何等角色。

如今，日本核廢水排海又給中日政治和經貿關係帶來新的衝擊，中日合作的基礎不斷受到侵蝕和削弱，對抗或將成為今後一個時期中日關係的主旋律。

本文獲聯合早報授權轉載，原題為《中日關係雪上加霜》



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