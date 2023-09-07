專訪越南總領事｜望港府放寬引入越南專才、留學生　助解人才荒

引言：香港勞動力不足問題顯著，亞洲各地上演「搶人才」大戰。勞動人口龐大而年輕的越南，對於海外就業及海外升學皆有強烈需求。但香港作為國際大都會，人才計劃對於招攬海外勞工似乎「慢半拍」；簽證審批設重重關卡，未及東盟或日韓台等積極招攬各國人才；大專院校亦未像英美加般成功產業化，本港大學在越南等東盟國家知名度不足，難以吸納海外資優學生來港「一條龍」升學就業。



香港01專訪越南駐港總領事范平談（Phạm Bình Đàm）之下

01：香港社會其中一個目前最關心的是勞動力不足及人才荒問題。越南擁有強大的人才和技術勞動力儲備，而且非常年輕。你認為這是否有助滿足香港的勞動力需求？

范平談：越南其中一項最優厚的資產是人力資源，不單是數量，還有質素。我曾與許多香港企業交談，他們說，曾到過不同國家考察，越南的人力資源、成本方面的競爭力已今非昔比，而且越來越昂貴。但在品質方面，越南是很難被打敗的。最終的情況是，儘管越南的勞動力成本高於區內一些國家，但他們還是決定在越南立足。因為我們在人才方面有的是數量、品質、適應性和紀律性。

也許我可以給你們提供一些數字參考，比如在日本，目前我們有33.1萬人，佔該國外籍員工總數的43.17%；在韓國我們有55,800人，佔外籍員工總數的7%；在台灣我們有25.9萬人，佔35%；澳門約有7,000人，僅次於菲律賓。

大家可能都知道香港的情況，我們確實有一些來自越南或第三國的越南專業人士。為了克服對越南幾十年來一直實行的工作簽證限制，他們不得不艱苦努力，目前大概只有100人在香港，可謂微不足道。

本港政府由去年起已積極強調舉行搶人才、搶企業。（夏家朗攝／資料圖片）

01：您認為香港是越南人理想目的地嗎？越南最能為香港提供甚麼人力資源？

范平談：香港當然會成為越南人的首選，因為距離很近，兩地之間有很多航線連接，而且價格便宜，往返兩地非常方便；再加上生活方式、文化親和力，越南人在香港生活感到非常舒適。

最近在六月，我陪同由查毅超博士率領的香港工業總會（FHKI）代表團訪問越南，我們談了很多有關資訊科技業的問題。香港的再工業化戰略是創新製造，是履行成為中國資訊產業中心的使命。因此，內地當然是一個最大來源，然後便是越南。IT行業無疑是我們可以提供人少的一個關鍵行業。

最近我參加了科技大學的「獨角獸日」活動，並會見了一些初創企業。有一家公司告訴我，他們正在胡志明市招聘IT人員。另一家告訴我，他們在胡志明市設立了分公司。他們（越南）可以留在越南，仍然為香港公司工作，但他們也可以搬到香港。

今年六月，越南駐港總領事范平談陪同由查毅超博士率領的香港工業總會代表團訪問越南。（FHKI）

01：我知道您和您的同事一直在敦促香港政府放寬工作簽證限制，加快辦理速度。目前的主要困難是什麼？

范平談：香港人和政府經常喜歡以新加坡作為比較對象。我認為新加坡在20多年前就有將其經濟與越南聯繫起來的想法。我們達成了經濟互聯互通協定，取得了巨大成功。他們的目標是各行各業的人才。要知道，我們在東盟國家內是免簽證，可以隨時起行。

新加坡了解我們，通過提供獎學金吸引越南人才，條件是他們必須在新加坡工作一段時間，2年、3年甚至更長。這就是為什麼我們現在有一萬名越南人在新加坡生活和工作。相反，香港僅在兩年前才開放越南學生簽證。2021年開始越南學生才可以得香港簽證，入讀八所UCG資助大學。

雖然新加坡目前對越南工人的簽證發放沒有任何限制，但它強制規定，如果你上新加坡的大學，你就可以獲得獎學金但必須留下來工作，但香港政府的做法恰恰相反。

我們的人民、家庭週末常到新加坡旅遊、觀光購物，給成績好的孩子獎勵。但來香港的話，我們必須提供大量的文件，通常要等待三至四星期才能獲得簽證。這是香港和新加坡的區別，從企業和普通民眾的經濟需求看來，（香港）實在沒有理由限制從越南來的人。

但好消息是，我們一直在與保安局進行有效磋商。我獲告知，這一限制很快就會取消。這意味着越南人若獲香港公司錄用就可以獲得工作簽證。這在過去這是不可能的，即使獲得聘用，還是無法取得簽證。

范平談指，越南駐港總領事館一致爭取港府放寬對越南放寬工作簽證，已有顯著進展。（鄭子峰攝）

01：我們知道越南駐香港總領事館正在積極推動香港的高等教育，這是為來港攻讀大學學位的越南學生提供的一個項目，您曾經向我們提到，去年第一批越南學生已經完成了首年的學習。他們的回饋如何？

范平談：學生計劃反映了越南與香港之間巨大的資訊鴻溝。越南家長和學生事實上對香港的大學一無所知，學生簽證兩年前才正式開放，也因此沒有太多人知道。在2021年正式開放之前，每位學生的簽證都是逐個審批的。

我參觀了本港八所大學，看到了它們的品質和需求來吸引年輕人才。就越南而言，當然對上大學有巨大需求，在我們的文化中，我們的首要任務是讓孩子接受教育，就像中國人一樣。在越南，我們有不同類型的大學，如國立大學、私立大學和外國大學。每年還有五六萬人出國接受高等教育，尤其是名校。

在很多國家，教育是商業的一部分。瑞典、芬蘭、美國、澳洲、新西蘭等都會來越南宣傳他們的大學，但香港（的大學）不會。因此，我看到了這個項目的必要性，也看到了需求，看到了資訊鴻溝

因此，我向中大提出了一個想法：為什麼我們不建立一個項目？由領事館作為橋樑，為大學與不同省份的資優學校建立聯繫。第一年，項目效果不太好，報名不多。香港（的教育）以前在越南是默默無聞的。人們會問「為什麼是香港？香港好嗎？」 。

但第二年就完全不同了，反應非常好。幾天前，我在一個越南電影放映會上再次見到這些教授時，他們非常高興，我說我知道你們大學現在在越南非常有名。因此，我預計在未來五年內，將有大批越南人才會來就讀香港的大學。

越南人口年輕，年齡中位數僅32.8歲（2023年），遠低於中國內地及香港，未來對於優質的高等教育需求龐大。（Getty）

01：你認為這些越南學生是否有興趣留在香港發展？近年港區國安法的實施有否影響了他們的考量？

范平談：我相信對家長也是吸引的選擇：香港安全、離家近，可以來香港旅遊，而且大學排名很高，很多學科也適合，如經濟、商業。這部分內容對我們的學生來說更有意義。

因此，我認為在未來5到10年內，香港將成為我國人才的首選目的地，出於同樣的原因，他們願意留港工作，香港是個發達的國際城市，許多跨國公司在這裡設立了辦事處，這裏有許多機會，他們可在國際環境中工作，也需要這樣的經驗。

對家長來說，他們最關心的是安全。我認為應該在香港和香港作為中國一部分的背景下，客觀、全面地看待國安法。對於越南的普通民眾來說，他們會考慮子女是否安全，是否可以外出。從這個角度來看，我完全不認為國安法是一個障礙。