莫迪是西方的難題，還是西方是莫迪的難題？

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）上周指控印度特工牽涉在加殺害加籍錫克族分離主義者尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）的事件持續發酵。繼雙方互逐外交官員之後，印方企硬一口否定的立場，停止對加拿大人新發簽證、要求加方縮減在印外交使節規模、更稱加拿大大愈來愈有「恐怖份子避難所」的名聲。

對於「手背也是肉、心手也是肉」、一度低調回應的美國而言，國務卿布林肯（Antony Blinken）等高官也不得不喊話為杜魯多背書，呼籲印方與加拿大合作進行調查，表示看到「問責」，又稱要對「跨國壓迫」保持警惕。

印方口中雖然對杜魯多合作調查的呼籲表達了正面態度，卻稱尚未有收到加拿大有關該案的具體資訊。

即便各界盛傳加拿大所屬的「五眼聯盟」各盟國領袖，包括拜登本人，已在印度新德里G20峰會期間向總理莫迪就事態表達關切，但五眼聯盟其他國家在此爭議之中立場顯然不及杜魯多進取。有媒體引消息人士稱，加方曾要求五眼盟友與之為此作出聯合批評的行動，卻遭到拒絕（加方否定此說法）；部分西方媒體亦把關注重點放在杜魯多如何透過此公開指控而從佔加拿大人口近2%的錫克族群之中取得政治分數。

在新德里舉行的G20峰會上，美國總統拜登（右）、印度總理莫迪（左）與歐盟執委會主席范德萊恩（中）參加全球基礎建設與投資合作會議。（Reuters）

對於有關事件會否破壞美國和加拿大之間的外交關係，白宮國家安全顧問沙利文堅稱美、加之間沒有楔子。至於美國對印度是否過於寬容，沙利文稱加方所指的行為沒有「特殊豁免」，而「印度不是俄羅斯」，也跟中國的挑戰不同，且「不論任何國家，美國也會站起來守護我們的原則」。

冰山一角

無論這次杜魯多指控印度越境刺殺加國公民的風波將會往何方發展，類似的事件其實只是冰山一角。對美國和西方國家表面上舉着「民主」旗號、實際上只為針對中國的地緣政治利益而百般巴結印度莫迪（Narendra Modi）當局的政策帶來持續不斷的挑戰。

事實上，另一宗同類事件9月25日就會有新的發展。此事涉及英國廣播公司（BBC）本年初發放的紀錄片，當中翻出莫迪在2002年擔任古吉拉特邦（Gujarat）首席部長時涉嫌調走警方、縱容印度教暴徒攻擊當地穆斯林，最終導致過千人死亡的舊事，片中還收錄了時任英國外相指責暴亂有種族清洗標誌的訪問片段。

印度總理莫迪2023年9月9日在印度新德里抵達Bharat Mandapam會議中心參加G20峰會，並歡迎到場加拿大總理杜魯多。（Pool via Reuters）

紀錄片出街後，很快就引起莫迪當局的嚴厲批評，並以緊急法令禁播該片。BBC在印度兩個辦公室遭到連日上門搜查，當局對BBC啟動了有關涉嫌違反外匯規範的調查，同時BBC亦因該紀錄片內容被指破壞印度名譽和誹謗莫迪的指控而被告上法院。9月25日，德里高等法院為此案展開聆訊。

如果BBC在印度真的遇到更進一步的壓制，跟這次事件之前的加拿大一樣正在跟印度商談自由貿易協議的英國（無論保守黨右翼如何不滿媒體精英）在情在理也不得不加以回應。其嚴重程度也許及不上杜魯多所指的跨國謀殺，但跟加拿大案難見確鑿證據的情況（按：加媒稱加方掌握的證據是包括在加外交官在內的印度官員通訊）不同，莫迪當局對BBC打壓的「證據」皆是公開資訊，使英國政府更難迴避。

價值觀外交自製麻煩

從此刻加拿大並無採取暫停印度公民簽證審批的做法來看，杜魯多政府大概是公開指控完莫迪當局「交了功課」後便有意息事寧人。

然而，莫迪及其印度人民黨所代表的印度教國族主義，與歐美主要國家高舉的「自由主義民主」顯然有着重大意識形態分歧，西方國家將印度包裝成「民主盟友」的價值觀外交策略，始終不能長遠安穩，其結果只會跟同屬「非自由主義民主」的匈牙利歐爾班（Viktor Orban）政府跟歐盟各國長期緊繃、充滿火花的關係一樣難以處理－－特別是在印度與西方的關係因地緣政治而變得愈來愈緊密之際（例如美國對印輸出戰鬥機引擎技術、法國搶攻印度軍備採購市場、G20峰會上推出的「印度-中東-歐洲經濟走廊」等）。

在歐美國家，內外政治皆好用抽象意識形態的理念作包裝，政治上的現實主義者往往是邊緣人，恍惚政治工作背後必需有理想支撐一般。跟2018年後異見記者卡舒吉事件後的沙特一般，這次印度莫迪政府涉嫌跨國謀殺異見者就引出西方的「莫迪難題」之類的討論（例如《金融時報》正有長文以此為題）。

西方與印度的外交難題的確是存在的，例如印度在俄烏戰爭中繼續購買俄國能源的做法，又例如印度對於去美元化的支持等等。但如果從一個不帶意識形態、純粹利害交換的現實角度來看，國際政治的現實就是沒有兩個國家的利益是完完全全重疊的，這一種難題是常態，而不是歧出。

9月9日，沙特王儲穆罕默德、莫迪和拜登在G20峰會上親切地握手，其中拜登明顯沒有了過去的尷尬。（Reuters）

基於價值觀衝突的難題，本來就是西方自我製造出來的麻煩。如果拜登不談「民主vs專制」，擺明車馬以美國的地緣政治利益來跟印度交往，在這種去泛道德化的框架之下，「莫迪難題」根本不會存在，也不會衍生出印度民眾對西方政府「指指點點」的直覺反彈（按：根據本年初的一項民調，印度人認為中國是最大軍事威脅，但讓人意外的是排行第二的卻是美國，可見印度反西方的潛在民意其實不低）。

從莫迪當局的角度來看，這次事件所反映出來的反而是其因地緣政治利益而跟西方交好所帶來的「西方難題」，導致明確無誤以現實主義主導外交政策的印度政府，不得不經常將民主價值掛在口邊、不得不花費精力顧及西方執政者的道德感受。

有人可能會認為，歐美選民並不能放下價值觀外交的一套。但從拜登重新與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）修好的經驗來看，關心價值觀外交的美國人大概有大半都是華府、智庫、政治媒體的圈中人，民眾其實對於現實政治的接受程度非常高。