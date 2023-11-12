靠換掉內塔尼亞胡解困加沙？　治標不治本

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）11月9日通過視頻連線方式在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇發表講話，當被問及內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）就「兩國方案」進行談判的可能性時，希拉里回答說：「我不認為存在任何這樣的跡象。我認為，以色列人民將有必要對他的領導地位作出決定。」她說，以色列和巴勒斯坦如果要互相講和，都需要有新的領導層。

此前11月1日美國「政客新聞網」（POLITICO）亦報道稱，美國總統拜登（Joe Biden）和他的高級助手曾討論過以色列總理內塔尼亞胡的政治生涯問題，拜登認為他任總理的日子可能「屈指可數」。

無論是希拉里的言論，還是美媒報道的拜登言論，都顯示出內塔尼亞胡在以色列的政治地位面臨嚴峻挑戰。

以巴衝突：以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月28日在特拉維夫出席記者會。（Pool via REUTERS）

內塔尼亞胡10月28日曾經在社交媒體發文將哈馬斯對以色列的襲擊歸結為安全和情報部門的失誤，但是第二天內塔尼亞胡就刪除了相關言論並致歉，稱對以色列國防軍和安全部隊以及他們實現戰爭目標的能力充滿信心。內塔尼亞胡迫於壓力不得不改弦更張，從一個側面也印證了其政治地位不穩。

在以色列接連進攻加沙的當下，換掉內塔尼亞胡是實現加沙和平的有效途徑嗎？

美國毫無疑問充當了以色列保護傘的角色。近來聯合國安理會涉加沙局勢的四次投票都因美國行使否決權而未能通過。10月27日，聯合國大會不得已採用大會投票方式，討論阿拉伯國家主導呼籲「出於人道主義目的停戰」的議案，結果120票贊成，只有美國投下反對票。七國集團中法國投下贊成票，其他五國投下棄權票，包括和美國有盟國關係的澳洲等也投了棄權票。伴隨着加沙傷亡人數持續上升，國際社會中支持停火止戰的聲音越來越多，美國和以色列受孤立的態勢越發明顯。

G7外長11月8日在東京舉行會議，討論以巴、俄烏等議題。（Reuters）

美國受困於巨大的國際道德壓力，立場已經做出些許微調，美國總統拜登6日再與內塔尼亞胡通電話，討論基於人道原因，戰術暫停加沙戰事的可能性。而內塔尼亞胡的回應是，願意考慮「戰術上的小暫停」，以便人道物資進入加沙和讓人質離開，但重申哈馬斯必須釋放所有人質，否則以軍不會停火。他又聲稱，以色列將在與哈馬斯戰爭後，全面接管加沙地帶。

但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近來多次公開警告，以色列在與哈馬斯的戰爭結束後不能「重新佔領加沙」。布林肯稱，一旦以色列和哈馬斯的戰爭結束，加沙應與約旦河西岸一併由巴勒斯坦自治政府管治。可以說，美國和以色列的矛盾正在公開化。

以色列希望全面接管加沙，必然長期陷入戰局。美國將戰略重心從中東轉移到亞太，對以色列是不利的，從戰略上，以色列希望用戰事拖住美國離開的步伐。無論誰主政以色列都會做出這樣的選擇。從這個側面來說以色列和美國的矛盾是戰略上的。

拜登政府是積極的戰略轉移踐行者，早在2020年大選時，拜登在伊核問題、猶太人定居點擴建等問題上的做法和態度就讓內塔尼亞胡十分不滿，故而內塔尼亞胡全力支持特朗普連任而反對拜登。無論是美以兩國的地區戰略訴求，還是美以兩國現任領導人的政策契合度，都相差甚遠。

以巴衝突：2023年11月3日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在以色列特拉維夫會見以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）。（REUTERS/Jonathan Ernst/Pool）

明年美國全面進入選舉狀態，拜登既要尋求中東政治的穩定，又要為選舉拼盡全力。內塔尼亞胡唯一可以賭的是拜登明年敗選，共和黨政府上台後加大對以色列的支持力度。而拜登更願意相信內塔尼亞胡地位不穩會出現變化？還是願意相信美國可以推動以色列局勢出現變化？

內塔尼亞胡固然是目前加沙衝突的主要推動者，但是美國作為以色列的最大支持者，又何嘗不是在為本國過去這麼長時間的挺以選擇埋單？與其說加沙能否恢復和平取決於是否換掉內塔尼亞胡，不如說美國應該慎重考慮其對以色列的全力支持才是解困的關鍵。

換掉內塔尼亞胡只能解決短期問題，解決長期以來的衝突矛盾需要的是大政治大魄力。美國全力支持以色列的政策和美國以往的中東政策是匹配的，現如今美國從中東戰略轉移，其配套的對以色列政策以及中東政策都應該做出相應的調整。此次加沙衝突，但願美以矛盾公開化是美國政策調整的開始。