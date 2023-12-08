委內瑞拉與圭亞那爭地衝突升溫　巴西總統自薦調解做「和事佬」？

南美國家委內瑞拉和圭亞那（Guyana）就埃塞奎博地區問題再起領土爭端，委內瑞拉總統馬杜羅於３日公投結果後下令，立即在該地區展開石油勘探和開採，更要求在當地的石油公司離開，圭亞那則表示會抵抗到底。



作為區域大國，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）於正在里約熱內盧舉行的第63次南方共同市場領袖峰會開幕式上表示，巴西願意召開會議調解委內瑞拉和圭亞那之間的領土主權衝突。



馬杜羅（Nicolás Maduro）不僅發表了好戰言論，日前還向兩國邊境派遣軍隊，準備對埃塞奎博（Essequibo）地區提出主權要求。此外，委內瑞拉政府還以涉嫌與公投有關的叛國罪逮捕了反對派人士阿卜杜拉（Roberto Abdul），並表示對反對派總統候選人馬查多（Maria Corina Machado）競選團隊的三名工作人員發出了逮捕令。這些舉措多少引發了外界對委國可能使用武力奪取偏遠的埃塞奎博地區的擔憂。

軍事實力與委內瑞拉懸殊的圭亞那，則譴責公投是吞併其土地的藉口，強調會用盡一切方法捍衛國家，又稱正在美國等盟友合作應對。圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）日前表示，該國國防部隊已處於「高度戒備」狀態，並承諾將此事提交聯合國安理會，並呼籲聯合國安理會和國際法院立即採取行動，禁止委內瑞拉進一步侵犯其領土。他說：「委內瑞拉已明確宣佈自己為非法國家」。

12月6日，圭亞那國民議會議員在特別會議上查看與委內瑞拉之間長期領土爭端的地圖。(Reuters)

在上述的峰會上，盧拉對兩國的邊境爭端表示日益嚴重的擔憂，指組織不能對埃塞奎博地區日益加劇的緊張局勢視而不見，因沒有人希望南美洲發生戰爭，區內各國的發展必須建立在和平的基礎之上。為緩解緊張局勢，盧拉建議啟動一個區域論壇，讓委圭兩國就此問題進行對話，例如由拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）介入調解衝突，因兩國皆是該聯盟的成員。

與此同時，美國在今次危機中採取了支持圭亞那的強硬立場。美國昨日宣佈與圭亞那舉行聯合軍事飛行演習。白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）在新聞發佈會上表示，「美國將堅定不移地支持圭亞那的主權」。國務卿布林肯（Antony Blinken）也在前一天與圭亞那總統進行了會談。

連日的事態發展引起了整個地區的關注。在圭亞那軍隊高度戒備的同時，巴西軍隊也表示正在向羅賴馬州首府博阿維斯塔（Boa Vista）邊境城市增派士兵，並調來更多武裝車輛。據美聯社最新報導，一架載有７人的圭亞那軍隊直升機，日前在委內瑞拉邊境附近失蹤，但圭亞那參謀長奧馬爾．汗（Omar Khan）說，「沒有任何資訊表明委內瑞拉參與其中」。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）在新聞發佈會上表示，「美國將堅定不移地支持圭亞那的主權」。

馬杜羅愛做「大龍鳳」？

隨着緊張局勢加劇，有分析認為這與上世紀80年代初的情況相似，當時不受歡迎的阿根廷軍政府發動了福克蘭群島戰役，以解決長期存在的領土爭端。

雖說委內瑞拉面對圭亞那擁有壓倒性的軍事優勢，如該國擁有蘇愷戰鬥機、米格攻擊直升機，還有伊朗提供的海軍設備和俄羅斯提供的坦克等。然而，美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究教授艾理斯（Evan Ellis）表示，「委國武裝部隊在佔領埃塞奎博複雜的叢林地形方面條件很差」。

此外，艾理斯認為對馬杜羅來說，派遣委內瑞拉武裝部隊參戰將充滿風險，因為他一直嚴重依賴軍事支持來維持國內的權力，並通過利潤豐厚的毒品走私和非法金礦開採特許經營權來獎勵高級軍官，故相信他不會輕舉妄動。

而據巴西當局的評估分析，馬杜羅對爭議地區的舉動主要是出於選舉動機，因明年委內瑞拉將舉行總統選舉。巴西前外交部長、現任總統府特別顧問阿莫林（Celso Amorim）對南美洲發生武裝衝突的前景表示擔憂，「委圭兩國對埃塞奎博領土主權之爭由來已久，一旦牽扯上選舉，往往會產生危險的後果」。

不過，他相信委內瑞拉不會對埃塞奎博進行軍事干預，因為相關行動必須借道巴西抵達圭亞那，他較擔心的是，兩國的緊張局勢升級或為在亞馬遜地區建立外國軍事基地提供藉口。

國際企業咨詢公司Teneo拉丁美洲總經理沃森（Nicholas Watson）亦認為，馬杜羅在埃塞奎博問題上的態度更多反映的是國內考慮，而非軍事行動的迫在眉睫或可能性。他說：「馬杜羅是一個玩弄花招的專家，擅長做一些毫無意義的大動作」。

盧拉或不情願地「挺身而出」

長期以來，巴西總統盧拉一直試圖將自己定位為全球衝突的獨立仲裁者，而現在他卻面臨着調解北部鄰國委內瑞拉和圭亞那之間危機的尷尬任務。他日前花了數小時和高級外交官員商討衝突問題，並計畫在未來幾天與兩國總統通話。

據多名熟悉情況的政府官員稱，雖然盧拉憂慮介入調解這場涉及其老朋友馬杜羅的地區衝突，但馬杜羅的最新舉動已讓他陷入了困境，如今他已經接受了作為區域大國進行干預以緩和爭端的必要性。巴西利亞主要擔心的是，假如委內瑞拉的親密支持者普京（Vladimir Putin）在本月與馬杜羅可能在莫斯科舉行的會晤後介入，情況有可能會變得更加複雜。

有分析指，委內瑞拉不會就爭端升級為武裝衝突。(Reuters)

不過，這些潛在的地緣政治博弈也讓盧拉很不舒服，因為這對他的多邊外交方針構成了風險。一向以來，巴西一直與大多數國家，不論這些國家的意識形態和立場如何，皆保持着良好的關係。而盧拉對是次正在醞釀的危機所做出的謹慎反應，也與他此前就俄烏戰爭等問題中發揮積極作用的大膽言論，形成了鮮明對比。

有分析認為，盧拉目前最需要的是盡快向圭亞那和國際社會表明，儘管巴西與委內瑞拉在政治上關係密切，惟也不會自動與卡拉卡斯結盟，對於主權誰屬的問題亦沒有既定立場。更重要的是，巴西不同意卡拉卡斯以公投來推動事件的策略。

外界預期盧拉將通過外交渠道推動談判解決，試圖化解雙方的緊張局勢，因為緊張局勢已導致圭亞那加強邊境安全措施，並請求美國軍方提供支持。巴西希望避免在其邊境附近發生戰爭，因在這種情況下事情很容易失控。

巴西當局之所以有信心爭端不會升級為武裝衝突，有信心居中調停，還因為有委內瑞拉官員曾透露希望避免美國對其石油、天然氣和黃金生產的制裁。今年10月，馬杜羅同意讓反對派在明年的公平選舉中挑戰他的地位，因此得以換來美國解除了對其的懲罰措施，若然委內瑞拉採取激烈的舉措，很可能令美國重新實施這些措施。