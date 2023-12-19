對台軍售舊瓶舊酒尋安慰　中方出了殺招「台灣沒有什麼動不得」

美國國防安全合作局12月15日宣佈一項對台軍售案。聲稱，此輪軍售的設備將用來維持台灣「迅安系統」指揮、控制、通訊與電腦系統的生命周期，以確保戰術訊息的安全輸送，提高台灣應對當前及未來威脅的能力。並聲稱美國的印太戰略沒有變。



在距離台灣選舉只剩一個月的時候，美國突然宣佈對台軍售，釋放出來的信號相當惡劣。中國方面，先是外交部例行記者會上對此表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。並且宣佈中方將對參與對台軍售的有關企業採取反制措施。國防部周二（19日）也回應，要求美方停止武裝台灣，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。「以台制華」註定失敗，「以武謀獨」死路一條。中國人民解放軍加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。

習拜會：11月的三藩市會晤後，中美雙方正在進行密集的全方位的磋商談判，但時隔一個月，美國突然宣布對台軍售。（Reuters）

三藩市會晤後，中美雙方正在進行密集的全方位的磋商談判。給人的感覺是中美關係穩定有望。但，美國有開始玩火了，又在台灣問題上作文章。台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係的基石。這也是三藩市會晤時中方重點關注的問題，也提出了美國不得繼續武裝台灣的強烈要求。如果不是美方承諾遵守「一中原則」，中方也不會答應與美國方面進行如此密集的磋商溝通。然而，這邊磋商談判正在積極進行之中，那邊美國方面則又開始不顧中國反對對台軍售了。這顯然是又在製造事端。美國如此迫不及待對華展開新一輪的「攻擊」，顯然再次破壞中美對話的基礎。美國又開始搞動作製造緊張氣氛，如此，中美關係只能且行且看。

美方之所以如此不顧信義的反覆無常，恐怕有三大原因。

一是「美國優先」的心理強烈。如今這個情況，更有害怕失去「美國優先」的擔憂。

霸道霸凌多年來已經成為了美國的習慣。但如今國際格局出現了一股新的力量，讓美國感受到了挑戰。所以在目前的時局之下，對於美國來說，重塑美國領導地位也好，美國以實力地位領導世界也罷，「擺平」中國成為了最關鍵的因素。美國希望的是通過「擺平」中國從而逼世界各國接受美國霸權。

蔡英文2023年11月23日在台中軍營聽取簡報，明年初開始這軍營將是在義務兵役軍事訓練場之一（REUTERS）

這段時期以來，以巴戰爭、俄烏戰爭深深困擾著美國，對於拜登政府而言，已經內外交困。然而，這個過程中，北京先是斡旋了伊朗、沙特的牽手，而近幾個月來，越來越取得了中東國家的信任。很顯然，美國已經徹底丟了中東。在這樣的背景下，「美國優先」的心理更加作祟。

這就自然的不想讓中國好受。而都知道，兩岸的統一，絕對是中國的政治目標。製造兩岸對立，就是破壞中華民族統一進程，也是遲滯中國的強國進程的關鍵步驟。所以，美國故意拿台灣問題作文章。重要的是，美國認為，通過打台灣牌這種嚴重侵害中國核心利益的方式可以樹立美國的霸權形象。

中菲關係：2023年12月10 日，菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，被一艘中國海岸警衛隊船發射水炮，因此受損。圖為被菲律賓海軍警衛隊船隻拖曳的菲律賓補給船。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

二是，日前，美國鼓動支持菲律賓在南海鬧事，美軍還時不時出現在南海為菲律賓助陣。然而，除了日英澳等少數國家發幾句聲之外，鮮有發聲的國家。特別是東盟國家，非但不發聲，還與中國進一步加強合作。日前，習近平訪問越南，越南的態度已經一目瞭然。東盟不介入不參與，只是美菲搞動作，自然掀不起大風浪。而一旦擦槍走火，美國將更加難堪。

中國與東盟關係日益緊密。雖然還稱不上「命運共同體」，但顯然也已經成為了「利益共同體」。眼看這一輪南海攻勢又將面臨失敗，美國自然是心急。基於此，只能找個「軟柿子」再捏一下，通過對台軍售案挑釁一下中國。但這顯然，只不過是找個「軟柿子」，更顯美國其實沒有其他抓手了。

中越關係：2023年12月13日，於越南河內進行國事訪問的習近平發表題為《賡續傳統友誼，開創中越命運共同體建設新征程》的重要講話。（新華社）

再有就是美國大選的需要。美國總統大選選戰已經開始。拜登的支持率本就下滑嚴重，新近眾議院又通過了彈閡調查案。這對拜登太不利了。

只能在台灣問題搞這些小動作，更顯拜登政府的無能。但事實上，不斷支持或變相支持台獨，似乎是在不斷壯大台獨勢力增強了兩岸統一的難度，但同時也是在不斷使中國增強了統一的決心意志。對於台灣民眾來說，可能對統一會有顧慮。自然也就不願意面對統一與分裂的選擇題。可如今美國是硬逼着做選擇，統一還是分裂就不得不認真面對。這對中國來說未必不是好事。

台灣義務兵在台中軍事基地展示格鬥技巧。（Reuters）

很多人都沒有注意到，其實正是美國國防安全合作局宣佈新一輪軍售的12月15日，中國商務部發布公告，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成了貿易壁壘。歷史上，大陸從未對台灣進行過這樣的調查。早在2023年4月12日，中國商務部就有宣佈對台灣展開貿易壁壘調查。但當時不少人預計商務部只是說說而已，不會真正落地，然而事實證明他們錯估了形勢。現在，調查真的落地了。

要知道，這絕對僅僅是一個去不。中國商務部的公告裏有一句「應中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請」。也就是他們是首告。

從兩岸的貿易結構中可知，2022年大陸和台灣貿易總額3,196.78億美元，其中大陸從台灣進口2,380.92億美元，向台灣出口815.87億美元，逆差高達1,565.05億美元。要知道，即使是和日韓的貿易，大陸也不會逆差到這個程度，台灣的產業競爭力明顯不如日韓，所以不可能是正常市場選擇的結果。無非是大陸不怎麼限制台灣商品，而台灣則對大陸豎起高高的貿易壁壘，才造成這樣的鉅額逆差。

商務部新聞發言人束玨婷（圖）今年8月17日回應對台貿易壁壘調查進展情況。她說，初步調查顯示，台灣地區對大陸貿易限制措施涉嫌違反世貿組織關於「非歧視原則」「普遍取消數量限制原則」等規則。（資料圖片）

台灣對大陸的第一大出口商品是機電及其零部件，也就是包含半導體在內的ICT產品，佔比超過七成；其次是化工和塑料產品，紡織產品則排在第六，食品也差不多是這個位置。台灣對大陸的貿易壁壘中，化工、紡織和食品是被重點關照的領域，連螺螄粉都不讓賣。所以中國食品土畜進出口商會、五礦化工進出口商會和紡織品進出口商會三個商會才會成為首告。事實上，隨着華為Mate60的回歸，大陸半導體產業加速崛起，未來對台灣進行半導體領域的貿易壁壘調查，相信也將是大概率的。

當然，更要清楚，中國商務部此番調查，出發點可不僅僅是兩岸的產業衝突，更是意在捅破窗戶紙。捅破「不能動台灣」這層所謂政治正確的窗戶紙。中國商務部的貿易壁壘調查，就是捅破窗戶紙的開端，這是在告訴所有人，台灣沒有什麼動不得的，也從來不是政治正確。

全世界都知道，大陸已經進入了統一的節奏，雖然時間點不能確定，但準備總是要早做的。不知道，台灣是否感覺到了？還在那邊嚶嚶的表示對美方軍售表示「高度歡迎」，致力提升「自我防衛能力」，並持續深化台灣和美國的關係，是不是對寒流的感知過於遲鈍。