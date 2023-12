2024美國大選 ｜緬因州禁特朗普參選　禁選只是變相助選？

12月28日,負責選舉事務的民主黨籍緬因州(Maine)州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)決定禁止特朗普(Donald Trump)參加該州的共和黨總統初選,認為特朗普在2021年1月6日參與國會暴亂的事實已達證據優勢(prepondenrance of evidence)的標準,根據憲法第十四修正案第三項的「叛亂條款」不得再任公職。

緬因州的決定,是繼12月19日科羅拉多州(Colorado)最高法院以同一理由判定特朗普失去參選資格的第二個「禁選」決定。

同樣在28日,加州的民主黨州務卿則決定將特朗普保留在選票名單上。

禁選「徒勞無功」?

根據《華盛頓郵報》的統計,特朗普在明尼蘇達州(Minnesota)、密歇根州(Michigan)和俄勒岡州(Oregon)的參選資格都受到司法挑戰,但在前兩個州已被駁回。

憲法第十四修正案的「叛亂條款」禁止任何參與叛亂、又曾宣誓效忠美國的前公職人員再次出任公職。該法源自美國內戰後的1860年代,原意是用來禁止南方州份的支持者擔任官職,過去一個多世紀以來被視為「歷史遺跡」,鮮有法律案例。到了2021年1月6日國會暴亂之後,人們才重新找出這一條憲法條文來嘗試阻止國會暴亂的支持者擔任公職。

圖為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump)2023年12月19日在愛荷華州滑鐵盧(Waterloo)出席競選活動。(Reuters)

「叛亂條款」並非「滴水不漏」的憲法條文,人們對於其針對特朗普參選的有效性也有不同角度的質疑。

同時,無論是科羅拉多州最高法院,還是緬因州州務卿的決定,最終也會被上訴至美國最高法院,而該院目前有6比3的保守派絕大多數,當中3位保守派法官也由特朗普任命,因而人們普遍認為特朗普勝算甚高。

事實上,科羅拉多州的共和黨人12月27日已要求美國最高法院介入,特朗普預計也會在短期內提出上訴。

無論是特朗普的反對者還是支持者,大家都知道以「叛亂條款」為法律理據去企圖禁止特朗普參選,只是一種幾乎肯定沒有成果的政治表態。為何部份民主黨人還要堅持繼續做這種徒勞無功的事?

民主黨的「離地」

這些對特朗普參選資格的挑戰,理論上出自一州普通選民。我們不能否認,有部份民主黨支持者眼見拜登(Joe Biden)民望低落,非常擔心特朗普會再次勝選,因此扭盡六壬嘗試阻止其參選。

美國總統拜登12月5日離開白宮時向記者揮手。 (Reuters)

此等心態不限於普通選民,傳統商界精英亦有同一想法。近日,得到不少共和黨金主支持的另一總統候選人、前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)在被問及美國內戰原因之時避談「奴隸制度」,引發公關災難。但部份支持黑利的金主以至民主黨智囊也表明,為了盡力阻止特朗普勝出共和黨初選,忍痛支持黑利在所難免。換言之,反特朗普就是一切。

對於拜登的民調落後--根據「270towin」網站的統計,拜登在6個關鍵搖擺州的支持度都落後待特朗普--部份民主黨人也認為,集中宣傳特朗普對美國民主體制的威脅,才是勝選關鍵。要改變拜登年老遲緩的刻板印象太過困難;宣傳了半年「拜登經濟學」的執政成績也未能扭轉民意;因此,2024年的宣傳主題還是要回到「拜登不是特朗普」這一點上。

美國前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)2023年12月6日出席共和黨第四場初選辯論。是次辯論由美媒新聞國度(NewsNation)舉辦,假座阿拉巴馬大學(University of Alabama)舉行。(Reuters)

重新讓美國人回想起2021年1月6日國會暴亂的衝擊,正是這套宣傳策略的重要一環。以憲法第十四修正案的「叛亂條款」去挑戰特朗普的參選資格,就是其中一種進路。

且不論三年來共和黨人的宣傳早已成功淡化國會暴亂的嚴重性,此刻繼續打「特朗普牌」其實顯示出民主黨自2016年敗選以來,也尚未能找到對付特朗普的政治手段。

對於民主黨和自由派的精英階層而言,特朗普對於美國以至整個世界的威脅明白不過,其低俗和道德低下也決定了「特朗普不應該當總統」幾乎變成像「太陽從東方升起」一般顯然易見的真理。他們從2016年至今也從來未有真正理解到為何一個普通美國選民會支持特朗普。

他們對於這種選民行為,往往有帶着知識份子傲慢的解讀,認為選民是被蒙騙了、被誤導了才會支持特朗普。只要他們把特朗普的威脅和差劣清楚告知選民,選民將會投向反對特朗普的陣營。而那些清楚知道事實卻繼續支持特朗普的,是無可救藥的人渣(也就是希拉里2016年口中的「deplorables」),但這些人只是少數。

換言之,在民主黨精英的眼中,特朗普的支持者若非無知,就是無恥。

雖然拜登經常擺出支持工會的姿態,但白人藍領卻依然是特朗普的選民基本盤。(Reuters)

反建制情緒的「報復」

然而,經過多年宣傳,包括前一屆國會眾議院鉅細無遺的國會暴亂調查、本年以來針對特朗普的四宗刑事官司等等,特朗普的選民基礎不只沒有收窄,還繼續向外擴展,不同民調都顯示,特朗普在傳統屬民主黨票源的年輕選民、拉丁裔選民和黑人男性選民中都得到了史上罕見的高支持度。

特朗普甚至將自己對美國民主的威脅、低俗和道德低下當成其選舉宣傳的策略:特朗普重覆了他只會「當一天獨裁者」的爭議言論,在批評聲中毫無退卻之意;他又繼續拍片兜售印有自己不同造型的NFT收藏卡,並將其被拍疑犯大頭照時身穿的西裝外套剪碎,稱買滿47張電子收藏卡的人將可獲其西裝外套碎布一片;針對正處於歷史高位的美墨邊境移民人數,他更指責移民「毒害我們國家的血液」(poisoning the blood of our country),可算是明目張膽的種族歧視。

在傳統政治之中,人們對於特朗普的此類出位言行,應該報以義正詞嚴的批評又或者把他當成小丑一般嘲弄。但對於不少美國選民而言,特朗普的「反其道而行」正正是他們想要向美國精英階層豎起的那一根「中指」,他愈這樣做、主流建制愈加批評,他在這些選民中的得分就愈高。

深明這種反建制情緒的特朗普,27日更在其社交媒體上分享選民將其第二任期與「報復」或「獨裁」等詞語扣上關連的調查。

因此,運用司法程序壓制特朗普,又或者再以國會暴亂的相關理由試圖阻止特朗普參選,往往只會得到為特朗普助選的反效果。

要化解這種反建制的情緒,民主黨必須去除了其身上的精英味道,營造出堪比特朗普的草根感覺。這恐怕並不是今天的民主黨人所能做到的。他們2024年唯一的希望,也許就是美國選民反建制的情緒並不如今日民調所示般普遍。