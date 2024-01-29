中美開啟管控紅海危機談判　台灣利益註定被美國犧牲

中國外長王毅同美國總統安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）1月26日至27日在泰國曼谷進行了12個小時的會晤。中國官方的新聞通稿重點突出了王毅對台灣問題的高度關切，一半以上的篇幅都是在談王毅對台海局勢的看法。而白宮新聞稿在台灣問題上只是提了一句話：沙利文向王毅強調了「維護台海和平穩定的重要性」。

和中方突出台灣問題不同，美國媒體的報道都說沙利文和王毅的會晤探討了紅海局勢。會晤結束後一位美國高級官員對媒體簡報亦表示，美方在勸說北京通過對伊朗施壓，約束和制止也門胡塞武裝對紅海商船襲擊問題上沒有獲得任何突破。而中國外交部的官方通稿中僅僅談到雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題，並未明確提及以巴問題甚至紅海危機。

為什麼中美雙方在談論了何種議題上存在如此大的温差？儘管在重點議題上有温差，中美雙方新聞通稿對於中美關係進展的描述幾乎一致。

王毅2024年1月26日至27日在曼谷跟沙利文舉行新一輪會晤。（中國外交部）

中國外交部官方通稿說，雙方同意兩國元首將保持經常性聯繫；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通渠道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南中國海等國際和地區問題。

美方聲明稱，雙方討論了俄烏戰爭、中東、朝鮮、南中國海和緬甸等相關問題，也討論了台海問題；雙方承諾保持戰略溝通渠道，通過元首通話等方式，在美中關鍵領域開展更多高層外交和磋商；中美元首將保持經常性聯繫；雙方認可中美在恢復軍事交流上取得的進展，並指出保持這些溝通渠道的重要性。雙方也對兩國在禁毒合作上取得的進展表示歡迎，包括即將在1月30日啟動的中美禁毒工作組；今年春天將舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議。

從中美雙邊關係安排看，美國國務卿布林肯訪華、習近平和拜登通話已經提上了日程。這說明北京沒有完全拒絕紅海危機談判。

紅海危機：2024年1月27日這張由印度海軍發布的照片中，英國油輪「馬林・盧安達」號（Marlin Luanda）在亞丁灣被胡塞反艦導彈擊中後，冒出濃煙。（@indiannavy via X/Handout via REUTERS）

而眾所周知，2024年是美國大選年。 美國外交已經進入了垃圾時間。為什麼在2024年中美對於雙邊關係的管控反而進入瞭如此頻密的狀態？是拜登政府不希望在烏克蘭危機和以巴衝突之外再生事端，希望穩住中美關係？還是中方認為大選年同拜登政府有得談？

從沙利文奔赴泰國同王毅會晤看，美國對於紅海局勢有着強烈的危機感，希望儘快平息事端。如果美國在中東問題上有求於中國，那麼未來一段時間無論是布林肯訪華還是習拜通話，都有可能涉及紅海局勢的合作問題。中美之間關於紅海局勢的談判始於王毅和沙利文的會晤，能否談成還要看習拜。

無論中美關於紅海局勢合作能否談得攏，這樣的談判一旦開始，就意味着美國必須給出讓中國滿意的籌碼。王毅會晤沙利文時大篇幅談台灣問題，當然意有所指。美國是否有誠意取決於美國是否願意犧牲台灣當局的利益，在不支持台獨上有更多讓北京滿意的表現。中美關係越穩定，越少生事端，越有利於促進合作，也越有利於維繫台海和平。