美軍中東遇襲　「慫」才是拜登的智慧

美軍駐約旦一處軍事基地近日遭無人機襲擊，已經造成3人死亡40人受傷。這是本輪以巴衝突爆發以來駐約旦美軍首次遇襲、首次有美軍士兵在中東地區的襲擊中死亡。事件發生後，輿論一片譁然，以往儘管有針對美國在中東軍事基地的襲擾，以巴衝突以後，在中東的美軍已經遭遇了百餘次襲擊，但造成美軍嚴重傷亡的這是首次。

美國稱襲擊由敘利亞和伊拉克境內受伊朗支持的極端武裝人員發動，美國定將追究這些人的責任。美國總統拜登（Joe Biden）在社交媒體上發布一張在白宮戰情室商量對策的照片，寫道：「我們將在我們希望的時間，以我們希望的方式追究所有責任人的責任。」但美國將採取何種行動尚未可知。

從事發的1月28日到現如今，數日過去，美國並沒有立刻採取報復措施。美國在中東的駐軍約有7萬人。卡塔爾、伊拉克、科威特都駐紮有數量不菲的美國士兵。要對伊朗支持的極端武裝人員發動報復，絕非難事。為什麼美國遲遲沒有採取行動？

日前疑發動對美軍約旦基地攻擊、造成三名美軍死亡的親伊朗伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）1月30日表示為免讓伊拉克政府尷尬，會暫停對美軍目標的攻擊。同日，拜登表示已決定了回應行動，美國國防部亦稱真主黨旅的宣傳不會停止美方的回擊行動。（Reuters）

拜登當地時間1月30日終於表示，已最終決定如何針對此事件作出回應，但他同時也強調了另一個重要的訊息——「美國不尋求在中東地區引爆一場更大範圍的衝突戰爭」。不少聲音將美國在此次「美軍遇襲」上的表現稱之為「慫」（即「軟弱」之意，正字為「㞞」）。而事實上，美軍遭遇近年來罕見重大傷亡，白宮「克制」一反常態，這背後絕非「慫」這麼簡單。

從中東戰略撤退，將戰略重心從中東轉向亞太。這是美國從奧巴馬政府以來就在做的事情。拜登政府不希望繼續捲入中東戰爭泥潭。還擊極端組織容易，還擊極端組織背後的伊朗卻並不容易。

伊朗支持的胡塞武裝製造紅海危機，逼迫美軍空襲也門。伊朗支持的極端組織在約旦襲擊美軍，等於是逼迫美軍必須還擊。伊朗的意圖就是讓美國深陷中東戰爭泥潭難以自拔，將美國釘在支持戰爭深陷戰爭的恥辱柱上。

紅海危機：圖為2024年1月27日這張由印度海軍發布的照片中，英國油輪「馬林・盧安達」號（Marlin Luanda）在亞丁灣被胡塞反艦導彈擊中後，冒出濃煙。（@indiannavy via X/Handout via REUTERS）

開弓沒有回頭箭，一旦捲入同伊朗的戰爭，何時結束很難說，非常不利於美國的戰略重心轉移。不還擊等於縱容伊朗折損美國顏面，還擊又有捲入戰爭的風險。因此美國必須慎之又慎。伊朗正是看中了美國的左右為難才敢一而再再而三挑戰美國的尊嚴。

白宮的克制說明拜登政府非常清醒。縱然尊嚴有損，也沒有輕易打亂戰略部署。以往美國是國際警察，說打誰就打誰，靠的是絕對的實力。如今美國如何做到不打才是智慧。

儘管共和黨鷹派要求拜登採取更加積極的軍事報復手段，民主黨人也對拜登的處理方式感到失望。但拜登政府仍然穩住了陣腳，並沒有失去理智。這是美國建制派精英務實理性的一面。僅憑這一點，就不能夠小看美國。美國政治家的決策，並不都是為謀求個人政治利益而置國家利益於不顧。