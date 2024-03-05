兩會｜中國主張日漸完善　真正有硝煙味的國際鬥爭剛剛開始

中國總理李強3月5日上午作了年度政府工作報告。在外交部分，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化是新納入報告的說法。

「堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動構建新型國際關係，反對霸權霸道霸凌行徑，維護國際公平正義。」這實際上是中國的外交政策、道路以及所倡導的國際關係秩序的較為完整的表述。

「中國願同國際社會一道，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，弘揚全人類共同價值，推動全球治理體系變革，推動構建人類命運共同體。」這則是中國實現上述構想的路徑和目的。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕。（01直播截圖）

此次報告中提到「推動全球治理體系變革」，以往2022年2023年的政府工作報告都提到中國始終是國際秩序的維護者。2021年報告提到「推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展」，2020年報告提到「推進全球治理」，2019年報告提到「積極參與全球治理體系的改革完善」，2018年報告指出「積極參與改革完善全球治理」，2014年和2015年報告都提到了「推動國際體系和秩序朝着更加公正合理方向發展」。和以往相比，「推動全球治理體系變革」，這一說法更進一步，是具有實質性意義的舉動。

過去十一年政府工作報告中關於外交的描述，2014年到2019年是一種風格，報告關於外交的部分表述語氣是「我們將.....」2020年到2024年是另一種風格，報告關於外交的部分中表述語氣則是「我們要......」。

「我們要」有直接宣佈中方決定的意味在，既是中國自信強勢的體現，也說明中國正在以大國的姿態宣佈自身的重大政策，是中國對於國際秩序的直白的明確的闡釋，是在積極回應世界對於中國將何去何從的關切。

整體觀感上，中國外交已經不是更加積極有為、奮發有為這麼簡單了。2020年來中國外交發生了轉折性的變化。中國自身外交定位發生了變化，世界發生了變化，中國的政策也隨之發生了變化。以中美貿易戰為催化劑，長期穩居世界第二大經濟體的中國正在急速走向世界舞台的中央，中國必須以一個世界大國的姿態調整外交政策，中國必須要回答中國作為一個新興國家對世界秩序有何主張，對世界格局有何見解。

2024年3月5日上午，十四屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李強作政府工作報告。（Reuters）

不像以往政府工作報告在外交表述中提及細節性的大國外交周邊外交如何做，或者是捍衛中國人海外權益，或者是在二十國集團、上合組織如何做，現如今中國外交正在集中闡述「中國是誰，中國將往何處去，中國主張構建一個什麼樣的世界」。

而從全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等提法近年來陸續湧現，「倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化」這一說法新納入政府工作報告看，新時期中國外交的根本性的原則性的方向性的政策正在密集出台和形成中，中國目前仍然處於闡釋自身、宣示主張的階段。

人們普遍認為美國對中國崛起的打壓是中國面臨的最嚴峻的外交挑戰。這一說法將中美矛盾侷限在了兩國之爭。事實上，中國順應外部環境變化和自身力量的變化，積極推進新國際秩序，這更大意義上是兩種國際路線的較量，伴隨着中國完善自身國際主張，真正有硝煙味的鬥爭才剛剛開始。