譚雅士家族薄扶林古堡Jessville Manor 2.07億沽　順豪鄭啟文承接

由譚雅士家族持有的薄扶林道128號項目Jessville，以2.07億元成功出售超過90年歷史的三級歷史住宅建築，薄扶林道128號Jessville Manor予鄭啟文及順豪物業投資有限公司。



Jessville Manor於1931年落成，是一座歷久彌新的建築傑作。由譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。Jessville Manor的建築面積約為12,288平方呎，大宅現已翻新，內裡改建為4個豪華特式住宅單位，每個單位的實用面積為2,248至2,960平方呎，屬三至四房間隔。

順豪物業投資有限公司主席鄭啓文表示，香港住宅市場的價值長時間被低估，作為一個國際城市，相信有很大的升值空間，非常榮幸有機會擁有和保育香港這座享負盛名的歷史建築。Jessville Manor見證了香港上個世紀的歷史和發展。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，Jessville Manor擁有獨特的建築和歷史，是一件極具珍藏價值的資產。

萊坊大中華區投資部主管胡孝直指出，香港政府取消了三種印花稅，再加上長遠息口回落，撤辣短期內可以帶動樓市氣氛，刺激本地人及海外人士置業，同時帶動投資情緒，吸引更多投資者重投物業市場。本港豪宅供應有限，但需求強勁，預計豪宅市場的銷售成交量將會逐漸回升。至於供應稀缺的超級豪宅，仍然對投資者具有巨大的投資吸引力，預料部分物業的成交呎價或會再次挑戰高峰。

薄扶林道128號Jessville Manor於1931年落成，由譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。

該四伙單位涉及大宅地下、1樓A、B室，實用面積為2,248至2,960平方呎，屬三至四房間隔，當中全盤最大的單位則來自古堡的1樓B室，實用面積2,960平方呎，外接438平方呎的露台。至於地面2伙特色單位均設有私家花園及陽台，實用面積2,262平方呎及2,335平方呎，連234平方呎花園，及567平方呎花園。

據了解，古堡Jessville Manor於1931年落成，是一座擁有91年歷史的府第，同時亦為三級歷史建築，由香港大律師和政治家譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。