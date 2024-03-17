王新興牛頭角泰峯首輪開賣336伙　暫沽238伙、套現逾14億

自樓市全面撤辣後，新盤市場銷情轉旺。王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯近日低價推盤，該盤於今日（17日）展開首輪銷售，以價單形式發售336伙。該盤昨日截票，首輪截收6,899票，超額認購逾19.5倍。



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1805:發展商表示，泰峯暫沽238伙。王新興集團董事總經理王惠貞表示，泰峯今天進行首日推售，市場反應非常熱烈，截至約下午6時，已沽出238伙，佔可出售單位逾7成，套現金額逾14億元。當中共有8組買家購入多於一伙單位，目前銷售仍在進行中。

Vertical Journey Ltd (新世界發展有限公司附屬子公司) 總監黃浩賢表示，項目今日開始招標12個單位，當中包括10個3房單位和2個2房單位，將於明日截標。鑑於項目仍有不少向隅買家，發展商將研究稍後加推價單及招標單位應市。

1800:代理消息指出，泰峯暫沽226伙。

1700:代理消息指出，泰峯暫沽195伙。

1300:代理消息指出，泰峯暫沽86伙。

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1230:代理消息指出，泰峯暫沽66伙。

1130:王新興集團董事總經理王惠貞表示，泰峯首輪銷售正在進行A組時段，戶型暫時以兩房較受歡迎，並以用家為主，惟詳細銷情要稍後公佈。

問及首輪出席率情況，以及準買家客源會否被其他新盤截擊，她指出，每個樓盤也有不同情況，今首輪銷售出席率未有資料，由於採分段出席安排，目前秩序良好，有信心今日可沽清全數單位。她又認為，撤辣後一手銷情轉好，反映市場有需求。

1117:代理消息指出，泰峯暫沽54伙。

1045：中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本公司買家以用家為主，佔8成，以一房及兩房較受追捧，投資收租客則佔兩成，料項目今天可一Q清枱。

樓市全面撤辣，交投隨即轉活，而且成交面廣，本月首16天已錄得2314宗一手成交，創2020年11月後40個月新高，涉及超過100個樓盤，遍佈各區，可見各類型物業及戶型均有成交，換樓鏈啟動。

本周末有泰峯作首輪開售，亦有多個一手貨尾進行銷售，本周末一手成交可達500宗，破撤辣後首周成交452宗紀錄，再創七個月新高，本月一手成交宗數亦會即時增至2800宗，全月一手成交量有望突破5000宗，創98年後按月新高。

1038:據代理消息，泰峯暫時已沽出逾26伙。

1000:據現場消息，泰峯暫時沽出19伙。

0930:據現所見，已有不少泰峯準買家到達售樓處等候排隊。

泰峯今日銷售分為A組大手客時段及B組散客時段，其中A組再細分A1、A2、A3組，分別於8點、9點30分、10點45分報到；B組也細分B1、B2、B3組，分別於下午1點、2點15分及3點30分。

泰峯今日以價單形式開售336伙，並同時以招標形式發售12伙。項目早前公布首2張價單，合共336伙，涵蓋開放式至2房戶型，包括36個開放式單位、77個一房單位、77個兩房連開放式廚房單位，以及146個兩房梗廚單位，實用面積由278平方呎至561平方呎，折實價由約372.7萬至約898萬元，折實呎價由12,979至17,394元。

首張價單涉及168伙，折實平均呎價為14,808元，即較第2號價單168伙，折實平均呎價15,547元，高近5%。

觀塘Bal Residence首推56伙 一房入場580.6萬

參考項目同區近年新盤開價，觀塘Bal Residence於2023年2月推出，首批提供56伙，折實均價為19,554元。觀塘皓日於2021年12推出，首批100伙單位，折實均價21,548元。而項目鄰近的啟德區，Henley Park於2023年月推出，首批提供148伙，折實均價為21,088元。

近100億投資額 每呎成本至少19200元

泰峯共提供807伙，項目提供807伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積235至3,415平方呎。預計關鍵日期為2025年6月底。

據集團董事總經理王惠貞早前透露，項目總投資額接近100億元。以總樓面面積約52萬平方呎計，即每呎成本價約19,200元。

另外，翻查資料項目位於觀塘道53至55A號，地盤佔地約6.15萬平方呎。中小型發展商王新興集團在2016年4月透過強拍以22.93億元統一觀塘道啟德大廈業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,819元。

70年代製衣業起家、90年代轉戰內地房地產

王新興集團為本地廠家，早於1970年成立毛紡織造廠，及後在90年代起在內地多個省市投資房地產，涉及大型社區住宅、專業批發市場、甲廈、大型購物中心、五星級酒店式服務公寓等。至於啟德大廈重建項目則為王新興集團首個香港項目。

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