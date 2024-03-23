康城SEASONS PLACE今賣368伙　暫沽120伙　大手客4700萬掃6伙收租

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，今日（23日）首輪開賣368伙。該盤日前截收約11.536個認購登記，超額逾30倍，為今年新盤票王。



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1410 :首兩小時沽120伙 套現9.2億

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS PLACE今日首輪發售，短短2小時已售120伙，合共套現逾 9.2億元，佔A組可供選購單位近9成。

當中A1組共17台大手客，共售出52伙，合共套現逾3.48億元，其中有2組大手客各買入6伙單位。第一組大手客買入6伙，包括5伙兩房及1伙三房戶，涉資4,788萬元；而第二組大手客同樣買入6伙，包括5伙兩房及1伙一房戶，涉資3,899萬元。

兩組大手客連掃6伙 最大手涉資4788萬

另外，有2組大手客各買入4伙單位，其中一組買家買入4伙，涉及2伙一房、1伙三房、1伙兩房(梗廚)，涉資2,756萬；另外一組買家同樣買入4伙，涉及4伙一房，涉資1,952萬元。

他表示，B組亦開始準備揀樓，現場人頭湧湧，預料銷情將持續熾熱，對今日首輪銷情充滿信心，有望短期加推新一批單位及下一張銷售安排應市。

1330 : 消息指出，SEASONS PLACE暫時沽出約102伙。

1245 : B組買家陸續到場前往售樓處進行揀樓程序。

1245 : 消息指出，SEASONS PLACE暫時沽出約79伙。

1200 : 市場消息指出，SEASONS PLACE暫時沽出約50伙。

中原：大手客4700萬掃6伙

1150 : 中原地產九龍董事劉瑛琳表示，中原錄得一組大手客戶斥資約4700萬元購入6伙，包括5間兩房戶及1間三房。買家見辣招鬆綁，感經濟逐步向上，對未來有信心，決定重投市場買樓收租。

1140 : 美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤市場需求持續殷切，3月首22天已錄得逾3,000宗成交，而是次項目獲大幅超額認購，料首批單位可沽清，進一步推高一手成交量。美聯方面有大手客斥約3,500萬元入市，並連購6伙單位。料今日全日一手交投有望錄約450宗，將創撤辣後單日新高。

客源方面九龍區客人佔約8成，港島區及新界區客人則佔約2成，戶型以2房梗廚及3房梗廚戶型較受買家垂青。雖然項目以用家主導，佔約7成，當中更有約8成為年輕買家，但由於項目租務及投資潛力優厚，故亦有約3成為投資客，預計項目落成後呎租約40至50元，租金回報率料有3.5至4厘水平。

1040 : 中原地產九龍董事劉瑛琳表示，SEASONS PLACE今日首輪銷售368伙，認購反應熱烈。中原買家出席率踴躍，高近9成。客源以用家為主，佔近8成，多為分支家庭客，心儀兩房單位多。

而長線投資者亦達2成，比撤辣前明顯增加，全因置業成本大減下，吸引市民買多1間收租，回報料可達3厘。大手客方面有多組買家有意買入2伙，有數組甚至買入4伙單位，相信項目銷情熾熱首輪有望沽清。料發展商亦會順應民意，盡快加推單位應市，預計有足夠承接力。

1030 : 準買家施小姐表示，原本居住於將軍澳區，是次有意購入一個兩房單位用作投資，預算600萬元左右。她透露，之前沒有了解太多市場的資訊，由於家人鍾情是次樓盤所以決定入票試試會否中籤。

準買家施小姐。

0950 : 準買家出席率接近9成

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀現身售樓處並表示，項目為今年市場上首個推售的地鐵上蓋盤，昨晚收票超額認購30倍，而目前準買家出席率亦接近9成，因此對銷情抱有信心，相信首批單位有機會沽清。大手客方面，多數大手客有意購入4伙單位，主要以一房戶型為主，因為售價較低，租金回報理想。客源方面，本地用家比例佔6成，2成為投資客及2成為內地客。

另外，項目將會視乎銷情，不排除最快今晚加推第二輪單位應市。

黃光耀亦補充，自撤辣後集團已累沽200伙單位，套現約35億元。當中集團旗下的啟德Monaco One昨日沽出一伙特色戶，成交價5275萬元，呎價高達35000元。而旗下長沙灣維港匯亦錄得多宗2000至3000萬元成交，可見中高價樓撤辣後在市場有一定承接力。

0940 : 有數十組準買家及代理排隊進入設於尖沙咀海港城售樓廠登記及揀樓。

首輪銷售368伙 入場費447.2萬元

項目首輪銷售368伙，市值26.5億元，佔項目12A期可供發售單位逾5成半。該批單位將以價單形式開售，並設大手組，戶型涵蓋一房至三房間隔，115伙一房單位，173伙兩房連開放式廚房單位，45伙兩房連梗廚單位，35伙三房套單位，實用面積由323平方呎至665平方呎。

至於該批折實平均呎價為14,604元，折實售價447.2萬元起。入場單位為第3A座9樓F室，實用面積323平方呎，一房連開放式廚房，價單定價508.1萬元，以最高折扣12%計，折實售價447.2萬元。

第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。

↓↓兩房經改動第3A座38樓C室示範單位↓↓