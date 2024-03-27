康城SEASONS PLACE次輪開賣282伙　暫沽100伙　兩房梗廚單位售罄

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，於今日（27日）展開次輪銷售，提供282伙單位，折實入場452.3萬起。項目截收11,780認購登記，超額逾40倍。



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2020︰港鐵物業及國際業務總監鄧智輝亦有到場。

2016︰項目暫售出100伙，當中兩房(梗廚)率先售罄，三房單位亦已接近沽清。A組暫時約20台為大手客，共售出50伙。其中有1組大手客各買入6伙單位: 6伙2房（開放式廚房） ，涉資4,077萬元；其中有1組大手客各買入4伙單位: 3伙2房(開放式廚房) 及1伙2房(梗廚)，涉資2,635萬元。

1739：黃光耀指次輪開賣50組大手客出席

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今日A組有約50組大手客出席，出席率高達近9成，當中有5成為投資客，有部份更是首輪的大手客，有意再度入市。另外整體出席率方面有6成是用家，投資客內地專才各佔2成，對今日銷情有信心。

後市方面，撤辣後一手成交量已錄逾3,700宗，主力500至700萬單位，可見置業需求持續回暖，加快入市步伐，料本月一手銷售突破4,000宗。而集團在撤辣不足一個月沽出580宗成交 ，套現逾60億元。而今年至今，集團已套現逾75億元，料4月內可提早到100億的全年銷售目標。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

1718：美聯料可售出大部份單位

美聯物業住宅部營運總監張子存預料，次輪可售出大部份單位，並且不乏向隅客，其中有投資客擬斥約2,500萬元購3伙或以上單位，惟視乎能否購得心儀單位。

該行客戶中有九龍區客人佔約6成，港島區及新界區客人分別佔約2成，是次以2房梗廚及3房戶型較受買家歡迎。項目以用家主導，佔約7成，當中更有約8成為年輕上車客，加上項目租務及投資潛力優厚，相信吸引約3成投資客，預計項目落成後呎租約45至50元，租金回報率料有3至4厘水平。

美聯物業住宅部營運總監張子存。

1705 : 中原指有大手客欲斥資3000萬掃6伙長線投資

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，料今日次輪推售的282伙亦可全數沽清。而A組出席率高達8成，當中投資者佔3成，錄得一組客欲斥資3,000萬元購入6伙作長線投資。由於項目擁鐵路概念，而且具規模，入伙後租金回報料逾三厘。

他預料本月一手可達4,500宗，挑戰1998年11月一手登記6,203宗後的歷史次高。4月料有多個豪宅新盤登場，料一手成交量或較3月少，但相信仍可達3,500宗，成交金額則有機會創新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

1620 : 人龍迫爆售樓廠地下位置

現場所見，約有過百名準買家及代理排隊等候入場揀樓，人龍迫爆售樓廠地下位置。

次輪開賣282伙、折實平均呎價15357元

次輪發售282伙全部以價單形式推售，分A組 (大手1至6個單位) 、B組 (選購1至2伙) 。銷售安排2號合共282伙，包括135個1房（開放式廚房）、127個2房（開放式廚房）、5個2房梗廚單位，15個3房1套單位。

單位實用面積由282至665平方呎，折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價由14,047元起，折實平均呎價15,357元。銷售安排2號預計折實後市值約17.35億元。