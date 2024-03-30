黃竹坑BLUE COAST累推兩張價單共248伙　暫收5500票

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，以「撈底價」開盤，首張價單渉及138伙，折實平均呎價21,968元，兩房入場費878萬起，屬港島南岸系列當中最平。該盤今日（30日）再原價加推2號價單，涉及110伙，折實平均呎價22,703元。



市場消息指出，截至今日30日晚上8時20分，暫錄逾5,500認購登記，凍結資金約5.5億元。以最新收票及首兩張價單合共248伙計算，暫時超額認購逾21倍。

首張價單138伙折實均價21,968元

BLUE COAST 3B期首批138伙單位，折實平均呎價21,968元，實用面積由452至972平方呎，戶型涵蓋兩房至三房。以最高折扣15%計，折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價由18,998至24,072元。

2號價單110伙折實均價22,703元

至於2號價單提供110伙，折實平均呎價22,703元，實用面積由452至972平方呎，折實售價905.8萬至2,472.1萬元，折實呎價19,938至25,805元。

↓BLUE COAST 3B期首日參觀情況↓

↓BLUE COAST第1B座28樓C室經改動示範單位↓

+ 9

港島南岸第四期海盈山首推88伙 一房入場996.7萬

參考項目同區近年新盤開價，同屬黃竹坑站上蓋港島南岸第四期海盈山於2023年7月推出，首批提供88伙，折實均價為27,989元。港島南岸第二期揚海於2021年8推出，首批120伙單位，折實均價30,880元。而港島南岸第一期晉環於2021年4月推出，首批160伙單位，折實均價29,689元。

若參考項目的同系期數，第一期於2021年推出時平均呎價約2.9萬元，較是次相差約30%，亦反映了整體樓市有2成半至3成的調整。

項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。