BLUE COAST首賣422伙 排隊人龍千人、延至紅磡巴士站｜持續更新

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日首輪開售422伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場價878萬元起。該盤日前截收約2.8萬個認購登記，超額逾65.3倍，打敗日出康城12A期SEASONS PLACE成本年新盤票王，同時亦為歷年首輪開售收票收第3高的樓盤。



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1000：報到時段開始，準買家陸續入場登記。

0945：BLUE COAST 3B期銷售將於上午10時正開始，眾多準買家已於售樓處排隊等候報道，現場目測有近千人。目前排隊人龍已經排滿置富都會行人天橋，龍尾延至紅磡巴士站。

黃竹坑BLUE COAST首賣422伙現場情況。（代理相片）

報到時段在早上10時開始，準買家陸續入場登記。（李明珠攝）

首張價單138伙折實均價21,968元 趙國雄：定價蝕少當賺

BLUE COAST 3B期首批138伙單位，折實平均呎價21,968元，實用面積由452至972平方呎，戶型涵蓋兩房至三房。以最高折扣15%計，折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價由18,998至24,072元。長江實業執行董事趙國雄曾形容，首批的開價為「撈底價」，定價亦的確較市價有所折讓，希望「蝕少當賺」。

2號價單110伙折實均價22,703元

至於2號價單提供110伙，折實平均呎價22,703元，實用面積由452至972平方呎，折實售價905.8萬至2,472.1萬元，折實呎價19,938至25,805元。

3號價單174伙折實均價23,892元

最新公佈的3號價單提供174伙，兩房戶佔38伙，而三房戶則有136伙。新加推的174伙，市值38億元，折實平均呎價約23,892元。單位折實售價954萬至2,649.4萬元，折實呎價20,400元至27,257元。長實營業部首席經理郭子威表示，新價單加幅介乎0.81%至1.73%。

↓BLUE COAST第1B座28樓C室經改動示範單位↓

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港島南岸第四期海盈山首推88伙 一房入場996.7萬

參考項目同區近年新盤開價，同屬黃竹坑站上蓋港島南岸第四期海盈山於2023年7月推出，首批提供88伙，折實均價為27,989元。港島南岸第二期揚海於2021年8推出，首批120伙單位，折實均價30,880元。而港島南岸第一期晉環於2021年4月推出，首批160伙單位，折實均價29,689元。

若參考項目的同系期數，第一期於2021年推出時平均呎價約2.9萬元，較是次相差約30%，亦反映了整體樓市有2成半至3成的調整。

項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。