BLUE COAST首賣422伙 暫沽200伙　大手客1.53億買8伙｜持續更新

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日首輪開售422伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場價878萬元起。該盤日前截收約2.8萬個認購登記，超額逾65.3倍，打敗日出康城12A期SEASONS PLACE成本年新盤票王，同時亦為歷年首輪開售收票第3高的樓盤。



BLUE COAST首輪銷售重點

→長實樓神趙國雄指首3張價單為市場「撈底價」，亦低於項目成本價出售，其後的價單將會隨著市況轉好而逐漸上調售價。笑言「比我賺返少少，唔好蝕咁多」

→中原指，該行錄得一組大手客斥資約1.53億元購入8伙三房作長線投資之用

→美聯指，該行有大手客「1客8食」，連環購入8伙Blue Coast三房戶，並斥資約1.4億元入市作長線投資之用

↓BLUE COAST首輪銷售現場情況↓

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【持續更新】

1525：長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，直至現時為止，已有200伙單位被揀選，共套現約30億元，當中大三房戶型受歡迎，只剩餘少量單位。客源以本地客為主，內地客約佔2成。大手客方面，項目錄得3組買家各購入8伙單位。

1500：消息指出，Blue Coast 暫沽147伙。

1344：據了解，Blue Coast 今天首輪開售，其中F組及A組已完成選購程序，當中F組沽出82伙，而A組售出22伙，暫時沽出104伙。

1310：美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有大手客「1客8食」，連環購入8伙Blue Coast三房戶，並斥資約1.4億元入市作長線投資之用。

1255：部份中籤買家陸續前往揀樓。

1212：中原陳永傑指出，該行錄得一組大手客斥資約1.53億元購入8伙三房作長線投資之用。

1100：中原指出席率逾7成 大手客擬5800萬買3伙三房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Blue Coast錄2.8萬張票，成今年新盤票王，今日該公司出席認購準買家眾多，出席率達7至8成，以用家為主，佔近7成；長線投資者亦約3成；當中更有外籍人士；該行錄得一組買家擬斥5,800萬購入3間3房戶作長線投資。

項目位處鐵路及大型商場上蓋，位處港島南區，租金回報可達2.5至3厘，樓盤升值潛力佳，受用家及投資客追捧，加上發展商進取地推出「撈底價」，相信可一Q清枱，若422伙全數沽出，料發展商可套現88億元，相信是一手新例後單日套現最多的新盤。

陳續稱，樓市現處於大病初癒狀態，CCL已連升三周，一、二手市場會繼續雙線發展。4月有多個市區新盤登場，一手成交量或較3月少，但仍可達3000宗，而成交金額則有機會創新高，量變質變，相信上半年樓價可有5%升幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（黃浩謙攝）

1100：長實趙國雄笑言「比我賺返少少，唔好蝕咁多」

抽籤程序開始，長實執行董事趙國雄抽出項目頭5個籌號。長實執行董事趙國雄指，以目前市況而言，對樓市復甦抱有信心，預計樓市有7成機會上升，對後市感樂觀。趙重申，現時頭3張價單為市場「撈底價」，亦低於項目成本價出售，因此其後的價單將會隨著市況轉好而逐漸上調售價，希望可達至微利；並笑言：「比我賺返少少，唔好蝕咁多。」而項目第四張價單將會盡快推出。

首輪銷售共5000人出席

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，今日共有5,000人出席，相信銷情理想。

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1040：美聯指有大手客擬斥2億買多伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目訂價震撼，較同區新盤及餘貨盤有明顯折讓，故自收票以來反應熱烈，凍結大批購買力，成為新盤票王，估計首批單位可望即日沽清，並為4月份新盤市場打響頭炮。

布少明又指，該行更有大手的長線投資客看好區內潛力，擬斥資逾2億元入市，計劃選購多個三房及兩房單位。受惠Blue Coast開售，估計全日一手成交量將創撤辣後單日一手成交新高外，更創去年8月12日錄得約646宗後近8個月新高。

報到時段在早上10時開始，準買家陸續入場登記。（李明珠攝）

美聯布少明料本月新盤成交量達3500宗

他續稱，Blue Coast除吸引用家外，更不乏大手客及長線投資客垂青，另外亦受到內地客買家歡迎。該行買家中，港島區客佔約6成、九龍區客佔約3成，而新界區客則佔約1成。

上月一手成交暢旺，交投創1998年後的單月新高，預期旺勢有望延續。他料，本月一手交投有望錄得約3,000至3,500宗水平，而二手市場交投則有望保持活躍，估計有約5,000宗成交，支持樓價，全月樓價更有望錄得輕微升幅。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

1000：報到時段開始，準買家陸續入場登記。

0945：BLUE COAST 3B期銷售將於上午10時正開始，眾多準買家已於售樓處排隊等候報道，現場目測有近千人。目前排隊人龍已經排滿置富都會行人天橋，龍尾延至紅磡巴士站。

黃竹坑BLUE COAST首賣422伙現場情況。（代理相片）

首張價單138伙折實均價21,968元 趙國雄：定價蝕少當賺

BLUE COAST 3B期首批138伙單位，折實平均呎價21,968元，實用面積由452至972平方呎，戶型涵蓋兩房至三房。以最高折扣15%計，折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價由18,998至24,072元。長江實業執行董事趙國雄曾形容，首批的開價為「撈底價」，定價亦的確較市價有所折讓，希望「蝕少當賺」。

2號價單110伙折實均價22,703元

至於2號價單提供110伙，折實平均呎價22,703元，實用面積由452至972平方呎，折實售價905.8萬至2,472.1萬元，折實呎價19,938至25,805元。

3號價單174伙折實均價23,892元

最新公佈的3號價單提供174伙，兩房戶佔38伙，而三房戶則有136伙。新加推的174伙，市值38億元，折實平均呎價約23,892元。單位折實售價954萬至2,649.4萬元，折實呎價20,400元至27,257元。長實營業部首席經理郭子威表示，新價單加幅介乎0.81%至1.73%。

↓BLUE COAST第1B座28樓C室經改動示範單位↓

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港島南岸第四期海盈山首推88伙 一房入場996.7萬

參考項目同區近年新盤開價，同屬黃竹坑站上蓋港島南岸第四期海盈山於2023年7月推出，首批提供88伙，折實均價為27,989元。港島南岸第二期揚海於2021年8推出，首批120伙單位，折實均價30,880元。而港島南岸第一期晉環於2021年4月推出，首批160伙單位，折實均價29,689元。

若參考項目的同系期數，第一期於2021年推出時平均呎價約2.9萬元，較是次相差約30%，亦反映了整體樓市有2成半至3成的調整。

項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。