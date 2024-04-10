SEASONS PLACE首錄撻訂　單日連撻兩伙　料兩買家遭殺訂58萬

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，於上月尾展開次輪銷售，即日沽出6成單位，惟項目於昨日（9日）錄得兩宗撻訂，料兩位買家遭殺訂58.2萬元。



項目昨日連錄兩宗撻訂，涉及單位分別為第3B座35樓E室，以及第3A座48樓A室。當中，第3B座35樓E室，單位實用面積為322平方呎，屬兩房間隔，買家於上月27日次輪銷售中買入單位，惟成交紀錄冊中顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已遭殺訂樓價5%，即23.51萬元。

至於日內第二宗撻訂為第3A座48樓A室，單位實用面積443平方呎，屬兩房間隔。同樣早前於次輪銷售中買入單位，當時買入價為694.2萬元，惟成交紀錄冊中顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已遭殺訂樓價5%，即34.71萬元。而上述兩宗撻訂個案殺訂金額合共58.2萬元。