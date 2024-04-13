長實BLUE COAST次輪賣184伙　準買家陸續到場

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，項目今日（13日）次輪銷售開賣184伙。據市場指項目截收約1.7萬票認購登記，以次輪發售伙數計算，超購約91倍。



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10:20 據現場消息，已有大批準買家及代理抵達售樓處現場，正等候進行抽籤程序。

次輪賣184伙 入場費1054.8萬起

次輪銷售184伙戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由454至1,267平方呎，價單售價由1,240.9萬至4,434.2萬元，價單呎價24,610至35,108元，扣除最高15%折扣，折實價由1,054.8萬至3,769.1萬元，折實呎價20,918至29,842元。另於下周一起（15日）招標36伙四房單位。

↓BLUE COAST第1A座28樓B室↓

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首輪即日沽出413伙、佔98%

BLUE COAST 3B期在4月6日進行首輪銷售422伙，即日沽出413伙，佔可售單位98%。及後在7日加價3%加推88伙，折實均價24,289元，其後又在9日加推96伙，折實平均呎價24,289元。