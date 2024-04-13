BLUE COAST次輪賣184伙　暫沽72伙　西餅客擬1.2億買6伙

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，項目今日（13日）次輪銷售開賣184伙。據市場指項目截收約1.7萬票認購登記，以次輪發售伙數計算，超購約91倍。



【BLUE COAST次輪銷售重點】

→發展商表示，次輪銷售有逾2,000人出席。長實執行董事趙國雄表示，BLUE COAST 3B期接下來價錢會有調升，「底繼續撈，價繼續加」。正籌備4月尾至5月推出其他項目，5月底前不會推出3C期。

→美聯指，有「西餅客」買家欲斥1.2億購入6伙Blue Coast單位，當中包括4房及3房單位；中原指，有一組大手客擬斥資7,200萬元購入兩伙四房戶。

【持續更新】

1430: 市場消息指出，暫沽約72伙。

1240: 市場消息指出，首一小時已有50個單位被認購，當中有一個家族認購3房及4房共5個單位。

1140: 出席人數2000人

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示 ，首輪銷售截止昨日共售415伙，套現約76億。今日次輪銷售184伙，市值逾40億元。今日買家連代理到達紅磡置富都會現場約2,000人，以用家為主。

長實執行董事趙國雄表示，BLUE COAST 3B期接下來價錢會有調升，「底繼續撈，價繼續加」。正籌備4月尾至5月推出其他項目，5月底前不會推出3C期，所以今日到場準買家都屬幸運兒。

1135: 美聯指西餅客擬1.2億買6伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，有買家欲斥1.2億購入6伙Blue Coast單位，當中包括4房及3房單位。

他又指出，今日出席買家中，用家佔7成，投資客佔3成。該行整體客戶按地區分布，港島區佔約六成，九龍區佔約三成。他預計項目落成後呎租約65至70元，租金回報率料逾3厘。值得留意，近4成內地客鍾情港島區、鐵路交通方便及商場上蓋。

1110: 中原指大手客擬7200萬買2伙四房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席買家中，佔半數為首輪向隅客，以鍾情兩房為主。投資者佔三成，七成為港島及南區用家。該行錄得一組客擬斥資7,200萬元購入兩伙四房戶。

截至昨日四月份一手成交逾800宗，估計本月一手成交達3,000宗。本月多個豪宅新盤開售，成交量或未及上個月但預計成交金額有機會創新高。

10:45 據代理消息，該盤次輪銷售吸引約150組買家到場。

10:20 據現場消息，已有大批準買家及代理抵達售樓處現場，正等候進行抽籤程序。

次輪賣184伙 入場費1054.8萬起

次輪銷售184伙戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由454至1,267平方呎，價單售價由1,240.9萬至4,434.2萬元，價單呎價24,610至35,108元，扣除最高15%折扣，折實價由1,054.8萬至3,769.1萬元，折實呎價20,918至29,842元。另於下周一起（15日）招標36伙四房單位。

↓BLUE COAST第1A座28樓B室↓

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首輪即日沽出413伙、佔98%

BLUE COAST 3B期在4月6日進行首輪銷售422伙，即日沽出413伙，佔可售單位98%。及後在7日加價3%加推88伙，折實均價24,289元，其後又在9日加推96伙，折實平均呎價24,289元。