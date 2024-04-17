中港商人趁機執蝕讓貨 擲1145萬買元朗Grand Yoho三房渡假
撰文：黃祐樺
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二手市場續以蝕讓成交為主，當中有中港商人趁機執蝕讓貨，擲1,145萬元買元朗Grand Yoho三房作渡假用。原業主持貨8年，是次轉手帳面微蝕12.6萬元離場。
美聯物業分行首席高級營業經理蔡沚錡表示，是次成交為元朗Grand Yoho 10座高層G室，實用面積約710平方呎，屬三房套間隔。單位新近以1,145萬元沽出，呎價約16,127元。至於新買家為經常往返兩地的中港商人，見放盤開價合適，故打算買入入單位作回港渡假之用。
持貨8年微蝕12.6萬
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,088萬元，而恒生估價則為1,108萬元。即最新成交價較估價高出3.3%至5.2%。
據知，原業主2016年以1,157.6萬元購入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓12.6萬元，單位期內貶值1.09%。
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